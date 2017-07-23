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Tor, ağını hackleyene 4000$ ödül verecek

Kullanıcılarına anonim iletişim imkanı sunan Tor, ağındaki açıkları keşfetmek için kendisini hackleyen hackerlara 4000$’a varan ödüller vereceğini açıkladı.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Tor, ağını hackleyene 4000$ ödül verecek
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Kullanıcılarına sunduğu anonim/gizli internet erişimi ile Tor Browser özellikle sansür politikalarının yoğun olarak uygulandığı yerlerde internet kullanıcıların çıkış kapısı oluyor. The Onion Router olarak da bilinen ağ; hackerlar, uyuşturucu satıcıları gibi kişiler tarafından kötü amaçlarla kullanılsa da pek çok ülkeden gazeteci ve muhalif ağın gizliliğinden ve güvenliğinden faydalanarak internet erişimi sağlıyor. Kullanıcıların kendisini tercih etmesindeki en büyük etkenin güvenlik olduğunu bilen Tor ilk halka açık ödül programını başlattı.

Gizlilik Açıklarını Öğrenmek İstiyor  

Tor aslında ilki geçen yıl olmak üzere birkaç ödül programı daha başlatmış ve ağındaki hataları bulan ve programa katılabilen(herkese açık değildi) hackerlara birkaç yüz dolarlık ödüller vermişti. Şirket şimdi ise HackerOne aracılığıyla en ciddi güvenlik sorunlarını bulan ve ortaya çıkaran hackerlara 4000$’a varan ödüller vereceğini duyurdu. Hackerların ödül kazanmak için hata bulması gereken iki platform var: Tor ağı ve Tor Browser. Şirket bu iki platformda bulunan her türlü açık için ödeme yapmaya hazır ancak özellikle anonimlik noktasında bulunan açıklara çok daha yüksek meblağlar ödenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tor Browser ekibinin lideri Georg Koppen de "İnsan hakları savunucuları, aktivistleri, avukatlar ve araştırmacılar da dahil olmak üzere tüm dünyadaki Tor kullanıcıları, online anonimliğin korunması için yazılımımıza güveniyor. Eğer yazılımımız ciddi kodlama kusurları içeriyorsa, Tor'un sunduğu korumalar yetenekli saldırganlar tarafından aşılabilir ve bu durum kullanıcılarımızı tehlikeye atabilir. Güvenli değilsek, kullanıcılara verdiğimiz sözü tutmuyoruz demektir.’’ diyerek ödül programının Tor’u güvende tutmak ve daha fazla insanın platformu kullanmasını sağlamak için başlatıldığını dile getirdi.


http://www.ibtimes.co.uk/can-you-hack-tor-network-you-could-earn-4000-if-you-find-way-1631397 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
4000$ için kılını kıpırdatmazlar. O açıkları bir de şirketlere satsınlar versinler FBI'a bakın ne kadar veriyorlar :D
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DH Misafiri 1 yıl
Abi siz 4000$ az diyorsunuz da 4000$ görseniz kudurursunuz bence fazla konuşmayın
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Piêr Dé Sans 1 yıl
o açığı para için bulmaz zaten bulacak adam. 4000 dolardan fazlasını da verirler açığın büyüklüğüne göre. Ama hacker adam, Tor gibi bir ağı baltalamak istemez muhtemelen. O yüzden mantıklı hareket.
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arel.gr 1 yıl
giuzel reklam !
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gurkanse 1 yıl
bu paraya kimse siteye girmekle bile uğraşmaz:)
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extrabold 1 yıl
Bu işi başarabilecek birisi için ödül çok az .
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JoeyBane 1 yıl
çerez parası
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Captain_Ivy 1 yıl
Açığı bulan ben olsam pazarlık masasına otururdum bunlarla..
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WarSaw 1 yıl
4000$ emzik parası değil alay mı ediyorlar :))))
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Batuist 1 yıl
1 Nisan olsaydı şaka derdim ama o da değil.. 4000$ nedir? adam onu kırabilecek olsa zaten o paraya tenezzül etmez kimbilir başka neler yapabilir!!
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bentürküm 1 yıl
Facebook hesaplarına girme yolunu bulan kişiye Facebook $15k verdi thequint.com/... Koskoca Facebook'un yanında Tor ne ki?
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