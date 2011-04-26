Titan'dan medya bilgisayarları için yeni işlemci soğutucusu

Komponent üreticisi Titan, ürün gamına çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırladığı düşük profilli yeni bir işlemci soğutucusu ekliyor. TTC-NC25TZ/PW kod adını taşıyan ve 106 x 95 x 46 mm boyutlarında olan yeni işlemci soğutucusunun en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu bakır ısı borularının işlemci ile doğrudan temas kuruyor olması. Bu sayede ısı transferinin geleneksel soğutucu tasarımlarıan göre çok daha etkili bir şekilde gerçekleştiğini belirten Titan, soğutucu üzerinde dört adet ısı borusuna ek olarak 1500-3500 devir/dakika hızlarında çalışan ve 13,8-35 dB gürültü yaratan 80mm fan kullanıyor.

Intel'in LGA 1156/1155/775, AMD'nin ise Soket AM3/AM2 +/AM2/940/939/754 işlemcileriyle uyumlu olan soğutucunun yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.