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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu: BigTyp Revo

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
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7
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermaltake, geliştirdiği yeni işlemci soğutucusu BigTyp Revo ile ürün gamını genişletiyor.
148 mm x 130 mm x 105 mm ebatlarında ve 530 gram ağırlığında tasarlanan BigTyp Revo'ya, her biri 6 mm çapında 5 adet bakır ısı borusu ile alüminyum kanatlar eşlik ediyor. Isı borularının, daha başarılı sonuç için işlemciyle doğrudan temas halinde olduklarını belirtelim.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilerle kullanılabilen soğutucu, 120 mm'lik fanla geliyor. PWM fonksiyonu sayesinde ısı durumuna göre 800 devir / dakika ile 1800 devir / dakika hızları arasında çalışabilen fan, 85.16 CFM hava üfleme kapasitesine ve 20 dBA ses seviyesine sahip. Thermaltake, fan için yaklaşık 30.000 saat çalışma ömrü biçiyor.
Thermaltake fiyata dair açıklama yapmamış.

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Mr.Legend 7 yıl
pohuman
Sürekli aynı şeyleri çıkarıp duruyorlar..

Malesef sıkışıp kaldılar bu soğutma sistemlerinde. Fazla alternatif oluşturamıyorsun. Bana göre bundan sonra fiyatların ucuzlaması gerek, ama göremiyoruz o değişikliği malesef
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01myavuz 7 yıl
Kasa ile birlikte Bigtyphoon2 almıştım, çok parça geldi geçti ama Feel Hurricanell 1., Thermaltake soğutucu 2. demirbaşım.İkisinede 7 yıl oldu. 1155 çipsete uyum sağlarsa ikiliyi kullanmaya devam.
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OverClocK1ng 7 yıl
Normal Big Thyphoon'un CPU ya değen kısmını Core Contact şeklinde yapmışlar.
Zaten iyi ve sessiz bir soğutucu idi. Bu şekilde daha da iyi performans verecektir.
harunmamur değil. Aksine işlemci çevresinde biriken yüksek ısının da etrafa dağılmasını sağlıyor. Baya bir süre Big Thyphoon kullandım. Gayet iyi soğutuyordu.
Bu modelde ısı borularının direk işlemciye temas etmesiyle yıldızı parlayacaktır biraz da olsa.
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Tunyukuk 7 yıl
Şu CORSAIR Hydro Serisi, Antec Kühler vb hazır sıvı soğutma sistemleri performanslarıyla uyumlu fiyatlara inseler de bıraksak bu tür soğutucuları kullanmayı artık.
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Shhhhhhhhhh 7 yıl
bakırlardaki sıcak ısıyı tekrar işlemciye doğru savuran fan kötü değilmi ?
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SystemApps 7 yıl
pohuman
Sürekli aynı şeyleri çıkarıp duruyorlar..

nasıl birşey istiyorsun söylede aynısından çıkarsınlar :d
Soğutucu işte bakır boru aliminyum termal macun fan kombinoslarından oluşan cpu soğutucu...
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pohuman 7 yıl
Sürekli aynı şeyleri çıkarıp duruyorlar..
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