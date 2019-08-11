Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?

Birçok insan koşarken veya yürürken, koşma ve yürüme biçimine bağlı olarak kollarını kırıyor. Kollarımız yürürken genellikle yan taraflarımızda düz bir biçimde kalıyor ve hafif bir sallanma eğilimi gösteriyor. Ancak koşarken kollarımız genellikle dirseklerden bükülü bir hal alıyor ve sallanıyor. Araştırmacılar kollarımızı koşarken neden büktüğümüz konusunda incelemelerde bulundu.

Kolların pozisyonu enerji harcanmasını etkiliyor

Araştırmalar sırasında katılımcıların metabolik verileri ölçüldü

İlk deneyden 2 hafta sonra deneyler tekrarlandı ve bu sırada katılımcılara deney esnasında solunum maskeleri takıldı. Bu sayede deneklerin enerji kullanımını temsil eden parametreler ve metabolik veriler elde edildi.

Evrimsel atalarımızın kol ve boy oranları daha farklıydı

Ayrıca Bkz.

"Eski süpernovaya ait kalıntılar Antarktika'da bulundu"

Journal of Experimental Biology

evrim

https://www.livescience.com/why-arms-bent-running.html

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Araştırmacılar yaptıkları gözlemler sonucundaolmasına rağmenile aktivite yapmanınolduğu düşünülüyor.Eski tezlere göre bükülmüş bir kol, düz bir kola göre daha kısa bir kavise sahip oluyor, bu sebepleileri ve geri sallanma hareketini yaparkenve bu sebeple de bükülmüş kolların hem koşma hem de yürüme için daha verimli olması gerekiyor.Fakat bükülmüş kollar ile aktivite yapmak enerji harcanımı açısından daha verimli isekişiler kollarını? Araştırmacılar bu sorudan ve düşünceden yola çıkarakolmak üzere toplaminceledi. Deneklervekoşu bantlarında hemhem de, bu sırada da bilim insanları aktiviteleri kaydetmek ve deneklerin vücutlarının dijital ortamdaoluşturmak amacıylakameralar ile çeşitli yazılımlar kullandı.Ancak denekler bükülmüş kollar ile yürürken enerji harcanımının; düz kolla yürümeye göre %11 oranında arttığı tespit edildi. Bilim insanları miktar artışının, deneklerin kolları bükük yürümeye çalışmaları sonucunda oluştuğunu düşünüyor.Kolların koşma ve yürüme aktiviteleri sırasındaki hareketlerihala korurken yeni çalışmanın sonuçlarınınışık tutacak gibi görünüyor.Soyu tükenmiş akrabalarımız, milyonlarca yıl önce yaşamış olan'un ve'in, ( modern insanların bacak ve kol oranlarına kıyasla ). Çalışmaya göre'un ve'in ön kollarının da üst kollarına göre daha uzun olduğu düşünülüyor.Kısa kol uzunluğuna sahip canlıların kolları ise genel olarak daha az sallanıyor. Bu sebeple kısa kolları olan canlıların uzun mesafe koşularında daha avantajlı olduğu düşünülüyor.Araştırmanın bulgularıdergisinde yayımlandı.