Thermolab'den düşük profilli yapıya sahip bakır işlemci soğutucusu: LP53

İşlemciler için soğutma çözümleri üretiminde iddialı firmalardan Thermolab, düşük profilli yapısı ile ön plana çıkan yeni modeli LP53'ü duyurdu.





100 mm x 94 mm x 53 mm ebatlarında ve 410 gram ağırlığında tasarlanan LP53, pek çok işlemci soğutucusunun aksine tamamen bakırdan imal edilmiş. Piyasada gördüğümüz işlemci soğutucularının yapraklarında genelde alüminyum tercih ediliyor. 6 mm çapında 2 adet bakır ısı borusunu bünyesinde barındıran LP53, 100 watt'a kadar ısıl tasarım gücü sunan işlemcilerin üstesinden gelebiliyor. LP53'ün işlemci destek listesi ise bir hayli kısıtlı. AMD işlemcilere destek verilmediği gibi Intel cephesinde yalnızca LGA 1155 ve LGA 1156 formundaki işlemciler destek kapsamında.



LP53'ün bakır yapraklarının soğutulmasını PWM özellikli 92 mm'lik fan üstleniyor. Isı durumuna göre 1.000 devir / dakika ile 2.100 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan fan, düşük devirde 16 dB, yüksek devirde 27.1 dB ses üretiyor.



Thermolab LP53'ün ABD satış fiyatı 50$.



http://thermolab.co.kr/product_eng/79957