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Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi

Yazılım mühendisi ve YouTuber Amie DD, Tesla'nın Model 3 aracının kartını önkoluna nakletti.Kola nakledilen çip gerçekten işe yarıyor ancak çipin işe yaraması için okuyucuya yakın tutulması gerekiyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Yazılım mühendisi ve YouTuber Amie DD, Tesla'nın Model 3 aracının ''keycard'' yani kart-anahtar aygıtının önkoluna nakledilmesiyle ilgili bir video yayımladı. Amie DD yeni nakil sayesinde, akıllı tefonu ve yedek anahtar kartı yanında olmasa bile arabasını kullanabilecek.
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi

Kart, çözücü maddeler içerisinde çözüldü

Amie DD kartın içindeki verileri elektronik olarak elde edip aktarmak yerine, kartın içindeki mikroçipi elde etmek için kartı aseton içerisinde çözdü. Daha sora mikroçipi, vücudu tarafından reddedilmemesi için bir çeşit biyopolimer maddenin içerisine yerleştirdi. Biyopolimer madde içerisindeki çip; vücut modifikasyon stüdyosu adı verilen bir stüdyoda Amie DD'nin ön koluna nakledildi.

Amie DD koluna yerleştirdiği çipi denediğinde çipin gerçekten işe yaradığını gözlemledi. Ancak çipin işe yaraması için kolun araçtaki okuyucuya çok yakın bir mesafede tutulması gerekiyor.

Tesla arabaları anahtar içermiyor


Tesla'nın ürettiği model 3 araçların kilitleri, ''keycard'' olarak adlandırılan çipli kartlar yardımıyla veya akıllı telefonlar ile açılıyor. Tesla'nın model 3 araçları alışılagelmiş anahtarı kullanmıyor hatta aracın anahtar delikleri bile bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"

Amie DD koluna çip nakledilen ilk insan değil


Amie DD adlı yazılım mühendisinden önce de benzer uygulamalar gün yüzüne çıkmıştı. Örnek olarak İsveç'te binlerce insan da benzer uygulama ile cerrahi olarak yerleştirilmiş mikroçipleri kullanmaya başladı.

https://futurism.com/the-byte/tesla-biohacker-implanted-model-3-key-arm Yorum Yaz
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al-ozaria 3 dk.
Bu, sözde YouTuber Amie DD biçiminde canlılar var ya "Snowpiercer" filmindeki "Teacher" vari canlıların reel hayatta şekil bulmuş halidirler.
Teknolojiye açık olmak ile insanın özel hayatına müdahale arasındaki çizgiyi karıştırmamak gerek. Cerrahi müdahale ile kendine chip vb. taktırmak beyni kendisine ait olan insan harcı bir iş değildir.
Gelecekte herkes chipli olacak, bağnaz düşüncelerden vazgeçin diyenler varsa da post apokaliptik bilimkurgu filmlerinde yaşamaya devam etsin.
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oguzhan diric 1 sa.
Bu kadar abartmak yerine. Aracın kapısında parmak izi okuyucu olsun. Araca tanımlayalım. Parmak izimizle giriş yapalım. Bilmiyorum belkide bu uygula yapılmıştır, benim haberim olmayabilir.
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