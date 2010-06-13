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Thermaltake yeni oyuncu kasası V9 BlacX Edition'ı satışa sunmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni oyuncu kasası V9 BlacX Edition'ı satışa sunmaya hazırlanıyor
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Thermaltake, oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli V9 BlacX Edition modelini saıtşa sunmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk çift sürücülü sabit disk istasyonuna sahip mid-tower kasası olarak tanımlanan V9 BlacX Edition, 490 x 215 x 480 mm boyutlarında ve 6.85 Kg ağırlığında bir yapıya sahip. Hem içi hem de dışı olmak üzere tüm tasarımı Siyah olan yeni kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde, bir adet ses, bir adet USB 2.0 ve bir adet te USB 3.0 portuna sahip olan V9 BlacX Edition, soğutma için ön kısımda 120mm çapında olan 1000 devir/dakika hızında çalışan Mavi LED'li fan, arka bölümünde 120mm çapında olan ve 1400 devir/dakika hızında çalışan TurboFan ve üst kısmında da 230mm çapında olan ve 800 devir/dakika hızında çalışan SilentFan olmak üzere toplamda üç adet fan ile birlikte geliyor.

Su soğutma sistemleri için hortum kanallarına sahip olan kasa, sabit disk ve optik sürücüler için alet bağımsız kuruluma da olanak tanıyabiliyor. Üzerinde yer alan disk istasyonu ile 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki disklerin harici depolama sürücüsü olarak kullanılmasına olanak tanıyan Thermaltake V9 BlacX Edition, 99 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatı ile Ağustos ayında kullanıma sunulacak.

Thermaltake yeni oyuncu kasası V9 BlacX Edition'ı satışa sunmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Thermaltake yeni oyuncu kasası V9 BlacX Edition'ı satışa sunmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Thermaltake yeni oyuncu kasası V9 BlacX Edition'ı satışa sunmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Thermaltake yeni oyuncu kasası V9 BlacX Edition'ı satışa sunmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

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NecroCyber-777 9 yıl
tasarım rezalet
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kudretx 9 yıl
Nesi var yahu mis gibi kasa camur atmayalim,
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kudretx 9 yıl
Thermaltake kasa denince lider marka oldu.
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Movie_KG 9 yıl
tam fiyat performans kasası
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Batuist 9 yıl
fiyatı ve özellikleri hiç fena değil... hoşuma gitti..
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TrMhMt 9 yıl
Idare eder ama o disklerin o sekilde kullanimi sakat olabilir, her nekadar pratik gorunsede!!
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akakivanc 9 yıl
banada tipi hos gelmedi ama on panel teknoloji olarak cok zengin ama usb 2.0 ve 3.0 en azından 2ser tane olmalıydı.hele hdd yuvaları icin alınabilecek bi kasa
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Nef'i 9 yıl
Tasarımı ve fiyatı ile oldukça iyi bir ürün
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