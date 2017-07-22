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YouTube, video düzenleyicisini kullanımdan kaldırıyor

Popüler video platformu YouTube, çok kullanılmaması nedeniyle video düzenleyici ve fotoğraf slayt gösterisi araçlarını 20 Eylül'de kullanımdan kaldıracağını açıkladı.
1 yıl
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6
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube çok fazla kullanılmaması nedeniyle video düzenleyici ve fotoğraf slayt gösterisi araçlarını kaldırıyor. Değişiklikler 20 Eylül'e kadar geçerli olmayacak. Yani videolarınızı düzenlemek için YouTube'a güveniyorsanız, yeni bir yol bulmanız için önünüzde iki ay gibi bir süre var.
Ayrıca Bkz. "Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak!"
Görünüşe bakılırsa YouTube kullanıcıları video düzenleyiciyi kullanmayı pek tercih etmemiş. Bunun yerine Final Cut X ve Adobe Premiere gibi daha popüler editörleri kullanmayı seçmişler. Şirket düzenleyici kaldırıldıktan sonra kırpma, bulanıklaştırma ve filtre gibi görüntü iyileştirme seçeneklerinin YouTube'un "Video Yöneticisi" aracılığıyla hala kullanılabileceğini söylüyor.
Fotoğraf slayt gösterisi aracının ise Instagram ve Facebook gibi seçenekler mevcut olduğu sürece varlığını sürdürmesinin pek bir anlamı olduğu söylenemez. Şirket, video düzenleyici ile daha önceden yayınlanmış videoların bu karardan etkilenmeyeceğini de özellikle belirtti.

https://productforums.google.com/forum/#!msg/youtube/dx5xKn6v6rM/nvB59bbZBwAJ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
2017 youtuber hilesi ; youtube sistem açığı olarak yorumlanacak bir durum var !

konunun detayları videonun açıklama kısmında yer almakta !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
konu adını bile düzgün yazamayan editörlerin gelen kültür eksikliği var !
video editörlü diye bir şeyin, anlam karşılığı yok !
doğru isim "video kurgu editörü"
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Ejihov 1 yıl SEO-Uzmanı
Videonun kurgusunu mu editliyor, yoksa videoyu mu ?
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kadirirdem 1 yıl
Kullananlar vardır illaki dursun ne olmuş!
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Mianfei 1 yıl
Ulan basit işler yapıyoz onun için kullanıyodum sad
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