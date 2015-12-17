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Thecus'dan 5 yuvalı NAS cihazı 40TB'a kadar depolama imkanı sunuyor

Tüm çalışanlara ayrı ayrı hizmetler sağlamak yerine, ortak bir sunucudan hizmetleri dağıtmak işletmeler için daha ekonomik. Thecus bu anlamda işletmelere ekonomik çözümler sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Thecus'dan 5 yuvalı NAS cihazı 40TB'a kadar depolama imkanı sunuyor


Büyük şirketlerin yanında küçük ve orta ölçekli işletmeler veya diğer adıyla KOBİ'ler de bulut altyapılarına geçiş yapmaya başladı. Doğrudan altyapı hizmeti almak yanında altyapısını kendisi kurmak isteyen KOBİ'ler de mevcut. Thecus, bu amaçla yeni bir Windows NAS cihazı geliştirdi. 

Windows Storage Server 2012 R2 Essentials NAS serisine dahil olan W5810, 5 adet yuvası ile 40TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ayrıca Active Directory desteği ile KOBİ'lerin esnek ve güvenli bir yönetim sağlaması mümkün oluyor. Ayrıca Office 365, Microsoft Azure bulut hizmetleri de sistem entegre ediliyor. Ön kısımda bulunan LCD panel ile sistemin takibini yapabiliyorsunuz. 

W5810 modelinde 4 çekirdekli Intel Celeron işlemci, 4GB DDR3 RAM, Windows Storage Server 2012 R2 lisansı, USB 3.0 portları, Gb LAN portları şeklinde özellikler yer alırken, bağımsız olarak 60GB kapasiteli bir de SSD yer alıyor. İşletim sistemi bu sürücüde yer alıyor ve yuvaların kontrolü de kolaylaşıyor. 1-50 arası çalışanı olan KOBİ'lere satışı yapılacak olan ürün ay sonunda piyasaya çıkacak.  

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/systems-raid-nas-san/thecus-expands-windows-storage-server-line-up-with-5-bay-w5810-nas-up-to-40tb/ Yorum Yaz
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Seyrim 3 yıl
Masaütünde iş yapan firmalar için ideal..
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