Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu: BigTyp Revo

Thermaltake, geliştirdiği yeni işlemci soğutucusu BigTyp Revo ile ürün gamını genişletiyor.

148 mm x 130 mm x 105 mm ebatlarında ve 530 gram ağırlığında tasarlanan BigTyp Revo'ya, her biri 6 mm çapında 5 adet bakır ısı borusu ile alüminyum kanatlar eşlik ediyor. Isı borularının, daha başarılı sonuç için işlemciyle doğrudan temas halinde olduklarını belirtelim.

Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilerle kullanılabilen soğutucu, 120 mm'lik fanla geliyor. PWM fonksiyonu sayesinde ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1800 devir / dakika hızları arasında çalışabilen fan, 85.16 CFM hava üfleme kapasitesine ve 20 dBA ses seviyesine sahip. Thermaltake, fan için yaklaşık 30.000 saat çalışma ömrü biçiyor.



Thermaltake fiyata dair açıklama yapmamış.

