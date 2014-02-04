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Tim Cook, İrlanda ve BAE'nden sonra Türkiye'de

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,9b
1
39
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tim Cook, İrlanda ve BAE'nden sonra Türkiye'de

Dünkü haberimizde belirttiğimiz gibi, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Tim Cook'un sıradaki durağının Türkiye olduğu netleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Apple'ın tepe yöneticisi Tim Cook, saat 11:00'da beraberindeki heyetle birlikte iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Yaklaşık bir saat sürecek olan görüşmede bilişim sektörünün geleceği ve eğitimdeki rolü hakkında fikir alışverişinde bulunulması ve Tim Cook'un Fatih projesi hakkında detaylı bilgiler alması bekleniyor.

Toplantıdan sonra ise Tim Cook'un İstanbul'a geçip Apple Türkiye ve hali hazırda hala inşaatı süren Apple Store İstanbul'u ziyaret edeceği gelen bilgiler arasında.

Hatırlanacağı gibi Abdullah Gül, 2012 yılında gerçekleştirdiği ABD gezisinin bir ayağında Silikon Vadisi'ne giderek aralarında Apple'ın da bulunduğu bilişim firmalarının üst düzey yöneticileri ile görüşmüştü.


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Shady 5 yıl
Arkadaşlar merhabalar,
Zorlu Center'a gitme şansı olmayan arkadaşlar için belirtmekte fayda var. Maalesef Apple Store inşaatı oldukça yavaş ilerliyor. Daha birçok şey eksik durumda. Şubat ayında açılması çok zor görünüyor. Zaten Zorlu yönetimi Apple Store inşaatının gün içerisinde yoğun olarak çalışmasına izin vermiyor; yoğun işler ancak gece yapılıyor. Bu da inşaatı yavaşlatıyor. Tabi ayrıca Apple yetkilileri de her şeyin mükemmel olması için "geç olsun güç olmasın" anlayışını benimsemiş durumdalar.
Arkadaşlar merhabalar,Zorlu Center'a gitme şansı olmayan arkadaşlar için belirtmekte fayda var. Maalesef Apple Store inşaatı oldukça yavaş ilerliyor. Daha b...
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haqy 5 yıl en beğenilen bimin aystiisi
bimin aystiisi

Gözlüklerini beğenmedim

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Hypnotica 5 yıl
para dışarı gitmesin diye telefonları taksitlemeyi yasaklayın sonra gidin apple'dan milyar dolarlık ipad alın fatih projesi diye. cidden bazen anlam veremiyorum. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. şimdi diyeceksiniz nereden alsın. kimden alırsa alsın para dışarıya gidecek. madem devlet sıkıntıda almasın kardeşim. tabletle mi kurtulacak eğitim sistemimiz.
para dışarı gitmesin diye telefonları taksitlemeyi yasaklayın sonra gidin apple'dan milyar dolarlık ipad alın fatih projesi diye. cidden bazen anlam veremiyorum...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hani 29 ekimde açılıyordu fatih projesi milletin boşa giden parası olmaktan öteye geçmez tabletle eğitimmi olur allah aşkına
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cagan1234 5 yıl
1- Önce ülkeye programlama dersi getirtsinler.
2- Bizleri tüketici bir toplum yapıyorlar.
3- Estonya ilkokulda bilişim dersleri görüyor.
4- Türkiye bilişim derslerini okutmak için uğraşıyor.
4- Fransada ilkokuldaki 5 dersten biri bilişim.
5- Bir ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli çünkü insana düşünmeyi öğretiyor.
6- Bu sektör milyardolarlık hacme ulaşıyor.
7- Acı olan ülkemizde böyle bir sektör yok.
8- En önemlisiyse ülkemizdeki kimse bunu görmüyor.
5- Steve Jobs.
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haktan77 5 yıl
(Tepe Yöneticisi)Tim Cook gitmişmidir ya Apple ürünlerinde türkiye için bir indirim yapması için bir konuşma yapalım..Bu ara öğrencilere de kıyak oldu...
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darknesss45 5 yıl
Fatih projesi tam bir israf. Keske o parayla Suriyeli kardeslerimize yardim etseydik.
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people are strange 5 yıl darknesss45
darknesss45

Fatih projesi tam bir israf. Keske o parayla Suriyeli kardeslerimize yardim etseydik.

yok artık. yetmedi mi oraya yapılan yardımlar?

adam bizden kesip oraya verdi be. hala da besliyoruz, mahallelerimizi esir aldılar. her yerde onlar var.
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El_domingo 5 yıl
apple store 4 subatta acacaklırdı biliyordum demek yetiştiremediler...Apple ın turkiyeye direk gelmesinin cok faydası oldu bi kere iphone fiyatları eski donemlere gore ucuzlamıs durumda..ayrıca diğer cihazlar için bu ulkenin alısık olmadıgı şekilde apple ın sayfasında özelliştirme secenekleri var..
cep telefonlarında ki taksit işinin yasaklanmasının sebebi cari açıkta ciddi bi pay almasından kaynaklanıyor yanlıs bilmiyorsam 2.5milyar dolar gibi bi rakam olması lazımki bu dehset verici bi rakam ve geri donusumu yok...
ancak eğitime yapacagınız her yatırım bi donusumu var...Burda kanunu eleştirilecek nokta hedefin aksine operatorlerin tarife ek telefon hediye etmelerine goz yummalarıydı....sonuc bu taksit işini de piyasa hediye kartlarıyla deldi..
yani kanunun işlevi pek kalmadı..
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capturemrah 5 yıl
Apple Fatih projesinden elenmemiş miydi geçenlerde?
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muratonder89 5 yıl
Ben de
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IgorStravinsky 5 yıl
iPad alınması müsriflik olur sadece. Türk gençlerinin okuldaki aletleri ne güzel kullandığını herkes biliyor (!). Devlete saygısı olan adam mı var ki devlet malını düşünsün? 3-4 ay sonra tüm tabletler pert olur. Ayrıca öğrenci olarak söylemem gerekirse bir dersi öğrenmek için 2 şey gerekiyor :
1)İstek
2)Öğretmeni sevmek
Bu ikisi olmadan istersen Einstein'ı getir gene de anlamaz. Yani tablet falan faso fiso. Çünkü türk öğrencisi tableti açınca acaba nasıl uygulamalar varmış da bana ders öğretecekmiş diye düşünmez, açar açmaz angry birds var mı diye bakınır.
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emre350z 5 yıl
apple fanlarından havaalanında karşılama yapmalarını beklerdim :D
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nuctornal 5 yıl
General Mobile kurtar bizi Apple'dan
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Master_Evil 5 yıl
şubatta ertelenmiş ne zaman açılcak şu store
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sercantr10 5 yıl
Açılsında bizimde AppStore'emiz olsun diyeceğim ama örnek olarak 5S AppleStore'de:2150 geçen hafta vatanda:2000'di bi değeri kalmadı
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