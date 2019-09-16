Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Microsoft'un önümüzdeki 2 Ekim etkinliğinde Surface Pro 7'yi tanıtması bekleniyor, ancak şu ana kadar bu model hakkında çok az bilgi sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı cihazın birkaç konfigürasyonla satışa sunulacağına işaret ediyor.
Beş farklı konfigürasyonla gelecek
Alman WinFuture sitesinde yayınlanan yeni bir rapor, Microsoft'un mümkün olan fazla sayıda potansiyel alıcıyı hedeflemeye yönelik olarak, Surface Pro 7'yi toplam beş farklı sürümde satışa sunacağını ortaya koyuyor. Sızan bilgilere göre şirket Surface Pro 7'yi Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 olmak üzere üç farklı yapılandırma seçenekleriyle tanıtacak. Bu modeller ise sırasıyla şu şekilde olacak:Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSDİyi haber şu ki tüm modeller SSD depolama alanı ile birlikte gelecek ancak bu alanın maksimum 512 GB olması ise işin kötü tarafı. Şimdilik 1 TB'lik modelle ilgili bir bilgi yok ancak talebe bağlı olarak böyle bir versiyon da satışa sunulabilir. Cihazların fiyatlarıyla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.
https://winfuture.de/news,111218.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Demek i3, i5 ve i7 ile gelicek, hem de 128, 256 ve 512gb ssd ile