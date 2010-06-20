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Thermaltake'den AMD'nin Soket G34 Opteron işlemcileri için pasif soğutucu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı Frio isimli yüksek performanslı işlemci soğutucusu ile gündemde olan Thermaltake, AMD'nin Soket G34 formundaki sunucu işlemcileri için hazırladığı pasif soğutma çözümünü duyurdu. CLS0014 adı verilen 115.5 x 74 x 26.7 mm boyutlarında ve 504 gram ağırlığındaki soğutucu, Bakır tabana ve Bakır yapraklara sahip. Ön uygulamalı terman macun ile gelen yeni soğutucu ile Thermaltake, özellikle düşük frekanslı G34 Opteron işlemcilerin kullanıldığı sunuculardaki gürültülü oranını azaltmayı hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Thermaltake CLS0014 isimli yeni soğutucu için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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MxFxOx 8 yıl
gtx580 deki soğutma sistemini kullansalar daha iyi olurdu. yanına birde ufak fan yeterli
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_bluescream_ 9 yıl
fıyatı makul olsun bunun yüksekliğini bi şekilde alzatır plexı ile sisdırmaz yaparsam al sana cpu block :) birz deişik düşünelim dimi. fiyatını beklıyorum bende
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tahir40 9 yıl
Tüm kullanıcıların merakla beklediği komplex yapıdaki soğutucu(!) Fiyatını merakla bekliyoruz...
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Night Wish 9 yıl
Server sistemnlerinde zaten işlemcinin üzerinde fan bulunmaz.Arka kasa fanından işlemci üzerine kadar plastik bulunur.
Arka fan (2 tane olur genelde) ne kadar hızlı çalışırsa bu pasif soğutucularda o kadar fazla işe yararlar
Genelde HP'nin server sistemleri böyledir...
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Batuist 9 yıl
bu bir tercih meselesidir.. müşterisi çıkar illaki... piyasa araştırması yapmadan kimse bir ürün çıkarmaz...
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Tolgá 9 yıl
server işlemcisi heleki fana ihtiyaç duymuyor ilginç..ama izlediğim bir videoda da server işlemcilerini güncelliyorlardı orda da pasif vardı demekki geneli böyle
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santanio 9 yıl
serverı pasif soğutmaya kimse teslim etmez işlemci nekadar başarılı olursa olsun.
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solidblue 9 yıl
Böyle bir ürün kuzey köprüsü olarak satılsa tercih edebilirdim. Tabi ki boyutları ona uygun olacak şekilde. Güçlü yapısı, kaliteli malzemesi olduğunu düşünüyorum ürünün gördüğüm kadarıyla. Ama işlemcide pasif soğutmayı hava soğutmayla desteklemedikçe tercih etmem, ufak bir hava akımı bile performansını artırıyor bence.
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