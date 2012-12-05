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Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucusu: AXP-100

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucusu: AXP-100
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2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlara yönelik çeşitli soğutma çözümleri geliştiren Thermalright, düşük profilli tasarıma sahip yeni işlemci soğutucu modeli AXP-100'ü duyurdu.
ITX veya HTPC türü sistem kurmayı planlayan tüketicileri hedef alan AXP-100, 121.1 mm x 105.47 mm x 44.15 mm ölçülerinde ve 360 gram ağırlığında tasarlanmış. İşlemci soğutucusunun üzerine Thermalright'ın ''TY-100'' kodlu fanını eklediğimizde yükseklik seviyesi 58 mm'ye çıkıyor. İşlemci soğutucusunun her biri 6 mm çapındaki 6 adet ısı borusu ve gövdesi, uzun vadede korozyon oluşumlarının önüne geçmek adına nikel ile kaplanmış durumda.
Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1366, LGA 2011 işlemcileriyle; AMD'nin ise AM2, AM3, FM1 işlemcileriyle kullanılabilen işlemci soğutucusunun kutu içeriğinde TY-100 kodlu 100 mm çapında fan bulunuyor. Isı kontrollü olan bu fan, 900 devir / dakika - 2.500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor, 16.05 CFM ile 44.57 CFM arasında değişen performanslarda hava üflüyor. Fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 22 dB iken yüksek devirdeki ses 30 dB. İstersek işlemci soğutucusuna 120 mm'lik ya da 140 mm'lik fan monte edebiliyoruz.
Thermalright, AXP-100'ün tavsiye edilen perakende satış fiyatını 59.95$ olarak belirlemiş.
Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucusu: AXP-100
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Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucusu: AXP-100
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http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/axp-100.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__FuEGo__ 6 yıl
inceleyenler bu soğutucuyu önerir misiniz? Noctua larla yarışabilir mi?
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Guest-2C5748FE4 6 yıl
küçük ve güzel bir işlemci soğutucusu
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DH Misafiri 6 yıl
profilin türkçesi nedir yani düşük profili kullanmak abest. low profille profılı neden cevırmıyorsunuz.
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V4LKyR 6 yıl
Bir Core-Contact değil. Ama boyutları beni etkiledi, yalan söylemiyjiim.
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Iron Mask 6 yıl
Orijinalden alıntı : perikentli

bakır kaplı sogutucularda korozyon kac yılda olusuyor ve nasıl korozyondan koruya biliriz ?


Bakır kaplı değil de gerçek bakır soğutucular ilk 6 aydan sonra kararmaya başlıyorlar.
Bunu engellemenin imkanı yok.
Oksijenle temas ettiği sürece kararacaktır.
Yapı marketlerde satılan metal parlatıcılarla parlatılabilir ancak bu geçici çözüm.
Zaten kararması soğutma performansını etkilemiyor.
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perikentli 6 yıl
bi sorum olacaktı arkadaşlar ..
bakır kaplı sogutucularda korozyon kac yılda olusuyor ve nasıl korozyondan koruya biliriz?
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OverClocK1ng 6 yıl
BLACK PRINCE
Thermalright Fiyatlarda indirime gitmesi gerekiyor anakart parasına işlemci soğutucusu...

İşlemcini soğutmak için üzerine anakart takamayacağına göre, ya ThermalRight takacaksın ya da başka çözüme yöneleceksin.
ThermalWRONG gibi...
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BLACK PRINCE 6 yıl

Thermalright Fiyatlarda indirime gitmesi gerekiyor anakart parasına işlemci soğutucusu...
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lj94 6 yıl
Thermal (RIGHT). :)
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HiqhWoltage 6 yıl
İşi biliyorlar ya. Başka söze gerek yok. Çok güzel bir soğutucu gerçekten.
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