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Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?

Bilim insanları koşarken kollarımızı niçin büktüümüzü araştırdı.Soyu tükenmiş akrabalarımızın yani Australopithecus'un ve Homo habilis'in bacaklarına oranla daha uzun kollara sahip olduğu düşünülüyor.
7 sa.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Birçok insan koşarken veya yürürken, koşma ve yürüme biçimine bağlı olarak kollarını kırıyor. Kollarımız yürürken genellikle yan taraflarımızda düz bir biçimde kalıyor ve hafif bir sallanma eğilimi gösteriyor. Ancak koşarken kollarımız genellikle dirseklerden bükülü bir hal alıyor ve sallanıyor. Araştırmacılar kollarımızı koşarken neden büktüğümüz konusunda incelemelerde bulundu.

Kolların pozisyonu enerji harcanmasını etkiliyor


Araştırmacılar yaptıkları gözlemler sonucunda bükülmüş kollar ile yürümenin düz kollar ile yürümekten enerji açısından daha az verimli olduğunu tespit etti. Genel kanı bu görüşün tersi olmasına rağmen sanılanın aksine kıvrılmış kollar ile aktivite yapmanın daha az verimli olduğu düşünülüyor.

Eski tezlere göre bükülmüş bir kol, düz bir kola göre daha kısa bir kavise sahip oluyor, bu sebeple bükülmüş kollar ileri ve geri sallanma hareketini yaparken daha az enerji gerektiriyor ve bu sebeple de bükülmüş kolların hem koşma hem de yürüme için daha verimli olması gerekiyor.

Fakat bükülmüş kollar ile aktivite yapmak enerji harcanımı açısından daha verimli ise yürümeye yeni başlayan kişiler kollarını niçin bükmüyorlar ? Araştırmacılar bu sorudan ve düşünceden yola çıkarak 4'ü kadın ve 4'ü erkek olmak üzere toplam 8 kişiden oluşan bir kontrol grubunun koşu bandındaki aktivitelerini inceledi. Denekler bükülmüş ve düz kollarla koşu bantlarında hem koştu hem de yürüdü, bu sırada da bilim insanları aktiviteleri kaydetmek ve deneklerin vücutlarının dijital ortamda 3 boyutlu modellerini oluşturmak amacıyla kızılötesi kameralar ile çeşitli yazılımlar kullandı.

Araştırmalar sırasında katılımcıların metabolik verileri ölçüldü

İlk deneyden 2 hafta sonra deneyler tekrarlandı ve bu sırada katılımcılara deney esnasında solunum maskeleri takıldı. Bu sayede deneklerin enerji kullanımını temsil eden parametreler ve metabolik veriler elde edildi.
Yapılan araştırma sonucunda denekler koşarken kollarını bükmelerinin ve koşarken kollarını düz tutmalarının arasında enerji verimliliği açısından önemli bir fark olmadığı tespit edildi.

Ancak denekler bükülmüş kollar ile yürürken enerji harcanımının; düz kolla yürümeye göre %11 oranında arttığı tespit edildi. Bilim insanları miktar artışının, deneklerin kolları bükük yürümeye çalışmaları sonucunda oluştuğunu düşünüyor.

Kolların koşma ve yürüme aktiviteleri sırasındaki hareketleri gizemini hala korurken yeni çalışmanın sonuçlarının insan soy ağacındaki kol oranlarının evrimine ışık tutacak gibi görünüyor.

Evrimsel atalarımızın kol ve boy oranları daha farklıydı


Soyu tükenmiş akrabalarımız, milyonlarca yıl önce yaşamış olan Australopithecus'un ve Homo habilis'in, ( modern insanların bacak ve kol oranlarına kıyasla ) bacaklarına oranla daha uzun kollara sahip olduğu düşünülüyor. Çalışmaya göre Australopithecus'un ve Homo habilis'in ön kollarının da üst kollarına göre daha uzun olduğu düşünülüyor.

