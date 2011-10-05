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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Titan yeni ekran kartı soğutucusunu lanse etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Titan yeni ekran kartı soğutucusunu lanse etti
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Tayvan merkezli donanım üreticisi Titan, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. TTC-SC07TZ(RB) kod adını taşıyan 265 x 39 x 147 mm boyutlarındaki soğutucu, farklı segmentlerdeki güncel ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabiliyor.
Entegre fan hızı kontrolcüsü ile gelen ve 1000-1800 devir/dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına göre 15-27.8 dBA gürültü yaratan 95mm çapında iki adet fanın kullanıldığı soğutucu, ekran kartından bağımsız olarak tasarlanan yapısı sayesinde fanlardan birini yatay diğerini ise dikey konumda kullandırabiliyor ayrıca 6, 7 ve 8cm boyutlarındaki fanlara da destek sunuyor.
İlginç tasarımı ile farklılık yaratmayı başaran Titan TTC-SC07TZ(RB'nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. 

Titan yeni ekran kartı soğutucusunu lanse etti
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Titan yeni ekran kartı soğutucusunu lanse etti
Tam Boyutta Gör
Titan yeni ekran kartı soğutucusunu lanse etti
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tobepeople 8 yıl
pehh güzel fikir bende pahalı olursa bunun fiyatı kendim yaparım ,işe yaramaz bozuk tv kartı ekran kartı... vs parçasından rahatça yapılır 2 fana bakar arkadaş :D birde plaket alıcaz konya sokaktan vidalıycaz olmadı plexi kestiripde olabilir ama pahalı olur o zaman :)
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Alucard:. 8 yıl
Tuaf ama güzel fikir :)
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok iyiymiş. Pasif soğutuculu ekran kartının önüne koyarsan dehşet iyi sonuç alırsın. Bir öne bir de ekran kartının arkasından üfleyecek şekilde 2 tane taktın mı kart buz gibi çalışır.
1 Yanıt Yanıtla +3
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arseniCem 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Çok iyiymiş. Pasif soğutuculu ekran kartının önüne koyarsan dehşet iyi sonuç alırsın. Bir öne bir de ekran kartının arkasından üfleyecek şekilde 2 tane taktın mı kart buz gibi çalışır.

pasif soğutmalı 6850 6870 ler için ideal gibi
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Recharged 8 yıl
Gayet güzel,harici bir soğutucu.Rahat monte edilebilir cinsten,performansı nasıl bilmiyoruz tabi.Fiyatı iyi olursa denenebilir.
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xMANİTUx 8 yıl
Tasarımı, iyi düşünülmüş ve güzel. Fiyat da uygun olursa neden olmasın.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Farklı bir dizayn gayet hoş duruyor. O şeffaf olan Pleksi mi acaba ?
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