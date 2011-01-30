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The Daily, 2 Şubat'ta tanıtılıyor

8 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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The Walt Disney Company ve Time Warner Company'den sonra dünyanın en büyük 3.medya holdingi olan News Corporation ile Apple'ın bir süredir "The Daily" isimli gazete üzerinde çalıştıkları biliniyordu. Aralık ayı itibariyle tanıtılacağı konuşulan ancak bugüne kadar resmileşmeyen elektronik gazete sonunda resmileşip, kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

News Corporation'ın basın kuruluşlarına gönderdiği davetiyeye göre The Daily 2 Şubat'ta gün yüzüne çıkacak. Solomon R. Guggenheim Müzesi'nde Türkiye saatiyle 18:00'da başlayacak olan tanıtımda medya patronu Rupert Murdoch'un yanı sıra Apple'ın internet servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Eddy Cue de bulunacak.

Apple'ın teknik anlamda destek verdiği, News Corp'un ise gazete içeriğiyle ilgilendiği The Daily'e kullanıcılar, iddialara göre, basım masrafları olmayacağından dolayı haftalık 1 dolarlık ücret karşılığında abone olabilecekler.


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Witcher3 8 yıl
Ciksada alsakk hemenn
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gps.navigation 8 yıl
Zaten Aptallıkta bakış açısına bağlı değilmidir ? O nedenle onları seyreden aptaldır,bunlar akıllıdır demek pek doğru olmaz
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Batuist 8 yıl
bence yepyeni bir akım doğuracak bu.. bildiğimiz haber okuyucularından yada haber programlarından farklı olacaktır. etkileşimli gazete örnekleri apple sunmuştu daha önce buna benzer birşey çıkacaktır..
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KRML_KNN 8 yıl
4.3 subatin 2-si gelecek o halde
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Takao 8 yıl

KRML_KNN

4.3 subatin 2-si gelecek o halde

app olarak çıkarki fw le alakası olmaz
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