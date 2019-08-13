Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi

Yazılım mühendisi ve YouTuber Amie DD, Tesla'nın Model 3 aracının ''keycard'' yani kart-anahtar aygıtının önkoluna nakledilmesiyle ilgili bir video yayımladı. Amie DD yeni nakil sayesinde, akıllı tefonu ve yedek anahtar kartı yanında olmasa bile arabasını kullanabilecek.

Kart, çözücü maddeler içerisinde çözüldü

Tesla arabaları anahtar içermiyor

Ayrıca Bkz.

"Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"

Amie DD koluna çip nakledilen ilk insan değil

https://futurism.com/the-byte/tesla-biohacker-implanted-model-3-key-arm

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kartın içindeki verileri elektronik olarak elde edip aktarmak yerine, kartın içindekielde etmek için kartıiçerisinde çözdü. Daha soramadde içerisindeki çip;adı verilen bir stüdyoda'nin ön koluna nakledildi.'nın ürettiğiaraçların kilitleri, '''' olarak adlandırılanyardımıyla veyaile açılıyor. Tesla'nın model 3 araçları alışılagelmiş anahtarı kullanmıyor hatta aracınbile bulunmuyor.adlı yazılım mühendisinden önce de benzer uygulamalar gün yüzüne çıkmıştı.