Kısa kol uzunluğuna sahip canlıların kolları ise genel olarak daha az sallanıyor. Bu sebeple kısa kolları olan canlıların uzun mesafe koşularında daha avantajlı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları modern insanların kollarının evriminin altında bu durumların yattığını düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Eski süpernovaya ait kalıntılar Antarktika'da bulundu"

Araştırmanın bulguları Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlandı.
evrim


https://www.livescience.com/why-arms-bent-running.html Yorum Yaz
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Şehmistan 6 sa. en beğenilen
Yav bide utanmadan şu maymunu atamız ddiye resmini koymuşlar. Baba sizin atanız olabilir lakin benim değil.
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partyboy 24 dk.
Abilerde ne zeka varsa düşünülüyorda , düşünülüyor.İş bilime geldimi bi halt edemiyolar gene deneme yanılma yöntemine baş vuruyolar.Ölçümler ölçümler.
Şimdi kardeş ne nasıl bir işsizsinki .... Kollar açıkmı kapalımı testler deneyler.
Kaç para harcandı ve bunun sonucunda nasıl bir aydınlanma yaşadık.
(selahattın ısık)paylaştığın hocaların dansı beni kopardı.Bildiğin gece klubunu yeniden yorumlamışlar.Valla millet eylenmenin yolunu buluyo...
Renkli ışık ve müzikte ekledikmi al sana helal clup :D
Dans acayip birşey insanın dans etmesini bundan keyif alması , hangi danslarda daha fazla kafa yapıyor , mutluluk veriyor araştırsınlar.İşleri yok madem.Bilelimde eylenceyi dozununu dahada arttıralım.
Belki 10 dakak bu dansı yap 1 saatlik dans kafası yapıyo derler bellimi olur.
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cokbaska 3 sa.
Bu ne saçma bi haber bide güya bilimsel araştırma
Kolları denge sağlamak için sallıyoruz bu kadar basit
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pLainLogic 3 sa.
En iyisi bu işte kardeşim
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al-ozaria 5 sa.
Dh'de evrim başlıklarında artık eskisi kadar gaza gelen olmuyor. Millet kanıksadı mı nedendir bilinmez, hemfikir olan da olmayanda yav he he deyip geçiyor gibi. Kurban bayramına denk getirilse bile. :)
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technic26 5 sa.
insan maymundan türememiştir ama insandan maymuna dönüşüm olmuştur.
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reiis 6 sa.
Senin deden maymun diye bizimkide maymun olacak diye bir şeymi var hoh
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12 Angry Men 6 sa.
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Bomb has been planted
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kankam1030 6 sa.
Birbirine yakın gözler, sivri azı dişleri, çene yapısı, uzun kollar, kısa bacaklar gibi birçok özellik, bu canlıların ''günümüz maymunlarından'' farklı olmadıkları kanıtlanmıştır.
Dünyaca tanınmış paleoantropolog Richard Leakey:
(Australopithecus afarensis) bir pigme şempanze karışımından başka bir şey olmadığı çok ezici ve karşı konulmayacak şekilde muhtemeldir. Maymundan insana geçişe dair varsayılan deliller ikna edici olmaktan aşırı derecede uzaktır.
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Şehmistan 6 sa. en beğenilen
Yav bide utanmadan şu maymunu atamız ddiye resmini koymuşlar. Baba sizin atanız olabilir lakin benim değil.
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BatuhanXxX 4 sa. Şehmistan
150 yıldır Evrim Teorisi var. Ve 150 yıldır siz Evrim karşıtları Atalarımızın Maymun olmadığını, Maymun ile İnsanın Ortak Atası olduğunu öğrenemediniz be. Yazık.
Bir Maymuna 150 yıl Maymun ve Primat Fotoğrafi göstersek, 150 yılda değil 1 ayda Maymun ile Primatin farkını anlardı.
İnsanın Atası Maymun değildir.
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir.
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir.
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir.
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir.
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir.
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
İnsanın Atası Maymun değildir
Yanıtla +2
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selahattın ısık 6 sa.
cemaat camiden dönsün buralar karışır..
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ahmet kontuy 6 sa. selahattın ısık
ya nasıl karışmasın ki
baksana kimbilir kimin elinden çalakalem çıkmış. insan suretinden bile kopya çektiği belli oluyor kim çizim yaptı ise. yalnız akraba olayı çok fena yani hatun okusa terkeder editörü..
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