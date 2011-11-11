Thermaltake'den orta segmente yönelik 7 yeni güç kaynağı

Thermaltake orta segment için hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. Smart Series ailesine üye 7 yeni model duyuran Thermaltake, 450 Watt, 550 Watt ve 650 Watt kapasiteli modellerde modüler tasarım anlayışını benimserken, 430 Watt, 530 Watt, 630 Watt ve 730 Watt kapasiteli diğer dört modelinde ise sabit kablo tasarımıyla devam etme kararı vermiş.

Modüler olan modelleri farklı yük durumlarında %88'e kadar varan verimlilik değeri sunan ve 80Plus Bronze sertifikası ile gelen Smart Series ailesinde, modüler olmayan modeller ise 80Plus sertifikasıyla geliyor ve %86'ya varan verimlilik seviyesine ulaşabiliyorlar. ATX 12V V2.3 standardıyla uyumlu olan ve aktif PFC özelliği ile gelen güç kaynakları tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve 140mm çapında fan ile serinletiliyorlar.

Yüksek akım, yüksek voltaj, düşük voltaj, yüksek güç ve kısa devre korumaları ile donatılan yeni güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olarak açıklandı. Thermaltake tarafından üç yıllık garanti ile sunulan Smart Series güç kaynakları yurt dışında satışa sunulurken, fiyatlar 450W, 550W ve 650W kapasiteli modeller için sırasıyla 50 Avro, 52 Avro ve 62 Avro.