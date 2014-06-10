Thalmic Labs, devrimsel kontrol aparatı Myo Armband'ın nihai tasarımını gösterdi

Thalmic Labs tarafından geliştirilen devrimsel kontrol aparatı Myo Armband, nihai tasarımıyla görücüye çıkartıldı.

Bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo Armband, aynı zamanda 3 eksenli manyometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçer ile farklı cihazların kablosuz olarak sadece kol hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Bluetooth ampul, akıllı telefon, akıllı gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü ve bilgisayar gibi destekli ürünlerle Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, Thalmic Labs'ın daha önce yayınladığı videolarda gördüğümüz üzere insansız hava ya da kara araçlarını kontrol etme noktasında da aktif olarak kullanılabiliyor. Gösterilen nihai tasarımıyla eskiye oranla çok daha modern ve bu doğrultuda şık görünen Myo Armband, ayrıca belirtildiği kadarıyla 95 gramın altına çekilen ağırlığıyla daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

150$ fiyat etiketiyle ön-sipariş üzerinden satın alınabilen Myo Armband, yeni tasarımıyla önümüzdeki Kasım ayında dağıtıma çıkıyor. Ürünün yapabildiklerini tanıtan kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/06/10/thalmic-shows-off-the-final-design-for-the-myo-gesture-control-armband/