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Thalmic Labs, devrimsel kontrol aparatı Myo Armband'ın nihai tasarımını gösterdi

4 yıl
1,8b
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12
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Thalmic Labs, devrimsel kontrol aparatı Myo Armband'ın nihai tasarımını gösterdi
Thalmic Labs tarafından geliştirilen devrimsel kontrol aparatı Myo Armband, nihai tasarımıyla görücüye çıkartıldı.
Bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo Armband, aynı zamanda 3 eksenli manyometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçer ile farklı cihazların kablosuz olarak sadece kol hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Bluetooth ampul, akıllı telefon, akıllı gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü ve bilgisayar gibi destekli ürünlerle Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, Thalmic Labs'ın daha önce yayınladığı videolarda gördüğümüz üzere insansız hava ya da kara araçlarını kontrol etme noktasında da aktif olarak kullanılabiliyor. Gösterilen nihai tasarımıyla eskiye oranla çok daha modern ve bu doğrultuda şık görünen Myo Armband, ayrıca belirtildiği kadarıyla 95 gramın altına çekilen ağırlığıyla daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
150$ fiyat etiketiyle ön-sipariş üzerinden satın alınabilen Myo Armband, yeni tasarımıyla önümüzdeki Kasım ayında dağıtıma çıkıyor. Ürünün yapabildiklerini tanıtan kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Thalmic Labs, devrimsel kontrol aparatı Myo Armband'ın nihai tasarımını gösterdi

http://techcrunch.com/2014/06/10/thalmic-shows-off-the-final-design-for-the-myo-gesture-control-armband/ Yorum Yaz
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manyakurt 4 yıl en beğenilen
harika birşey yaaa
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mokinto 4 yıl
Sipariş verdim.
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emir kustirika 4 yıl
çok iyi yaa
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gelas 4 yıl
Kendimi bir an bitirme projesini sunarken hayal ettim bu aletle. Developer Kit ile normali arasında sadece çıkış zaman farkı mı var? Yani normali aldığımız zaman da geliştirebilme imkanımız var mı?
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DH Misafiri 4 yıl
abi çok iyi olmuş geliştirilmeye çok açık bir ürün ve giyilebilir cihazlar arasında belkide en iyisi oyun dünyası açısından çok iyi oyunları oynamak artık daha keyifli olucak (:
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darkaura 4 yıl
Matrixe bir adim daha
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kosedekibalici 4 yıl
işte teknoloji bu.
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major24 4 yıl
şuan için fazla pahalı bir ürün. 1-2 sene içinde bu fiyatları hak edecek seviyeye geleceklerdir. İşte o zaman İlk alanlardan biri de ben olacağım.
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einhander 4 yıl
gıyılebılır teknolojıler arasında en ıyısı
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chatirdek 4 yıl
Geliştirilmeye cok açık bir icat olmuş.Unutulup gidilecek bir ürün değil. Hayran kalmamak elde değil.
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mares626 4 yıl
Teknoloji ne hızlı gelişiyor be
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stalker(1979) 4 yıl
İşte ben buna yararlı icat derim:)
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