Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi

Haber Editörü
Yazılım mühendisi ve YouTuber Amie DD, Tesla'nın Model 3 aracının ''keycard'' yani kart-anahtar aygıtının önkoluna nakledilmesiyle ilgili bir video yayımladı. Amie DD yeni nakil sayesinde, akıllı tefonu ve yedek anahtar kartı yanında olmasa bile arabasını kullanabilecek.
Kart, çözücü maddeler içerisinde çözüldü
Amie DD koluna yerleştirdiği çipi denediğinde çipin gerçekten işe yaradığını gözlemledi. Ancak çipin işe yaraması için kolun araçtaki okuyucuya çok yakın bir mesafede tutulması gerekiyor.
Tesla arabaları anahtar içermiyor
Tesla'nın ürettiği model 3 araçların kilitleri, ''keycard'' olarak adlandırılan çipli kartlar yardımıyla veya akıllı telefonlar ile açılıyor. Tesla'nın model 3 araçları alışılagelmiş anahtarı kullanmıyor hatta aracın anahtar delikleri bile bulunmuyor.
Ayrıca Bkz. "Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"
Amie DD koluna çip nakledilen ilk insan değil
Amie DD adlı yazılım mühendisinden önce de benzer uygulamalar gün yüzüne çıkmıştı. Örnek olarak İsveç'te binlerce insan da benzer uygulama ile cerrahi olarak yerleştirilmiş mikroçipleri kullanmaya başladı.
https://futurism.com/the-byte/tesla-biohacker-implanted-model-3-key-arm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknolojiye açık olmak ile insanın özel hayatına müdahale arasındaki çizgiyi karıştırmamak gerek. Cerrahi müdahale ile kendine chip vb. taktırmak beyni kendisine ait olan insan harcı bir iş değildir.
Gelecekte herkes chipli olacak, bağnaz düşüncelerden vazgeçin diyenler varsa da post apokaliptik bilimkurgu filmlerinde yaşamaya devam etsin.