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Thermaltake'den orta segmente yönelik 7 yeni güç kaynağı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den orta segmente yönelik 7 yeni güç kaynağı
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Thermaltake orta segment için hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. Smart Series ailesine üye 7 yeni model duyuran Thermaltake, 450 Watt, 550 Watt ve 650 Watt kapasiteli modellerde modüler tasarım anlayışını benimserken, 430 Watt, 530 Watt, 630 Watt ve 730 Watt kapasiteli diğer dört modelinde ise sabit kablo tasarımıyla devam etme kararı vermiş.
Modüler olan modelleri farklı yük durumlarında %88'e kadar varan verimlilik değeri sunan ve 80Plus Bronze sertifikası ile gelen Smart Series ailesinde, modüler olmayan modeller ise  80Plus sertifikasıyla geliyor ve %86'ya varan verimlilik seviyesine ulaşabiliyorlar. ATX 12V V2.3 standardıyla uyumlu olan ve aktif PFC özelliği ile gelen güç kaynakları tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve 140mm çapında fan ile serinletiliyorlar.
Yüksek akım, yüksek voltaj, düşük voltaj, yüksek güç ve kısa devre korumaları ile donatılan yeni güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olarak açıklandı. Thermaltake tarafından üç yıllık garanti ile sunulan Smart Series güç kaynakları yurt dışında satışa sunulurken, fiyatlar 450W, 550W ve 650W kapasiteli modeller için sırasıyla 50 Avro, 52 Avro ve 62 Avro.
Thermaltake'den orta segmente yönelik 7 yeni güç kaynağı
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alpa07 8 yıl
Artık bende modüler geçecem .Kasanın içi çok karışık
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MxFxOx 8 yıl
thermaltake güç kaynağı konusunda lider bende 400 wattlık en ucuz modeli mevcut 5 senedir en ufak sıkıntım olmadı üstelik son 2 senedir limitinde kullanıyorum zaman zaman o.c yapıyorum çok zorlayınca kendini kapatıyor o yüzden 750 wattlık modüler bir tane almak istiyorum bu yeni ürünler ilaç gibi olacak
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knnkpln 8 yıl
O fiyatlara bizim memlekete gelmez hiç merak etmeyin.Hele şuanki distribütör firma mevcut stoklarını eritmediyse hiç beklemeyin.
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ßy Emre 8 yıl
Süper birşeye benziyor :D
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Zıp.Zıp 8 yıl
550 watt olanı 52 avro.modüler.
530 watt olanı 12 volttan 456 amper verebilecek.fiyatı da 35-40 avro aralığında olsa,hakkaten çok tatlı olur.
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Chris Brown 8 yıl
650W olanı 150TL ediyor. Kdv ekleyince 177 eder. Distirbütörümüzde güzel bir ayar ile bize 200TL ye gelir sanırım. Piyasaya hareket gelmesi açısında güzel olmuş.
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