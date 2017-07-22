YouTube, video düzenleyicisini kullanımdan kaldırıyor

YouTube çok fazla kullanılmaması nedeniyle video düzenleyici ve fotoğraf slayt gösterisi araçlarını kaldırıyor. Değişiklikler 20 Eylül'e kadar geçerli olmayacak. Yani videolarınızı düzenlemek için YouTube'a güveniyorsanız, yeni bir yol bulmanız için önünüzde iki ay gibi bir süre var.

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Görünüşe bakılırsa YouTube kullanıcıları video düzenleyiciyi kullanmayı pek tercih etmemiş. Bunun yerine Final Cut X ve Adobe Premiere gibi daha popüler editörleri kullanmayı seçmişler. Şirket düzenleyici kaldırıldıktan sonra kırpma, bulanıklaştırma ve filtre gibi görüntü iyileştirme seçeneklerinin YouTube'un "Video Yöneticisi" aracılığıyla hala kullanılabileceğini söylüyor.

Fotoğraf slayt gösterisi aracının ise Instagram ve Facebook gibi seçenekler mevcut olduğu sürece varlığını sürdürmesinin pek bir anlamı olduğu söylenemez. Şirket, video düzenleyici ile daha önceden yayınlanmış videoların bu karardan etkilenmeyeceğini de özellikle belirtti.

https://productforums.google.com/forum/#!msg/youtube/dx5xKn6v6rM/nvB59bbZBwAJ