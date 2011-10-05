Titan yeni ekran kartı soğutucusunu lanse etti

Tayvan merkezli donanım üreticisi Titan, ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu. TTC-SC07TZ(RB) kod adını taşıyan 265 x 39 x 147 mm boyutlarındaki soğutucu, farklı segmentlerdeki güncel ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabiliyor.

Entegre fan hızı kontrolcüsü ile gelen ve 1000-1800 devir/dakika hızlarında çalışan, çalışma hızına göre 15-27.8 dBA gürültü yaratan 95mm çapında iki adet fanın kullanıldığı soğutucu, ekran kartından bağımsız olarak tasarlanan yapısı sayesinde fanlardan birini yatay diğerini ise dikey konumda kullandırabiliyor ayrıca 6, 7 ve 8cm boyutlarındaki fanlara da destek sunuyor.

İlginç tasarımı ile farklılık yaratmayı başaran Titan TTC-SC07TZ(RB'nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.



