Thermaltake'den AMD'nin Soket G34 Opteron işlemcileri için pasif soğutucu

Hız aşırtmacılar için hazırladığı Frio isimli yüksek performanslı işlemci soğutucusu ile gündemde olan Thermaltake, AMD'nin Soket G34 formundaki sunucu işlemcileri için hazırladığı pasif soğutma çözümünü duyurdu. CLS0014 adı verilen 115.5 x 74 x 26.7 mm boyutlarında ve 504 gram ağırlığındaki soğutucu, Bakır tabana ve Bakır yapraklara sahip. Ön uygulamalı terman macun ile gelen yeni soğutucu ile Thermaltake, özellikle düşük frekanslı G34 Opteron işlemcilerin kullanıldığı sunuculardaki gürültülü oranını azaltmayı hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Thermaltake CLS0014 isimli yeni soğutucu için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.