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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright, 8 adet ısı borusuna sahip pasif işlemci soğutucusu hazırlıyor: HR-22

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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35
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Bilgisayar gürültüsüne karşı duyarlı kişilerin yardımına yetişen pasif soğutma çözümlerine Thermalright firması tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Thermalright, ''bir sonraki şaheseri'' olarak nitelendirdiği pasif işlemci soğutucusu HR-22'ye ait görseli, resmi Facebook sayfası üzerinden paylaştı.
Öncelikle HR-22'nin, firmanın ''Macho'' serisi işlemci soğutucularını akıllara getiren bir yapı sergilediğini söylemek mümkün. Lakin daha başarılı ısı transferi için ısı borusu sayısı 6'dan 8'e yükseltilmiş ve gördüğümüz kadarıyla bakır ısı boruları Macho serisinin aksine nikel ile kaplanmış. İstendiği takdirde 120 mm'lik ya da 140 mm'lik fan takviyesi yapılabileceği düşünülen pasif işlemci soğutucusunun, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Thermalright HR-22'nin, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) kapsamında sergilenebileceği ihtimali üzerinde durulmakta.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151155491464102&set=a.100726409101.91035.55414509101 Yorum Yaz
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poyrazz_ern 7 yıl en beğenilen
3-5kg vardır heralde.
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1 Avatar
Cristina Scabbia 6 yıl
fiyat hakkında bilgi varmı
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DonsuzBalık 6 yıl
10 üzerinden 9.9 fan yok
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Arranger. 6 yıl
Silver Arrow Extreme'a alternatif olabilir.
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Iron Mask 6 yıl
xfastest.com/...

Linkte Çinli bir kullanıcı yeni topladığı mini-ATX sistemini sergiliyor
Sistem bileşenlerini VGA hariç, pasif soğutmalı seçmiş.
Burada bizi daha fazla ilgilendiren ise tabii ki işlemci soğutucusu tercihi;
Küçücük kasaya HR-22 yi sığdırmayı başarmış.

Kasa : Lian-li PC-Q33
İşlemci : i7 4770K
Anakart : Asus Maximus VI Impact
Ekran Kartı : Asus GTX670 mini
Güç Kaynağı : FSP Aurun Xilenser 500 W
İşlemci Soğutucusu : THERMALRIGHT HR-22

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Captain_Ivy 6 yıl
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seven44 6 yıl
düştügü zaman anakar pertttt
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JoeyBane 7 yıl
Bunu satın alan daha satmaz.
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Iron Mask 6 yıl
DEV yavaştan görünmeye başladı


Resimler için :
fanlesstech.com/...

Resmi Sayfası :
thermalright.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu zamana kadarki yaptigi urunlerin cogunda tasarimi ve sogutma performansi iyi olan az sayida ureticiden biri. Tasarladigi urunler bir okadar sade ve guzel olmayi basarmistir. Guven veren bir marka.
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7Mhz 7 yıl
Demek forum milletinin "kasayı yan yatır öyle dene" demesinin nedeni bu soğutucuymuş. Dik denemek isteyenlerinde bir hakkı olur herhalde.
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Clia 6 yıl 7Mhz
7Mhz

Demek forum milletinin "kasayı yan yatır öyle dene" demesinin nedeni bu soğutucuymuş. Dik denemek isteyenlerinde bir hakkı olur herhalde.

Bu iyiydi



Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var ki,
CPU soğutucularda, özellikle de böyle bol ısı borulu modellerde,
ısı borularının işlemciye değen noktaları önem kazanıyor.

Şöyle ki:
Mesela elinizde iki model var, birisi 3 ısı borulu, diğeri 6 ısı borulu.
3'lü modelin ısı boruları diyelim ki işlemcinin merkezine dokunuyor.
6'lı modelin ise işlemcinin merkezine dokunan ısı borusu sayısı 2 diyelim. (diğer dördü daha kenarlarda)
Bu durumda 3 borulu soğutucunun, 6 borulu soğutucu kadar, hatta daha fazla performans göstereceği belirtiliyor.
(üstteki plaka kısımlarının aynı olduğunu farz edersek)

Çünkü işlemcinin esas ısınan noktası göbeğindeki (tüm işlemcinin üçte biri boyutundaki) bölgedir,
buranın haricindeki yan bölgelere gelen ısı borularına o kadar iş düşmüyor deniyor.

Aklınızda olsun.
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CoreXXX 7 yıl
yok devenin nalı 3 5 kg anakartı kırar:)
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Sonicman 7 yıl
Harika sogutur.
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poyrazz_ern 7 yıl en beğenilen
3-5kg vardır heralde.
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Iron Mask 7 yıl
Orjinalden alıntı : ..Knight..

''Macho'' serisi işlemci soğutucuları ile benzer bir yapı sergilediğini söylemek mümkün
görünüşe göre bakır ısı boruları Macho serisinin aksine nikel ile kaplanmış


forum.donanimhaber.com/...
Haberi ilk veren olmanın mutluluğunu yaşadım ancak küçük bir düzeltme yapayım.

Şu an Türkiyede de satılan HR-02 Macho zaten var olan ve çok yüksek fiyat etiketli HR-02 nin maliyeti düşürülmüş modelidir.
Macho sürümden kazanmak için üretildi ve bunda da başarılı oldu.

HR-02 Türkiye ye çok az sayıda ithal edildi ve geldiği gibi bitti.
Sadece meraklıları aldı.O günden sonra 2. el piyasasında bile görülmedi.
Kutusundan fan çıkmıyordu ve Venomous-X modelinde olduğu gibi işlemciye tam bastırıp sıkıştıran düzeneği vardı.
Bu da yükte performansını yükseltiyordu.
Kısaca bu ürün seneye ithal edilse bile fiyatının 200 TL nın altında olmayacağı kesindir.

Merak edenler için selefi öz HR-02 nin incelemeleri :

guru3d.com/...
hardocp.com/...
overclockersclub.com/...
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