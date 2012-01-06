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Toshiba CES fuarı için dünyanın en ince tabletinin sözünü verdi, Ultrabook ve TV modelleri de yolda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in Cedar Trail işlemcili yeni netbook serisini CES fuarına getirmeye hazırlanan Toshiba, bunun yanında farklı ürünleriyle fuarda ses getirmeye hazırlanıyor.

Farklı kategorilerde ürünleri ile fuarda boy gösterecek firmanın en iddialı ürünü ise 10.1 inç boyutlarında dünyanın en ince ve hafif tableti olacak. Hali hazırda 7.7mm inceliği olan AT-200 ile dünyanın en ince tableti ünvanın sahip Toshiba bu rekorunu geliştirmeyi planlıyor.

Toshiba ayrıca Ultrabook segmentinde 13.3 inçlik ürünlerini de tanıtacak. Daha önce Portege Z835 modeli ile pazara giriş yapan Toshiba'nın sergileyeceği ürünlerin buna benzer olacağı belirtiliyor.

Diğer bir iddialı ürün ise su geçirmez OLED ekrana sahip bir referans tablet olacak. Bunun yanında 55 inçlik 3840×2160 çözünürlükte QFHD gözlüksüz 3D televizyonu da firmanın güvendiği diğer bir ürün. 10 Ocak'ta başlayacak CES fuarının bu yıl çok daha iddialı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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hayk24 7 yıl
aptal dedigin firma sayisiz üründe öncü firmadir ve ürünleride cok dayaniklidir
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Absyrtos 7 yıl
Farkındamısnız artık yeni ürünler su geçirmez oluyor :)
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hayk24 7 yıl
ne alaka ya adamlar yapiyor da satiyorda , tükiyede yoksa sen görmüyorsan obaska yurtdisinda bütün ürünleride var
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karaköy_soğancısı 7 yıl
çok aptal bir firma ya hep tanıtıyor tanıtıyor ama hiçbirini yapmıyor öyle fuar mankenleri gibi sadece fuardan fuara icraat yapıyorlar ;)
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arel.gr 7 yıl
ya noolmus ince yapmissa,tuketimleri,kalinliginami takildi.
AR-GE parasina yazik.jean'in kic cebine uyumlu flexible de biraz hakverelim!
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dammak 7 yıl
CES 2012 için diğer üreticiler gibi Toshiba'da bir takım yenilikler sunacak...

Ancak bana göre özellikle de panellerde yüksek çözünürlükte gözlüksüz 3D ürünlerin sunumu son derece önemli...

Gözlüklü 3D nin modası geldi de geçti bile...

Hızlı bir tempoyla düşen TV fiyatları da bu durumu açıkça göstermiyor mu?
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mehmetferhat 7 yıl
Toshiba yapmış yine yapacağını. Detayları meraklabekliyorum.
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