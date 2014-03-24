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Thermaltake'den beyaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yeni oyuncu faresi: BLACK Snow

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Thermaltake'den beyaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yeni oyuncu faresi: BLACK Snow
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, popüler oyuncu faresi BLACK'in güncellenmiş versiyonu BLACK Snow'u resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Snow (Kar) takısıyla kazandığı beyaz rengiyle oldukça şık gözüken Tt eSPORTS BLACK Snow Edition, optik sensöre göre daha fazla aydınlatma sağlayarak özellikle parlak yüzeylerde çok daha yüksek performans sağlayabilen 5700 DPI Avago lazer sensörüyle dikkat çekiyor ve alt tarafında taşıdığı ufak ağırlıklarla isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Kaydırma tekerleğinin arkasına konumlandırılan iki adet buton ile hızlı DPI ayar değişikliği sunan oyuncu faresi, baş parmağın denk geldiği bölümde de bir adet tuş taşıyor ve yapılan makro atamalarını (30 adet) / oyun profillerini 128KB'lık dahili hafızasında tutabiliyor. Ergonomik gövdesi 120 x 70 x 40mm boyutlarında hazırlanan Tt eSPORTS BLACK Snow Edition, 1.8 metrelik USB kablosuyla da herhangi bir sorun yaşatmıyor.
Mavi renkli LED aydınlatma sistemi ve parlak yüzey tasarımıyla oyuncular hoşuna gidebilecek bir çizgide gelen Tt eSPORTS BLACK Snow Edition, Nisan ayının ortalarında 50$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Thermaltake'den beyaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yeni oyuncu faresi: BLACK Snow

http://www.guru3d.com/news_story/tt_esports_black_snow_edition_gaming_mouse.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gandalf81 5 yıl
Steelseries Razer varken tt
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Glorfindel1907 5 yıl
50 dolar mı
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multiTYRT 5 yıl
Fiyat güzel ama x7 varken yaramaz
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MühendisMurat 5 yıl
thermaltake lütfen çevre bileşenlerden elini ayağını çek ya bir git hem çok kötü hemde çok pahalı ürünler.

steelseries varken bunlara bakmayın sakın
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serverdx 5 yıl
Beyaz çabuk kirlenir
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Kulak Misafiri 5 yıl
Kimin dikkatini çekmiş ki bu Mouse. Görüntüsü bildiğin normal Mouse işte.
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MrPerFormance 5 yıl
Böyle bir mause için kablo yakışmamış. Kablosuz olsaydı daha bir mantıklı olurdu.
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burakesan 5 yıl
Theron'a çok benziyor.
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kesbi 5 yıl
Önce black gaminge windows 8 driverı yapsınlar sonra mouse üretsinler. Rezil firma.
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