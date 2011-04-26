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Titan'dan medya bilgisayarları için yeni işlemci soğutucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Titan'dan medya bilgisayarları için yeni işlemci soğutucusu
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Komponent üreticisi Titan, ürün gamına çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırladığı düşük profilli yeni bir işlemci soğutucusu ekliyor. TTC-NC25TZ/PW kod adını taşıyan ve 106 x 95 x 46 mm boyutlarında olan yeni işlemci soğutucusunun en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu bakır ısı borularının işlemci ile doğrudan temas kuruyor olması. Bu sayede ısı transferinin geleneksel soğutucu tasarımlarıan göre çok daha etkili bir şekilde gerçekleştiğini belirten Titan, soğutucu üzerinde dört adet ısı borusuna ek olarak 1500-3500 devir/dakika hızlarında çalışan ve 13,8-35 dB gürültü yaratan 80mm fan kullanıyor.

 Intel'in LGA 1156/1155/775, AMD'nin ise Soket AM3/AM2 +/AM2/940/939/754 işlemcileriyle uyumlu olan soğutucunun yakında pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Titan'dan medya bilgisayarları için yeni işlemci soğutucusu
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Ahayri 8 yıl
Deviri iyiymiş gerçekten. Ama sesi biraz yüksek gibi ama çokta değil. Çok diyen arkadaş sanırım dibine yapışacak fanın :D.
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emrebo 8 yıl
Medya bilgisayarları için hazırlandığı söylenmiş ama maşallah o ısı borularıyla normal fandan daha fazla iş yapıcağı kesin.Ufak çaptak overclock bile yapılır işlemcilere
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xdorukx 8 yıl
13,8-35 dB 35 db cok yüksek bi deger oturma odasında calışıcagını düşünürsek.
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