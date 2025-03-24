Nio ve CATL’a yanıt: Ample, elektrikli kamyonların bataryasını 5 dakikada değiştirecek

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar için batarya değişim teknolojisi geliştiren Kaliforniya merkezli girişim Ample, Japonya’daki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket, Mitsubishi ve Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation iş birliğiyle Tokyo’da elektrikli teslimat kamyonları için kapsamlı bir batarya değişim istasyonu ağı kurmayı planlıyor.

Ample, Japonya’daki ilk batarya değişim istasyonlarını 2024’ün başında Kyoto’da açmıştı. Ancak, Tokyo’da kurulacak yeni ağ daha geniş ölçekli olacak ve her istasyon 100’den fazla araca hizmet verecek kapasitede tasarlanacak. Şirketin açıklamasına göre bu girişim, pilot program olarak değil, uzun vadeli bir çözüm olarak planlanıyor. Ancak toplamda kaç tane istasyon kurulacağı açıklanmadı.

Ample, Japonya'da genişliyor

Proje kapsamında kullanılacak araçlar Mitsubishi ve Daimler Trucks’ın ticari araç odaklı yan kuruluşu Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation tarafından sağlanacak. Mitsubishi Fuso’nun eCanter modeli, 2023 yılında Ample’ın ikinci nesil batarya değişim sistemiyle entegre edilmiş ve beş dakikada batarya değişimi yapılabilen bir yapıya kavuşmuştu. Kurulacak ağda da yine 5 dakikada değişim yapılacak. Firma, istasyonların modüler olduğunu ve sadece üç günde kurulabildiğinin de altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör Batarya değişim ağlarının sunduğu en büyük avantajlardan biri, geleneksel hızlı şarj istasyonlarının oluşturduğu elektrik şebekesi üzerindeki yükü azaltması. Batarya değişim istasyonları, harcanan bataryaları düşük ve sabit bir hızda şarj ederek elektrik talebini dengeleyecek. Bu da Tokyo’nun 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50 azaltma hedefine katkı sağlayacak.

Nio ve CATL’den batarya değişim ağı için stratejik ortaklık 6 gün önce eklendi

Ample’ın geliştirdiği NMC batarya modülleri, farklı araçlara uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca bu modüller sıvı soğutma desteği sunarken, araçların yapısında büyük değişiklikler gerektirmiyor. Bataryaların düşük hızda şarj edilmesi, hızlı şarjın neden olduğu ısınma problemini de minimize ediyor.

Ample’ın batarya değişim konusunda Çin dışındaki pazarlarda dikkat çeken nadir girişimlerden biri. Çin’de elektrikli araç üreticisi Nio, büyük otoyol güzergahlarında binlerce batarya değişim istasyonu kurarken, batarya tedarikçisi CATL ile iş birliği yaparak bu ağı büyütmeyi sürdürüyor. Ample de benzer bir sistemi küresel ölçekte yaygınlaştırmayı planlıyor.

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Ample, elektrikli kamyonların bataryasını 5 dakikada değiştirecek