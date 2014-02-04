Tim Cook, İrlanda ve BAE'nden sonra Türkiye'de

Dünkü haberimizde belirttiğimiz gibi, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Tim Cook'un sıradaki durağının Türkiye olduğu netleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Apple'ın tepe yöneticisi Tim Cook, saat 11:00'da beraberindeki heyetle birlikte iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Yaklaşık bir saat sürecek olan görüşmede bilişim sektörünün geleceği ve eğitimdeki rolü hakkında fikir alışverişinde bulunulması ve Tim Cook'un Fatih projesi hakkında detaylı bilgiler alması bekleniyor.

Toplantıdan sonra ise Tim Cook'un İstanbul'a geçip Apple Türkiye ve hali hazırda hala inşaatı süren Apple Store İstanbul'u ziyaret edeceği gelen bilgiler arasında.

Hatırlanacağı gibi Abdullah Gül, 2012 yılında gerçekleştirdiği ABD gezisinin bir ayağında Silikon Vadisi'ne giderek aralarında Apple'ın da bulunduğu bilişim firmalarının üst düzey yöneticileri ile görüşmüştü.