Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2 fiyatlandı: 99.95$

Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri üretiminde yılların deneyimine sahip olan Thermalright, birkaç gün önce resmiyet kazandırdığı işlemci soğutucusu Achon SB-E X2'nin fiyatını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Thermalright'ın yeni modeli 99.95$'lık tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla hız aşırtma tutkunlarıyla buluşacak.

Fiziksel özelliklere değinmek gerekirse, 170 mm yüksekliğinde, 155 mm genişliğinde, 53 mm kalınlığında ve 775 gram ağırlığında (fanlar hariç) geliştirilen Achon SB-E X2'ye, alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 8 adet bakır ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Bakır ısı borularına ve işlemci yüzeyiyle temas halinde olan tabana, nikel kaplama uygulanmış. Böylece hem oksitlenmenin hem de işlemci soğutucusunun zamanla kötü bi görünüm sergilemesinin önüne geçiliyor. Önceki nesil Archon modellerinde ısı borusu sayısının 6 olduğunu ayrıca not düşelim.

Archon SB-E X2'nin kutu içeriğinde ''TY-141'' ürün kodlu iki adet fan yer alıyor. Thermalright'ın performanslı olduğu kadar sessiz çalıştığını belirttiği 140 mm çapındaki bu fanlar, PWM fonksiyonu sayesinde ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika hızları arasında değişen çalışıyor. Böylece fanlar 28.3 CFM ile 73.6 CFM değerleri arasında hava üfleyip 17 dBA ile 21 dBA arasında ses çıkarıyor. Maksimum devirde 21 dBA ses seviyesinin düşük bir değer olduğunu söylemek mümkün.

Archon SB-E X2, isimlendirmesinden de anlaşılacağı üzere Intel Sandy Bridge-E (LGA 2011) işlemciler için optimize edilmiş durumda. Öte yandan Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilerine tam destek verilmekte.