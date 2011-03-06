Thortech'den 850 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı

Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan GeIL'ın, güç kaynakları üzerine yoğunlaşan alt markası Thortech, yüksek performans ve yüksek verimliliği bir arada sunduğu yeni güç kaynağını CeBIT 2011'de tanıttı. Firmanın Platinum Plus 850W adını verdiği 850 Watt kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikası ile geliyor.

Farklı yük durumlarında %92'ye varan verimlilik değerlerini sunabilen yeni güç kaynağı, modüler tasarımıyla kasa içi kablo yönetimine de kolaylık getiriyor. Tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve bu hat üzerinden 100A sağlayabilen yeni güç kaynağı ile birlikte 5.25-inç slot kullanan Power Meter isimli LCD ekranlı bilgi paneli eşlik ediyor.

Kullanıcılar bu ekran üzerinden voltaj, akım, fan dönüş hızı ve ısı bilgilerine ulaşabiliyorlar. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Thortech Platinum Plus 850W'nun son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.