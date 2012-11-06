Thermalright, 8 adet ısı borusuna sahip pasif işlemci soğutucusu hazırlıyor: HR-22

Bilgisayar gürültüsüne karşı duyarlı kişilerin yardımına yetişen pasif soğutma çözümlerine Thermalright firması tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Thermalright, ''bir sonraki şaheseri'' olarak nitelendirdiği pasif işlemci soğutucusu HR-22'ye ait görseli, resmi Facebook sayfası üzerinden paylaştı.



Öncelikle HR-22'nin, firmanın ''Macho'' serisi işlemci soğutucularını akıllara getiren bir yapı sergilediğini söylemek mümkün. Lakin daha başarılı ısı transferi için ısı borusu sayısı 6'dan 8'e yükseltilmiş ve gördüğümüz kadarıyla bakır ısı boruları Macho serisinin aksine nikel ile kaplanmış. İstendiği takdirde 120 mm'lik ya da 140 mm'lik fan takviyesi yapılabileceği düşünülen pasif işlemci soğutucusunun, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Thermalright HR-22'nin, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) kapsamında sergilenebileceği ihtimali üzerinde durulmakta.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151155491464102&set=a.100726409101.91035.55414509101