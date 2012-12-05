Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucusu: AXP-100

2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlara yönelik çeşitli soğutma çözümleri geliştiren Thermalright, düşük profilli tasarıma sahip yeni işlemci soğutucu modeli AXP-100'ü duyurdu.

ITX veya HTPC türü sistem kurmayı planlayan tüketicileri hedef alan AXP-100, 121.1 mm x 105.47 mm x 44.15 mm ölçülerinde ve 360 gram ağırlığında tasarlanmış. İşlemci soğutucusunun üzerine Thermalright'ın ''TY-100'' kodlu fanını eklediğimizde yükseklik seviyesi 58 mm'ye çıkıyor. İşlemci soğutucusunun her biri 6 mm çapındaki 6 adet ısı borusu ve gövdesi, uzun vadede korozyon oluşumlarının önüne geçmek adına nikel ile kaplanmış durumda.



Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1366, LGA 2011 işlemcileriyle; AMD'nin ise AM2, AM3, FM1 işlemcileriyle kullanılabilen işlemci soğutucusunun kutu içeriğinde TY-100 kodlu 100 mm çapında fan bulunuyor. Isı kontrollü olan bu fan, 900 devir / dakika - 2.500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 16.05 CFM ile 44.57 CFM arasında değişen performanslarda hava üflüyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 22 dB iken yüksek devirdeki ses 30 dB. İstersek işlemci soğutucusuna 120 mm'lik ya da 140 mm'lik fan monte edebiliyoruz.

Thermalright, AXP-100'ün tavsiye edilen perakende satış fiyatını 59.95$ olarak belirlemiş.



http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/axp-100.html