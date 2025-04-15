Tesla'dan bahar güncellemesi: Adaptif farlar, gelişmiş kamera kayıtları ve dahası

Tesla’lar için yeni özellikler geldi
Avrupa’daki kullanıcıların bir süredir deneyimlediği adaptif far teknolojisi, artık ABD ve Kanada’daki yeni Tesla modellerine de geliyor. Matrix far donanımına sahip araçlarda kullanılabilen bu özellik, uzun farların karşıdan gelen sürücüler ya da bisikletliler için göz kamaştırıcı olmasını önlüyor. Farlar, trafikteki diğer kullanıcıları tespit ederek belirli pikselleri otomatik olarak kısabiliyor. Bu sayede sürücüler, gece yolculuklarında daha sık uzun far kullanarak daha iyi bir görüş elde edebilirken diğer sürücüleri de olumsuz etkilemiyor.
Gelişmiş video kaydı geldi
Tesla’nın seyahat planlayıcısı da önemli iyileştirmeye aldı. Artık kullanıcılar, daha hızlı, daha olanaklı veya daha az mola sunan farklı seyahat önerileri ve bunlara göre rotalar alabiliyor. 2023 sonunda teslimatları başlayan Cybertruck modelleri için de iki önemli otonom sürüş özelliği getirildi. Artık otomatik pilot devreye girdiğinde konfor sürüş modu artık kendiliğinden aktifleşiyor. Ayrıca şerit terk uyarı yardımı da sadece uyarı vermekle kalmıyor, gerektiğinde direksiyona müdahale ederek aracı şeritte tutabiliyor. Bu büyük güncellemeler dışında Tesla, birçok küçük güncellemeyi de kullanıma sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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