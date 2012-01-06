Toshiba CES fuarı için dünyanın en ince tabletinin sözünü verdi, Ultrabook ve TV modelleri de yolda

Intel'in Cedar Trail işlemcili yeni netbook serisini CES fuarına getirmeye hazırlanan Toshiba, bunun yanında farklı ürünleriyle fuarda ses getirmeye hazırlanıyor.





Farklı kategorilerde ürünleri ile fuarda boy gösterecek firmanın en iddialı ürünü ise 10.1 inç boyutlarında dünyanın en ince ve hafif tableti olacak. Hali hazırda 7.7mm inceliği olan AT-200 ile dünyanın en ince tableti ünvanın sahip Toshiba bu rekorunu geliştirmeyi planlıyor.





Toshiba ayrıca Ultrabook segmentinde 13.3 inçlik ürünlerini de tanıtacak. Daha önce Portege Z835 modeli ile pazara giriş yapan Toshiba'nın sergileyeceği ürünlerin buna benzer olacağı belirtiliyor.





Diğer bir iddialı ürün ise su geçirmez OLED ekrana sahip bir referans tablet olacak. Bunun yanında 55 inçlik 3840×2160 çözünürlükte QFHD gözlüksüz 3D televizyonu da firmanın güvendiği diğer bir ürün. 10 Ocak'ta başlayacak CES fuarının bu yıl çok daha iddialı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.