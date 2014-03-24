Thermaltake'den beyaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yeni oyuncu faresi: BLACK Snow

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, popüler oyuncu faresi BLACK'in güncellenmiş versiyonu BLACK Snow'u resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Snow (Kar) takısıyla kazandığı beyaz rengiyle oldukça şık gözüken Tt eSPORTS BLACK Snow Edition, optik sensöre göre daha fazla aydınlatma sağlayarak özellikle parlak yüzeylerde çok daha yüksek performans sağlayabilen 5700 DPI Avago lazer sensörüyle dikkat çekiyor ve alt tarafında taşıdığı ufak ağırlıklarla isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Kaydırma tekerleğinin arkasına konumlandırılan iki adet buton ile hızlı DPI ayar değişikliği sunan oyuncu faresi, baş parmağın denk geldiği bölümde de bir adet tuş taşıyor ve yapılan makro atamalarını (30 adet) / oyun profillerini 128KB'lık dahili hafızasında tutabiliyor. Ergonomik gövdesi 120 x 70 x 40mm boyutlarında hazırlanan Tt eSPORTS BLACK Snow Edition, 1.8 metrelik USB kablosuyla da herhangi bir sorun yaşatmıyor.

Mavi renkli LED aydınlatma sistemi ve parlak yüzey tasarımıyla oyuncular hoşuna gidebilecek bir çizgide gelen Tt eSPORTS BLACK Snow Edition, Nisan ayının ortalarında 50$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news_story/tt_esports_black_snow_edition_gaming_mouse.html