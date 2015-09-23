Toshiba Chromebook 2 yenilendi

Toshiba, 330$'dan başlayan fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa sunulacak yeni Chromebook 2 dizüstü bilgisayarını görücüye çıkarttı.

Geçtiğimiz yıl satılan versiyondan farklı olarak 5. jenerasyon (Broadwell) Intel Core i3 ya da Celeron işlemci seçenekleriyle elde edilebilen yeni Toshiba Chromebook 2, bu sayede eskiye oranla daha yüksek bir performans vaadediyor ve Google'ın Chrome OS işletim sistemi üzerine kuruluyor.

Yeni olarak ilk defa LED arka aydınlatmaya sahip klavye ile gelen dizüstü bilgisayar, 13.3-inç'lik IPS ekranında 1080 piksel çözünürlük sunuyor, HD kamerasıyla görüntü görüşme işlemlerinin altından rahatlıkla kalkabiliyor ve bünyesinde iki adet USB (3.0 ve 2.0) portu taşıyor. Batarya ömrü 9 saatlik etikleyici süreyi korumaya devam eden yeni Chromebook 2'nin, RAM miktarı ise 4GB'a kadar arttırılabiliyor.

http://www.engadget.com/2015/09/22/toshiba-new-chromebook-2/