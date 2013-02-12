Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'i duyurdu

Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Thermaltake, oyunculara yönelik hazırladığı mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'in basın duyurusunu yayımladı. Yeni bilgisayar kasasının siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.



501 mm x 212 mm x 495 mm boyutlarında ve 6.5 kg ağırlığında tasarlanan Chaser A31, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 290 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Ortadaki sabit disk bölmesi gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar kasasından sökülebiliyor. Bu sayede daha uzun ekran kartlarının sorun yaşamaksızın montajını gerçekleştirebiliyoruz.

3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, kauçuklu kablo saklama kanallarına, şeffaf yan panele ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan Chaser A31'de sürücülerin montajı esnasında herhangi bir araca gereksinim duyulmuyor. Güç kaynağının hemen altına yerleştirilen çıkarılabilir toz filtresinin güzel düşünülmüş bir detay olduğunu belirtelim.

Bilgisayar kasasının ön yüzüne 1 adet 120 mm'lik fan, arka yüzüne 1 adet 120 mm'lik fan, üst yüzüne 2 adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan, alt yüzüne ise 1 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Thermaltake, halihazırda hem ön yüze hem arka yüze fan eklenmiş. 1.000 devir / dakika hızında çalışan ve çalışma esnasında 16 dBA seviyesinde ses çıkaran bu fanlardan öndekinde mavi LED aydınlatma mevcut durumda.

Üst kısmında açma / kapama tuşuna, reset tuşuna, 2 adet USB 3.0 portuna ve kulaklık / mikrofon bağlantılarına yer verilen Chaser A31'in fiyat bilgisi ise verilmemiş. Bilgisayar kasasının daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.thermaltake.com/content.aspx?id=3383