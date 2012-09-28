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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Texas Instruments, OMAP platformunu tamamen bırakmayacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Texas Instruments tüketici elektroniğinden uzaklaşarak, kablosuz iletişim cihazlarının dışında kalan platformlara yöneleceğini açıklamış ve bu yeni iş stratejisi birçok kaynak tarafından şirketin akıllı telefon, tablet pazarından tamamen çıktığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak, şirketin yeni iş stratejisi ile ilgili açıklama yapan bir Texas Instruments yetkilisi yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

Texas Instruments, OMAP ürünlerini otomotiv, kurumsal iletişim, robot teknolojileri ve endüstriyel uygulamalar gibi alanlarına taşırken, OMAP yongasetlerini de geliştirme çalışmalarını sürdürecek. Cortex A15 çekirdeği ile gelecek olan beşinci nesil OMAP için örnekleme çalışmaları başlamış durumda ve bu yongasetlerini kullanacak olan ürünlerin 2013'ün başlarında geleceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon ve tablet gibi tüketici elektroniğine yönelik ürünlerini görmeye devam edeceğimiz Texas Instruments'ın yönelmiş olduğu diğer alanlarda da ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.gsmarena.com/clarification_ti_not_giving_up_on_its_chipsets_omap_5_on_track-news-4866.php Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Bence bırakmasın. Esasında böyle diyerek açık kapı bırakıyor. Yine işlemcilerimizi geliştirir, yavaştan yavaştan satarız. Bakarsın çok iyi bir platform da geliştirirsek o zaman tamamen bu konuya eğiliriz diyebilmek için açık kapı bırakmış.
OMAP 5 bekliyoruz T.I.
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serafon 6 yıl
Niye bırakıyor? Çünkü çok fazla rekabet var ve kar marjları düşüyor ve çok hızlı gelişiyor. Texas çok geniş alanda çalışıyor ve bazı firmalar gibi tüm kaynaklarını ona ayıramaz, yani maliyetleri yüksek. Örneğin nvidia nın bilgisayar daha da özeli işlemciden başka işi yok. Tüm firma bunun çevresinde dönüyor. Bilgisayar sektörü rekabetin en çetin olduğu sektör çünkü en tatlı para orada. Onun yerine daha geri planda daha yavaş gelişen diğer sektörler ona cazip gelmiş olmalı ki diğer ürünleri de zaten ağırlıklı o sektörlere hitap ediyor.
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acmtncy 6 yıl
yahu neden bıraktığını anlayamadım. şu an piyasadaki birçok model omap kullanıyor buna galaxy nexus da dahil. millet a-15 işlemci bekliyor. böyle büyük bir pazar neden bırakılır?
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xxxx1 6 yıl
Mobil; bugunü ve yarını olacak devasal bir sektör,böyle bir sektörü bırakmak yada laf olsun diye bulunmak çok akıllı şirketlerin yapacağı bir olay değildir...
Texas'ın olmamasıda ayrıca büyük kayıp olurdu teşvik rekabet açısından...
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