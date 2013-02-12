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Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'i duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
801
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'i duyurdu
Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Thermaltake, oyunculara yönelik hazırladığı mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'in basın duyurusunu yayımladı. Yeni bilgisayar kasasının siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
501 mm x 212 mm x 495 mm boyutlarında ve 6.5 kg ağırlığında tasarlanan Chaser A31, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 290 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Ortadaki sabit disk bölmesi gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar kasasından sökülebiliyor. Bu sayede daha uzun ekran kartlarının sorun yaşamaksızın montajını gerçekleştirebiliyoruz.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, kauçuklu kablo saklama kanallarına, şeffaf yan panele ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan Chaser A31'de sürücülerin montajı esnasında herhangi bir araca gereksinim duyulmuyor. Güç kaynağının hemen altına yerleştirilen çıkarılabilir toz filtresinin güzel düşünülmüş bir detay olduğunu belirtelim.
Bilgisayar kasasının ön yüzüne 1 adet 120 mm'lik fan, arka yüzüne 1 adet 120 mm'lik fan, üst yüzüne 2 adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan, alt yüzüne ise 1 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Thermaltake, halihazırda hem ön yüze hem arka yüze fan eklenmiş. 1.000 devir / dakika hızında çalışan ve çalışma esnasında 16 dBA seviyesinde ses çıkaran bu fanlardan öndekinde mavi LED aydınlatma mevcut durumda.
Üst kısmında açma / kapama tuşuna, reset tuşuna, 2 adet USB 3.0 portuna ve kulaklık /  mikrofon bağlantılarına yer verilen Chaser A31'in fiyat bilgisi ise verilmemiş. Bilgisayar kasasının daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'i duyurdu
Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Chaser A31'i duyurdu

http://www.thermaltake.com/content.aspx?id=3383 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rootin 6 yıl
Amd Firmasını Bu yönden Çok başarılı buluyorum sadece performasla kalmayıp en alt tabakadan en üst tabakaya kadar herkesi kapsayan ürün yelpazesi mevcut inteli yıllarca kullandım ve o yıllara bakıyorumda ne kadarda pişmanım amd kullanmadığım için
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alperen_69 5 yıl
Bu kasa Türkiyeye gelmedi sanırım değilmi vektronda veya herhangi bir yerde bulamadım ayrıca 2 usb az diyenlere aynı kasanın full tower modeli var ismi thermaltake chaser a71 ona bakmalarını öneririm ama ne kötüki oda Türkiyeye gelmedi
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[V] BuLL ..! 6 yıl
Ne zamani bulur acaba turkiyede piyasaya cikmasi ?
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saintroyo 6 yıl
sanırım iç kısmının sol üst köşesinde bir delik var, eğer oradan 8 pinlik güç kablosu geçirilebiliyorsa çok iyi düşünülmüş.. fiyatı da uygun olursa alınabilirliği yüksek bir kasa...
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MxFxOx 6 yıl
2 usb yetersiz onun dışında kasa güzel.
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suslu76 6 yıl
anakart sanki kablo kanalının üzerine gelmiş
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Tr@mmler 6 yıl
Çok şık olmuş gerçekten, tasarım harika.
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Steve Jobs 6 yıl
Siyahini ve beyazini cok begendim, ama mavisi cok siritiyor.
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Lyrazed 6 yıl
Siyahıda beyazıda güzel bence. Beyazın alınabilir olarak düşünülmesinin sebebi yeni trend renk olması. İnsanoğlu olarak cabuk tüketiyoruz. 3-5 yıla kalmaz tekrar siyaha bir geri dönüş yaşanır.
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Artyom1959 6 yıl
Beyazı gerçekten güzel duruyor. Acaba fiyatı ne olur?
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damn2u 6 yıl
Siyahı sıradan gözükürken beyazı da tam tersi alınabilirlik oluşturacak kadar hoş olmuş.
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Chris Brown 6 yıl
Bencede beyazı alınabilir olmuş. Bu firmalar kasa tasarımı konusunda benimle çalışsalar çok daha fazla verim alırlar sanıyorum
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