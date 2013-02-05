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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermolab'den düşük profilli bakır işlemci soğutucu: ITX30

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermolab'den düşük profilli bakır işlemci soğutucu: ITX30
2003 yılından bu yana işlemci soğutucu alanında faaliyet gösteren Thermolab, Mini-ITX anakarta sahip bilgisayar sistemlerine (örn: HTPC) özel ürettiği yeni modeli ITX30 ile karşımıza çıktı.

Üzerindeki 80 mm'lik fan hesaba katıldığında, 100 mm x 94 mm x 30 mm boyutlarında ve 300 gram ağırlığında tasarlanan ITX30'un yaprakları, 6 mm çapındaki 2 adet ısı borusu ve tabanı tamamen bakırdan imal edilmiş. Düşük profilli bir yapı sergileyen işlemci soğutucunun, işlemci destek listesi ise oldukça kısıtlı. AMD üretimi işlemcilere destek verilmediği gibi Intel cephesinde yalnızca LGA 1155 ve LGA 1156 formundaki işlemciler destekleniyor.
Maksimum 100 watt ısıl tasarım gücü sunan işlemcilerin üstesinden gelebilen ITX30'un 80 mm'lik fanı ısı kontrollü. Isı durumuna göre 1.400 devir / dakika ile 2.500 devir / dakika arasında çalışan bu fanın, en fazla 27 dBA seviyesinde ses çıkardığı belirtiliyor.
Thermolab ITX30, yaklaşık 43$ olarak fiyatlandırılmış.
Thermolab'den düşük profilli bakır işlemci soğutucu: ITX30
Thermolab'den düşük profilli bakır işlemci soğutucu: ITX30
Thermolab'den düşük profilli bakır işlemci soğutucu: ITX30

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Ketçaplı Pilav 6 yıl
Iyi gibi ama amd stok fani hemen hemen ayni ya
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tamtamam 6 yıl
sesli olmasının bir nedenide düşük profilden dolayı çarpan havanın çıkardığı uğultu.Ancak bana göre başarılı olmuş.
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meposion 6 yıl
bunun neredeyse stock fandan farkı yok gibi htpc sistem kullanlar belki tercih edebilir.
Fiyat olarak fazla gibi geldi
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OZKNaln 6 yıl
COK IYI SATARDA
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Minik Kasalar için iyi bir çözüm olabilir.
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yenerbalcı 6 yıl
Tasarım güzel olmuş (fanı hariç )

27 dBA çok yüksek değer 18dBA bile ses çıkarıyor (ses olmaması için 15 dBA aşağısını tavsiye ederim gece sessizliği isteyen 10 dBA baksın )

Kullandığım bu fan bile ses yapıyor (NOCTUA NF-B9 92mm 13dB Kasa Fanı)
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