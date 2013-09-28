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Thermaltake'den gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive TM

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Thermaltake'den gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive TM
Bilgisayar kasası, güç kaynağı ve özellikle hazırladığı soğutucu çözümleriyle uzun yıllardır sektörde bulunan ve Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Thermaltake, Massive TM isimli yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu duyurdu.
Ufak gövdeleri içerisine konumlandırılan yüksek performanslı parçaların çok daha iyi bir hava akışı ile soğutulmasına yardımcı özellikler sunan dizüstü bilgisayar soğutucularına Thermaltake tarafından eklenen Massive TM, üzerinde 2 adet hızı (1000 R.P.M / Turbo 1300 R.P.M) ayarlanabilir 120mm fan ve firma tarafından ilk defa hareketli formda hazırlanan dört adet sıcaklık sensörü (Bilgisayarın hangi bölgesinin daha fazla ısındığı belirlemek amacıyla) barındırıyor. Alüminyum / plastik karışımı malzeme yapısıyla hem soğutma sürecine yardım eden hem de sağlam bir yapı ortaya koyabilen Massive TM, LCD ekranı üzerinden sıcaklık değerleri hakkında bilgi verebiliyor ve özel ayak yapısı sayesinde ergonomik bir kullanım sunabiliyor. Teknik olarak 10-inç ile 17-inç arası bilgisayar ile kullanılabilen, iki adet USB portu taşıyan, 390 x 277.5 x 49.3 mm boyut ve 830g ağırlık ile gelen ürün, kullanım sürecinde fan hızına da bağlı olarak ortalama 31 dBA ses çıkartıyor.
Thermaltake tarafından hazırlanan Massive TM isimli yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunun piyasaya çıkış tarihi ve resmi fiyatı henüz açıklanmış değil.


http://news.softpedia.com/news/Massive-TM-Laptop-Cooling-Pad-Produced-by-Thermaltake-386695.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 5 yıl
göstergeler falan iyi olmuşta massive 23 teki gibi sağlamlık hissi yaratmıyor .
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infom@n 6 yıl
Kusura bakmayın ama yeni kekleme yöntemi bu pahalı fanlar.
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