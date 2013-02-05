Thermolab'den düşük profilli bakır işlemci soğutucu: ITX30

2003 yılından bu yana işlemci soğutucu alanında faaliyet gösteren Thermolab, Mini-ITX anakarta sahip bilgisayar sistemlerine (örn: HTPC) özel ürettiği yeni modeli ITX30 ile karşımıza çıktı.





Üzerindeki 80 mm'lik fan hesaba katıldığında, 100 mm x 94 mm x 30 mm boyutlarında ve 300 gram ağırlığında tasarlanan ITX30'un yaprakları, 6 mm çapındaki 2 adet ısı borusu ve tabanı tamamen bakırdan imal edilmiş. Düşük profilli bir yapı sergileyen işlemci soğutucunun, işlemci destek listesi ise oldukça kısıtlı. AMD üretimi işlemcilere destek verilmediği gibi Intel cephesinde yalnızca LGA 1155 ve LGA 1156 formundaki işlemciler destekleniyor.

Maksimum 100 watt ısıl tasarım gücü sunan işlemcilerin üstesinden gelebilen ITX30'un 80 mm'lik fanı ısı kontrollü. Isı durumuna göre 1.400 devir / dakika ile 2.500 devir / dakika arasında çalışan bu fanın, en fazla 27 dBA seviyesinde ses çıkardığı belirtiliyor.



Thermolab ITX30, yaklaşık 43$ olarak fiyatlandırılmış.

