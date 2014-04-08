Thunderbolt Networking teknolojisi Mac ve PC arasında çok hızlı dosya transferine imkan tanıyacak





Intel'in çok yüksek hızlarda veri aktarımına olanak tanıyan eski adıyla LightPeak bilinen adıyla ise Thunderbolt teknolojisi geçen yıl ikinci versiyona yükseltilmişti. Thunderbolt sadece bilgisayardan harici cihazlara veri aktarma işlemi gerçekleştirse de Intel'in yeni teknolojileri ile artık ağ da kurulabiliyor.





Thunderbolt Networking olarak adlandırılan bu teknoloji doğrudan bilgisayarları birbirine bağlıyor ve 10Gbps hızlarında birbiri arasında veri aktarımına imkan tanıyor. Thunderbolt Networking ortamlar arasında bir Ethernet bağlantısı varmış gibi davranıyor ve arada herhangi bir ek kabloya ihtiyaç duymadan veri aktarımı sağlayabiliyor.





Aslında bir süredir bu teknoloji OS X Mavericks ile birlikte sunulmaktaydı. Kısa süre içerisinde yayınlanacak PC sürücüsü ile artık sadece Mac bilgisayarları değil Mac ve Windows bilgisayarları da birbiri arasında veri transferi yapabilecek.





Intel'in Thunderbolt yol haritasında bu teknoloji bir süredir ilk sırada yer almaktaydı. Bunun yanında Thunderbolt üzerinden güç sağlayabilme imkanı için de firmanın çalışmaları devam ediyor.

http://blogs.intel.com/technology/2014/04/intel-nab-2014-4k-video-drives-thunderbolt-2-everywhere/