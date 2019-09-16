Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir

Tokyo Olimpiyatları'na sadece 10 ay kala organizatörler, sıcak ve nemli bir havada gerçekleşecek olan Yaz Oyunları'nda seyircileri serin tutmak için çeşitli yolları test ediyorlar. Bunlardan biri de yapay kar yağdırmak.

Buz parçaları yağdı

Sis makineleri ve şemsiye şapkaları gibi yöntemlere başvuran organizatörler geçtiğimiz günlerde Tokyo Körfezi'ndeki Deniz Ormanı Suyolu'nda yapay bir kar makinesini test ettiler. Yapılan denemelerde seyircilerin organizasyonu izlerken serin tutulmaları hedefleniyordu ancak ilk test bazı aksaklıkları da beraberinde getirdi. Cuma günü yapılan testle birlikte seyircilerin üzerine yaklaşık 300 kg yapay kar yağdırıldığı belirtildi.

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/13/national/cold-comfort-tokyo-olympic-planners-tests-fake-snow-beat-heat/#.XX8w-SgzaUl

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Gelen haberlere göre yapılan buyağdırılan karların, pullar yerine daha kabaolarak düştükleri de görüldü. Seyirciler açısındanyaratan bu buz parçaları zeminin de kayganlaşmasına neden oldu ve bir gazetecininhafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokyo Olimpiyatları komite üyesi: "Sıcaklık riskini hafifletmek için mümkün olan her şeyi deniyoruz." ifadelerini kullanırken sistemin elden geçirileceği mesajını verdi.