Toshiba, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını geri çağırıyor

Intel'in 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen SATA sorunu, Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil dizüstü bilgisayarları da etkilemiş durumda. Asus, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını iade alacağını açıklarken, Toshiba da Satellite, Portege ve Qosmio serileri altında pazara sunduğu Sandy Bridge işlemcili tüm dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor. Satışları askıya alan firma, Ocak ayının başından bu zamana kadar satılan tüm modelleri toplatarak, kullanıcılarına paralarını iade edeceğini belirtiyor.
Kullanıcılardan verilerini yedeklemelerini ve kişisel dosyalarını silmelerini isteyen Toshiba, geri çağırdığı dizüstü bilgisayarların bir listesini de yayınladı;
- Satellite A660
- Satellite A665 (models S5176, S5177, S5182, S5183, S5184, S5185, S5187, S5189, S6100)
- Satellite A665 3D Edition (3DV10, 3DV11, 3DV12)
- Satellite E305 S1990
- Satellite L655 (S5161, S5161BN, S5161RD, S5161WH, S5162, S5166, S5166BN, S5166RD, S5166WH, S5167)
- Satellite M645 (S4116, S4118)
- Portege R835 (P50, P55, P56)
- Qosmio X500 Q930
- Qosmio X505 (Q8100, Q8102, Q8104)
Bu açıklama Toshiba'dan yapılmakla birlikte, Toshiba dizüstü bilgisayarlarını Türkiye'ye getiren TNB A.Ş'nin ise konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yollamadığını belirtelim.
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iyi günler
Acaba bende de var mıdır?
Acaba benimki de şu portu kullanıyor mudur?
Yoksa bu porta taksam sorun olur mu?
Ben Sata 3 taktım bir şey olur mu?
Gibi sorular anlamsız. Yani koskoca Toshiba mühendisleri cihazları geri topluyor ve paralarını iade ediyorlar, ama forumdan birisi çıkıp "Bir şey olmaz iade etmeyin" derse daha mı güvenilir olacak.
Sorunun gayet büyük olduğu ortada ki ürünü geri topluyorlar. Hatta o kadar hata bariz ki hemen para iadesi yapıyorlar. Demek ki sorun gerçekten büyük...
iyi günler
Arkadaşım senin modelde i5 işlemci var. Hatalı üretim 9 Ocak'tan itibaren piyasaya sürülen işlemcilerde mevcut. Zaten Sandy Bridge işlemciler Türkiye'de henüz pek fazla satışta değil. Belki Satellite'da bazı modellerde mevcut olabilir. Onlar da henüz Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Yukarıdaki model isimleri Amerika'da satışı yapılan modellere ait.
sağol model no direk a600 diyince şok oldum.
Edit: Biraz araştırma yaptım sorunun SATA port 2 ile 5 arasının sorunlu olduğu söyleniyor. Ve çoğu laptop'da HDD ve DVD sürücüsünün port 0 ve port 1 i kulandığını okudum, tam emin olmamakla birlikte. Bundan nasıl emin olabilirim ?