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Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir

2020 yılının Temmuz ayında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda ilginç bir ilke imza atılabilir. Organizasyon yetkilileri seyiricileri serinletmek için yapay kar testi yapıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tokyo Olimpiyatları'na sadece 10 ay kala organizatörler, sıcak ve nemli bir havada gerçekleşecek olan Yaz Oyunları'nda seyircileri serin tutmak için çeşitli yolları test ediyorlar. Bunlardan biri de yapay kar yağdırmak.

Buz parçaları yağdı

Sis makineleri ve şemsiye şapkaları gibi yöntemlere başvuran organizatörler geçtiğimiz günlerde Tokyo Körfezi'ndeki Deniz Ormanı Suyolu'nda yapay bir kar makinesini test ettiler. Yapılan denemelerde seyircilerin organizasyonu izlerken serin tutulmaları hedefleniyordu ancak ilk test bazı aksaklıkları da beraberinde getirdi. Cuma günü yapılan testle birlikte seyircilerin üzerine yaklaşık 300 kg yapay kar yağdırıldığı belirtildi.
Gelen haberlere göre yapılan bu test sırasında yağdırılan karların, pullar yerine daha kaba buz parçaları olarak düştükleri de görüldü. Seyirciler açısından dolu etkisi yaratan bu buz parçaları zeminin de kayganlaşmasına neden oldu ve bir gazetecinin düşerek hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokyo Olimpiyatları komite üyesi Taka Okamura: "Sıcaklık riskini hafifletmek için mümkün olan her şeyi deniyoruz." ifadelerini kullanırken sistemin elden geçirileceği mesajını verdi.


https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/13/national/cold-comfort-tokyo-olympic-planners-tests-fake-snow-beat-heat/#.XX8w-SgzaUl Yorum Yaz
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zibidi gonzales 4 dk.
adamların derdine bak :D
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ylodmr 16 dk.
Katar bunu beğendi
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