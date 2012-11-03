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Thermolab'den düşük profilli yapıya sahip bakır işlemci soğutucusu: LP53

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermolab'den düşük profilli yapıya sahip bakır işlemci soğutucusu: LP53
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İşlemciler için soğutma çözümleri üretiminde iddialı firmalardan Thermolab, düşük profilli yapısı ile ön plana çıkan yeni modeli LP53'ü duyurdu.

100 mm x 94 mm x 53 mm ebatlarında ve 410 gram ağırlığında tasarlanan LP53, pek çok işlemci soğutucusunun aksine tamamen bakırdan imal edilmiş. Piyasada gördüğümüz işlemci soğutucularının yapraklarında genelde alüminyum tercih ediliyor. 6 mm çapında 2 adet bakır ısı borusunu bünyesinde barındıran LP53, 100 watt'a kadar ısıl tasarım gücü sunan işlemcilerin üstesinden gelebiliyor. LP53'ün işlemci destek listesi ise bir hayli kısıtlı. AMD işlemcilere destek verilmediği gibi Intel cephesinde yalnızca LGA 1155 ve LGA 1156 formundaki işlemciler destek kapsamında.
LP53'ün bakır yapraklarının soğutulmasını PWM özellikli 92 mm'lik fan üstleniyor. Isı durumuna göre 1.000 devir / dakika ile 2.100 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışan fan, düşük devirde 16 dB, yüksek devirde 27.1 dB ses üretiyor.
Thermolab LP53'ün ABD satış fiyatı 50$.
Thermolab'den düşük profilli yapıya sahip bakır işlemci soğutucusu: LP53
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Thermolab'den düşük profilli yapıya sahip bakır işlemci soğutucusu: LP53
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http://thermolab.co.kr/product_eng/79957 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tanarri 7 yıl
alpa07
50 dolara düşük profil ????

düşükten kastı çüçük olması sanırım ekonomik değil yani.
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alpa07 7 yıl
50 dolara düşük profil ????
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lyridder 7 yıl
Düşük profilin fiyatının da düşük olması gerekmiyor muydu? Bakır imkb'de yine değer kazandı galiba:)
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Flying Nimbus 7 yıl
şöyle soğutucular çıksa da alsak işlemcimin üzerine 1 kiloluk kocaman bir soğutucu takmak istemiyorum tek alternatifi sıvı soğutma onlarında fiyatları ortada.
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savasserter 7 yıl
Termal macunların arasına neden boşluk koyuyorlar anlamadım gitti. İşlemciyi üzerine koyunca oluşacak taşma için mi acaba?
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IceRulez 7 yıl
1 tane ısı borusu koysaymış 2 tane masraflı olur hocam :)
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King ov Hell 7 yıl
LGA 1155 ve LGA 1156 mı, ee ne anladık bu işten ?
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