TomTom'dan uygulama desteği sunan Go Live 1535 M kişisel navigasyon cihazı

Mobil cihazların yetenekleri geliştikçe sundukları avantajlar da çeşitleniyor. Navigasyon cihazları konusunda en büyük firmalardan birisi olan TomTom firması da yeni modeliyle daha fonksiyonel bir seyahat imkanı sunuyor.



Go Live 1535 M modeli TomTom'a göre dünyanın ilk standart dışı uygulamalar içeren kişisel navigasyon cihazı. Cihazın navigasyon ile alakalı uygulamalarının haricinde Twitter, Yelp, TripAdvisor, Expedia gibi yer bulma hizmeti ve sosyal ağlara bağlantılar bulunuyor. Bu bağlantılar seyahatte olan restorant ve farklı lolasyonlarla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.



Ek olarak Google yerel arama, hava durumu ve benzin fiyatları uygulamalarını içeren VIA bağlantı servisleri bulunuyor.



Go Live 1535 M modeli Ekim ayında 250$'dan başlayan fiyat etiketiyle raflarda olacak. 12 aylık TomTom Live servislerine de üyelik yanında geliyor. Daha önce piyasaya çıkan 2535M modeli ise sonraki bir yazılım güncellemesiyle aynı uygulamaları alacak.



Son dönemlerde navigasyon cihazları piyasasında bir yavaşlama yaşanıyor. Akıllı telefon ve tablet modellerinin navigasyon konusunda güçlü çözümler sunması trendi değiştirmeye başladı. Aynı özellikleri daha yüksek fiyatlara sunan kişisel navigasyon cihazları fazla rağbet görmüyor.