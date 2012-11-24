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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2 fiyatlandı: 99.95$

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2 fiyatlandı: 99.95$
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Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri üretiminde yılların deneyimine sahip olan Thermalright, birkaç gün önce resmiyet kazandırdığı işlemci soğutucusu Achon SB-E X2'nin fiyatını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Thermalright'ın yeni modeli 99.95$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla hız aşırtma tutkunlarıyla buluşacak.
Fiziksel özelliklere değinmek gerekirse, 170 mm yüksekliğinde, 155 mm genişliğinde, 53 mm kalınlığında ve 775 gram ağırlığında (fanlar hariç) geliştirilen Achon SB-E X2'ye, alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 8 adet bakır ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Bakır ısı borularına ve işlemci yüzeyiyle temas halinde olan tabana, nikel kaplama uygulanmış. Böylece hem oksitlenmenin hem de işlemci soğutucusunun zamanla kötü bi görünüm sergilemesinin önüne geçiliyor. Önceki nesil Archon modellerinde ısı borusu sayısının 6 olduğunu ayrıca not düşelim.
Archon SB-E X2'nin kutu içeriğinde ''TY-141'' ürün kodlu iki adet fan yer alıyor. Thermalright'ın performanslı olduğu kadar sessiz çalıştığını belirttiği 140 mm çapındaki bu fanlar, PWM fonksiyonu sayesinde ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika hızları arasında değişen çalışıyor. Böylece fanlar 28.3 CFM ile 73.6 CFM değerleri arasında hava üfleyip 17 dBA ile 21 dBA arasında ses çıkarıyor. Maksimum devirde 21 dBA ses seviyesinin düşük bir değer olduğunu söylemek mümkün.
Archon SB-E X2, isimlendirmesinden de anlaşılacağı üzere Intel Sandy Bridge-E (LGA 2011) işlemciler için optimize edilmiş durumda. Öte yandan Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilerine tam destek verilmekte.
Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2 fiyatlandı: 99.95$
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Iron Mask 7 yıl en beğenilen
Orjinalden alıntı: Hirotaro

az daha verip , Noctua almak daha mantıklı


Noctua 2012 de yediği yumrukları sayan kroke durumdaki boksöre döndü.

NH-D14 aynı fiyattaki Silver Arrow SB-E Extreme 'e geçildi.
Hala 6 ısı borusunda ısrar ediyorlar.

NH-U12P SE2 de yıllardır 4 ısı borusunda ısrar ediyorlar.
O sınıfta rakiplerinin yarısına geçildi.
Hala fiyatında indirim yok.

Habere konu olan Archon SB-E X2 nin sınıfında ise soğutucusu bile yok.

Bütün yılı PWM teknolojisini yeni keşfedip, Htpc ler için NH-L12, NH-L9 u çıkarmaya harcadılar.
Soğutucu dünyasının Amd si dersem haksızlık yapmış olmam.

Acilen 2013 'de yeni revizyonlar gelmeli ki, Noctua almak mantıklı olsun.
(-)Eksilerinizi lütfen esirgemeyin arkadaşlar.
Orjinalden alıntı: Hirotaroaz daha verip , Noctua almak daha mantıklıNoctua 2012 de yediği yumrukları sayan kroke durumdaki ...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
100 Dolar olsaydı nasıl alırdık, 99.95$ olunca geceden kuyruğa girerler :)
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Guest-E2BECF3D0 7 yıl
120 liralik Macho favorim baskasini gormuyor gozum.

100 dolar veren arkadas az daha zorlayip H100-80 falan alsin
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aykutx 7 yıl
Testleri görmek gerekir.
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melikulupinar 7 yıl
İkinci fana ne gerek vardı ki. Zaten hemen arkasında eksoz fanı olacak. Birbirine değecek nerede ise.
Üstelik hala 7 kanatlı fan var. Az gürültülü 9 kanat bir fan iyi giderdi üstüne.
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metallkraft 7 yıl
bu fiyata hazır su soğutma sistemleri var hayatta satılmaz
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lyridder 7 yıl
100 Dolardan giriş yaparsa ki hiç sanmıyorum ama fanı yenilerim:)
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lossenergie 7 yıl
En güzel yanı yüksek sogutuculu remlerde sorun yaratmıyo gibi görünüyo.
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turkmavzeri 7 yıl
Soğutucu değilde bu thermalright'ın fanları çok güzel. sessiz ve yüksek cfm sağlıyor.
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Reliq 7 yıl
thermaltake frio daha iyi sanırım?
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OneTreeHill 7 yıl
Fiyatı fazla gibi geldi bana rakiplerine göre.Kadıki çift kule tasarımlı sogutucuların bile fiyatı daha düşük maliyeti daha yüksek olmasına ragmen ama performans olarak geri kalacagını hiç sanmıyorum.80$ gibi bir fiyat bekliyordum ben, tabi ikinci fanda yükseltiyor maliyeti 15$.Tek kulede de tartışılır ikinci fanın gerekliligine.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
100 Dolar olsaydı nasıl alırdık, 99.95$ olunca geceden kuyruğa girerler :)
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Hirotaro 7 yıl
az daha verip , Noctua almak daha mantıklı
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