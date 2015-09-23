Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba Chromebook 2 yenilendi

3 yıl
2,4b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba Chromebook 2 yenilendi
 
Toshiba, 330$'dan başlayan fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa sunulacak yeni Chromebook 2 dizüstü bilgisayarını görücüye çıkarttı.
Geçtiğimiz yıl satılan versiyondan farklı olarak 5. jenerasyon (Broadwell) Intel Core i3 ya da Celeron işlemci seçenekleriyle elde edilebilen yeni Toshiba Chromebook 2, bu sayede eskiye oranla daha yüksek bir performans vaadediyor ve Google'ın Chrome OS işletim sistemi üzerine kuruluyor.
Yeni olarak ilk defa LED arka aydınlatmaya sahip klavye ile gelen dizüstü bilgisayar, 13.3-inç'lik IPS ekranında 1080 piksel çözünürlük sunuyor, HD kamerasıyla görüntü görüşme işlemlerinin altından rahatlıkla kalkabiliyor ve bünyesinde iki adet USB (3.0 ve 2.0) portu taşıyor. Batarya ömrü 9 saatlik etikleyici süreyi korumaya devam eden yeni Chromebook 2'nin, RAM miktarı ise 4GB'a kadar arttırılabiliyor.
Toshiba Chromebook 2 yenilendi
 

http://www.engadget.com/2015/09/22/toshiba-new-chromebook-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 3 yıl
Kalkıp düşünüyorum da Asus'un tanıttığı 2 tane yeni dizüstü hibriti var. Bi bunun fiyatına ve özelliklerine bakıyorum bi ona bakıyorum, sonra işletim sistemine bakıyorum, anlam veremiyorum. Biraz pahalı geldi 330 dolar zira başlangıç fiyatı denmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vasto Lorde 3 yıl
chrome os hala var mı ya?
kim alıyor acaba bunları, tr'de toplam satış rakamı kaçtır merak ettim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Fiyat??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim