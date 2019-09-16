Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı

Teknoloji devi Microsoft'un önümüzdeki 2 Ekim etkinliğinde Surface Pro 7'yi tanıtması bekleniyor, ancak şu ana kadar bu model hakkında çok az bilgi sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı cihazın birkaç konfigürasyonla satışa sunulacağına işaret ediyor.

Beş farklı konfigürasyonla gelecek

Alman WinFuture sitesinde yayınlanan yeni bir rapor, Microsoft'un mümkün olan fazla sayıda potansiyel alıcıyı hedeflemeye yönelik olarak, Surface Pro 7'yi toplam beş farklı sürümde satışa sunacağını ortaya koyuyor. Sızan bilgilere göre şirket Surface Pro 7'yi Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 olmak üzere üç farklı yapılandırma seçenekleriyle tanıtacak. Bu modeller ise sırasıyla şu şekilde olacak:

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD

https://winfuture.de/news,111218.html

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Microsoft Surface Pro 7,, 4GB RAM, 128GB SSDMicrosoft Surface Pro 7,, 8GB RAM, 128GB SSDMicrosoft Surface Pro 7,, 8GB RAM, 256GB SSDMicrosoft Surface Pro 7,, 16 GB RAM, 256 GB SSDİyi haber şu ki tüm modellerdepolama alanı ile birlikte gelecek ancak bu alanın maksimumolması ise işin kötü tarafı. Şimdilikilgili bir bilgi yok ancak talebe bağlı olarak böyle bir versiyon da satışa sunulabilir. Cihazlarınilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.