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Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı

Microsoft önümüzdeki 2 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte Surface Pro 7 modellerini görücüye çıkaracak. Yeni sızıntı cihazların hangi konfigürasyonla geleceğini ortaya koyuyor.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Microsoft'un önümüzdeki 2 Ekim etkinliğinde Surface Pro 7'yi tanıtması bekleniyor, ancak şu ana kadar bu model hakkında çok az bilgi sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı cihazın birkaç konfigürasyonla satışa sunulacağına işaret ediyor.

Beş farklı konfigürasyonla gelecek

Alman WinFuture sitesinde yayınlanan yeni bir rapor, Microsoft'un mümkün olan fazla sayıda potansiyel alıcıyı hedeflemeye yönelik olarak, Surface Pro 7'yi toplam beş farklı sürümde satışa sunacağını ortaya koyuyor. Sızan bilgilere göre şirket Surface Pro 7'yi Intel Core i3,  Intel Core i5 ve Intel Core i7 olmak üzere üç farklı yapılandırma seçenekleriyle tanıtacak. Bu modeller ise sırasıyla şu şekilde olacak:
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD
İyi haber şu ki tüm modeller SSD depolama alanı ile birlikte gelecek ancak bu alanın maksimum 512 GB olması ise işin kötü tarafı. Şimdilik 1 TB'lik modelle ilgili bir bilgi yok ancak talebe bağlı olarak böyle bir versiyon da satışa sunulabilir. Cihazların fiyatlarıyla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.


https://winfuture.de/news,111218.html Yorum Yaz
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viper17 3 sa. en beğenilen
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Demek i3, i5 ve i7 ile gelicek, hem de 128, 256 ve 512gb ssd ile
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drjacob 50 dk.
Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD
modeli çok iyi duruyor da fiyatı merak ediyorum
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Escapetolife 57 dk.
6. modelde hala kalemi çizim için kullanmayı düşünen sanatçılar için lag vardı, bakalım 7. modelde düzeltebilecekler mi ? Apple daha 1. nesil ipadpro da çözmüştü işi.
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SEO19 2 sa.
3nm den aşağısı beni heyecanlandırmıyor bile !
bana 3nm quantum çatallamalarında oluşacak parazitler lazım :D
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viper17 3 sa. en beğenilen
Bu nasıl haber

Demek i3, i5 ve i7 ile gelicek, hem de 128, 256 ve 512gb ssd ile
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