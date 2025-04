Tesla'dan bahar güncellemesi: Adaptif farlar, gelişmiş kamera kayıtları ve dahası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç devi Tesla, yılın en kapsamlı yazılım güncellemelerinden birini kullanıcılarına sunmaya başladı. “Bahar Güncellemesi” (Spring Update) adıyla yayınlanan bu yeni versiyon, sadece küçük iyileştirmelerle sınırlı kalmayıp, birçok yeni özelliği aynı pakette sunuyor. Ancak güncellemeye dahil edilen özelliklerin araç modeline ve bölgeye göre farklılık göstereceğini belirtmekte fayda var.

Tesla’lar için yeni özellikler geldi

Avrupa’daki kullanıcıların bir süredir deneyimlediği adaptif far teknolojisi, artık ABD ve Kanada’daki yeni Tesla modellerine de geliyor. Matrix far donanımına sahip araçlarda kullanılabilen bu özellik, uzun farların karşıdan gelen sürücüler ya da bisikletliler için göz kamaştırıcı olmasını önlüyor. Farlar, trafikteki diğer kullanıcıları tespit ederek belirli pikselleri otomatik olarak kısabiliyor. Bu sayede sürücüler, gece yolculuklarında daha sık uzun far kullanarak daha iyi bir görüş elde edebilirken diğer sürücüleri de olumsuz etkilemiyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Tesla’nın 2021-2025 arası yenilenmiş Model S ve Model X araçlarında, kör nokta kamerası artık sürücü ekranında görüntülenebilecek. Bu yenilik sayesinde sürücüler, yan aynalarla sınırlı kalmadan daha güvenli şerit değişimleri gerçekleştirebilecek.

Gelişmiş video kaydı geldi

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Model S, 3, X ve Y araçlarında artık daha fazla kamera açısıyla güvenlik görüntüleri kaydedilebiliyor. Özellikle yan kamera görüntülerinin de sisteme dahil edilmesiyle, toplamda dört yerine altı kamera açısı kayıt altına alınıyor. Bununla birlikte, Dashcam görüntüleyicisi de yeniden tasarlandı. Yeni ızgara görünümü ve hızlı kaydırma özellikleri sayesinde video inceleme süreci daha kullanıcı dostu hale getirildi. Artan araç vandalizmi olayları düşünüldüğünde bu geliştirme, Tesla sahipleri arasında oldukça talep göreceğe benziyor.

Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte %29 arttı 5 sa. önce eklendi

Tesla’nın seyahat planlayıcısı da önemli iyileştirmeye aldı. Artık kullanıcılar, daha hızlı, daha olanaklı veya daha az mola sunan farklı seyahat önerileri ve bunlara göre rotalar alabiliyor. 2023 sonunda teslimatları başlayan Cybertruck modelleri için de iki önemli otonom sürüş özelliği getirildi. Artık otomatik pilot devreye girdiğinde konfor sürüş modu artık kendiliğinden aktifleşiyor. Ayrıca şerit terk uyarı yardımı da sadece uyarı vermekle kalmıyor, gerektiğinde direksiyona müdahale ederek aracı şeritte tutabiliyor. Bu büyük güncellemeler dışında Tesla, birçok küçük güncellemeyi de kullanıma sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, bahar güncellemesiyle araçlara yeni özellikler getirdi