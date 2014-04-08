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Thunderbolt Networking teknolojisi Mac ve PC arasında çok hızlı dosya transferine imkan tanıyacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Thunderbolt Networking teknolojisi Mac ve PC arasında çok hızlı dosya transferine imkan tanıyacak

Intel'in çok yüksek hızlarda veri aktarımına olanak tanıyan eski adıyla LightPeak bilinen adıyla ise Thunderbolt teknolojisi geçen yıl ikinci versiyona yükseltilmişti. Thunderbolt sadece bilgisayardan harici cihazlara veri aktarma işlemi gerçekleştirse de Intel'in yeni teknolojileri ile artık ağ da kurulabiliyor.

Thunderbolt Networking olarak adlandırılan bu teknoloji doğrudan bilgisayarları birbirine bağlıyor ve 10Gbps hızlarında birbiri arasında veri aktarımına imkan tanıyor. Thunderbolt Networking ortamlar arasında bir Ethernet bağlantısı varmış gibi davranıyor ve arada herhangi bir ek kabloya ihtiyaç duymadan veri aktarımı sağlayabiliyor.

Aslında bir süredir bu teknoloji OS X Mavericks ile birlikte sunulmaktaydı. Kısa süre içerisinde yayınlanacak PC sürücüsü ile artık sadece Mac bilgisayarları değil Mac ve Windows bilgisayarları da birbiri arasında veri transferi yapabilecek. 

Intel'in Thunderbolt yol haritasında bu teknoloji bir süredir ilk sırada yer almaktaydı. Bunun yanında Thunderbolt üzerinden güç sağlayabilme imkanı için de firmanın çalışmaları devam ediyor.  

http://blogs.intel.com/technology/2014/04/intel-nab-2014-4k-video-drives-thunderbolt-2-everywhere/ Yorum Yaz
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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
Bu iş işte bukadar basit olmalı. Yıllardır windows un crosscut ethernet kablosuna mahkum kaldık. Tanıtmak dert veri aktarımı tırt. İyi olmus iyi
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PsychicPower 5 yıl
Gerçekten güzel olmuş, ama bu veri aktarım hızından anca 3'lü ssd raid ile tam verim alınabilir

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@bdullah 5 yıl
Sadece iki bilgisayarı bağlamak için kullanmak biraz saçma sanki. Ağa da bu port üzerinden bu hızlarda bağlansak iyi olur. Yakında thunderbolt swich çıkması lazım.

Ethernette 1 Gbps sınırına takılmaya başladık.
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Recharged 5 yıl
Olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum.
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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
Bu iş işte bukadar basit olmalı. Yıllardır windows un crosscut ethernet kablosuna mahkum kaldık. Tanıtmak dert veri aktarımı tırt. İyi olmus iyi
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viper17 5 yıl
kaç dolar olacak
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