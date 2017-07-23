Tor, ağını hackleyene 4000$ ödül verecek

Gizlilik Açıklarını Öğrenmek İstiyor
Tor aslında ilki geçen yıl olmak üzere birkaç ödül programı daha başlatmış ve ağındaki hataları bulan ve programa katılabilen(herkese açık değildi) hackerlara birkaç yüz dolarlık ödüller vermişti. Şirket şimdi ise HackerOne aracılığıyla en ciddi güvenlik sorunlarını bulan ve ortaya çıkaran hackerlara 4000$’a varan ödüller vereceğini duyurdu. Hackerların ödül kazanmak için hata bulması gereken iki platform var: Tor ağı ve Tor Browser. Şirket bu iki platformda bulunan her türlü açık için ödeme yapmaya hazır ancak özellikle anonimlik noktasında bulunan açıklara çok daha yüksek meblağlar ödenmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tor Browser ekibinin lideri Georg Koppen de "İnsan hakları savunucuları, aktivistleri, avukatlar ve araştırmacılar da dahil olmak üzere tüm dünyadaki Tor kullanıcıları, online anonimliğin korunması için yazılımımıza güveniyor. Eğer yazılımımız ciddi kodlama kusurları içeriyorsa, Tor'un sunduğu korumalar yetenekli saldırganlar tarafından aşılabilir ve bu durum kullanıcılarımızı tehlikeye atabilir. Güvenli değilsek, kullanıcılara verdiğimiz sözü tutmuyoruz demektir.’’ diyerek ödül programının Tor’u güvende tutmak ve daha fazla insanın platformu kullanmasını sağlamak için başlatıldığını dile getirdi.
http://www.ibtimes.co.uk/can-you-hack-tor-network-you-could-earn-4000-if-you-find-way-1631397 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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