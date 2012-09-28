Texas Instruments, OMAP platformunu tamamen bırakmayacak

Texas Instruments tüketici elektroniğinden uzaklaşarak, kablosuz iletişim cihazlarının dışında kalan platformlara yöneleceğini açıklamış ve bu yeni iş stratejisi birçok kaynak tarafından şirketin akıllı telefon, tablet pazarından tamamen çıktığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak, şirketin yeni iş stratejisi ile ilgili açıklama yapan bir Texas Instruments yetkilisi yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.





Texas Instruments, OMAP ürünlerini otomotiv, kurumsal iletişim, robot teknolojileri ve endüstriyel uygulamalar gibi alanlarına taşırken, OMAP yongasetlerini de geliştirme çalışmalarını sürdürecek. Cortex A15 çekirdeği ile gelecek olan beşinci nesil OMAP için örnekleme çalışmaları başlamış durumda ve bu yongasetlerini kullanacak olan ürünlerin 2013'ün başlarında geleceği belirtiliyor.





Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon ve tablet gibi tüketici elektroniğine yönelik ürünlerini görmeye devam edeceğimiz Texas Instruments'ın yönelmiş olduğu diğer alanlarda da ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.gsmarena.com/clarification_ti_not_giving_up_on_its_chipsets_omap_5_on_track-news-4866.php