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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thortech'den 850 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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20
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan GeIL'ın, güç kaynakları üzerine yoğunlaşan alt markası Thortech, yüksek performans ve yüksek verimliliği bir arada sunduğu yeni güç kaynağını CeBIT 2011'de tanıttı. Firmanın Platinum Plus 850W adını verdiği 850 Watt kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikası ile geliyor.

Farklı yük durumlarında %92'ye varan verimlilik değerlerini sunabilen yeni güç kaynağı, modüler tasarımıyla kasa içi kablo yönetimine de kolaylık getiriyor. Tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve bu hat üzerinden 100A sağlayabilen yeni güç kaynağı ile birlikte 5.25-inç slot kullanan Power Meter isimli LCD ekranlı bilgi paneli eşlik ediyor.

Kullanıcılar bu ekran üzerinden voltaj, akım, fan dönüş hızı ve ısı bilgilerine ulaşabiliyorlar. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Thortech Platinum Plus 850W'nun son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.


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crixallis31 8 yıl
Bişey soracam ups kullansak dahi 80plus ve üzeri psu'lar iyi derecede enejerji tasarufu yapar mı çünkü ilk elektiriği çeken onlar ups verimsiz olunca psu'nun veriminde bir düşme olur mu acaba? yoksa etiketteki tasarufu yapar mıyız yine
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HexfeT 8 yıl
@crixallis31

Line interaktif UPS ler şebekede bir problem tespit etmedikçe çıkışı şebeke voltajı ile beslediğinden verim kaybı yoktur. Online UPS ler ise şebekeden aldığı güç ile çıkış gerilimini yeniden oluşturduklarından verim kaybı olur (%80-85) fakat çok daha güvenilirdirler.
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wahdet35tr 8 yıl
ewt 100a 1200w yapar firma sallamış veya mantıklı bi açıklaması vardır ...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Konuyla pek alakası yok ama. Yine Güç Kaynağı ile ilgili birşey sormak istiyorum.

Güç Kaynağı ısısını PC den görebiliyor muyuz ? Yazılım ile.
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Firaristt 8 yıl
12v tek railda 100A uçmuş bunlar xD fiyatida ona göre olucaktir diye düşünüyorum...
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SAFİMARANGA 8 yıl

Firaristt

12v tek railda 100A uçmuş bunlar xD fiyatida ona göre olucaktir diye düşünüyorum...

ben bu 100 amperle bizim arabayi çaliştırırım
Oto İdris Hertürlü arabaya takviye yapılır
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ThE LoSt 8 yıl
Güçlü ve tasarraflu bir ürün..
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Fract4l 8 yıl
Gelsin artik platinium sertifikalilar
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saintroyo 8 yıl

Fract4l

Gelsin artik platinium sertifikalilar



yapma, biz daha yeni aldık gold psu. hatta alamadık daha gümrükte...
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