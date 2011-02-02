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Toshiba, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını geri çağırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen SATA sorunu, Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil dizüstü bilgisayarları da etkilemiş durumda. Asus, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını iade alacağını açıklarken, Toshiba da Satellite, Portege ve Qosmio serileri altında pazara sunduğu Sandy Bridge işlemcili tüm dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor. Satışları askıya alan firma, Ocak ayının başından bu zamana kadar satılan tüm modelleri toplatarak, kullanıcılarına paralarını iade edeceğini belirtiyor.

Kullanıcılardan verilerini yedeklemelerini ve kişisel dosyalarını silmelerini isteyen Toshiba, geri çağırdığı dizüstü bilgisayarların bir listesini de yayınladı;

- Satellite A660

- Satellite A665 (models S5176, S5177, S5182, S5183, S5184, S5185, S5187, S5189, S6100)

- Satellite A665 3D Edition (3DV10, 3DV11, 3DV12)

 - Satellite E305 S1990

 - Satellite L655 (S5161, S5161BN, S5161RD, S5161WH, S5162, S5166, S5166BN, S5166RD, S5166WH, S5167)

- Satellite M645 (S4116, S4118)

- Portege R835 (P50, P55, P56)

- Qosmio X500 Q930

- Qosmio X505 (Q8100, Q8102, Q8104)

Bu açıklama Toshiba'dan yapılmakla birlikte, Toshiba dizüstü bilgisayarlarını Türkiye'ye getiren TNB A.Ş'nin ise konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yollamadığını belirtelim.


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DH Misafiri 7 yıl
Ama orada l655 serinsinden modelleri var o yüzden açıklamanız beni tatmai etmedi ben de toshiba l655 19c var buda iade edilecek tnb den ne zaman açıklama yapılır ben ardım yok öyle bi şey dediler ütfen cevap verin
iyi günler
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bende arkadaşa para vermiştim Amerikadan toshibanın a665 serisi son çıkan modelini alacaktı bana. Bu serinin hangi modelleri Sandy Bridge teknolili? i7 işlemci olanların hepsi mi? ona göre al yada alma diyeyim. Lütfen yardımcı olun
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ogzhnakcy90 8 yıl
bu ne zamana kadar geçerli? imzamdaki pc.yi geri götürsem aldığım fiyattan gerimi verecekler ücretini? teknosadan almıştım.. ilgilenen varsa sevinirim, pm atabilirsiniz
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DH Misafiri 8 yıl
Teknosa Ankara Ankamall mağazasında hala sandy bridge li Toshiba satıyor 2 gün önce sordum hatalı değilmi bunlar alan madur olacak dedim "Bize birşey bildirmediler" dediler.
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OverClocK1ng 8 yıl
Lütfen cevap verin..
Acaba bende de var mıdır?
Acaba benimki de şu portu kullanıyor mudur?
Yoksa bu porta taksam sorun olur mu?
Ben Sata 3 taktım bir şey olur mu?
Gibi sorular anlamsız. Yani koskoca Toshiba mühendisleri cihazları geri topluyor ve paralarını iade ediyorlar, ama forumdan birisi çıkıp "Bir şey olmaz iade etmeyin" derse daha mı güvenilir olacak.
Sorunun gayet büyük olduğu ortada ki ürünü geri topluyorlar. Hatta o kadar hata bariz ki hemen para iadesi yapıyorlar. Demek ki sorun gerçekten büyük...
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DriLL3R 8 yıl
TNB bilgisayar'dan da bir resmi açıklama gelseydi iyi olurdu. Bugün mail attım kendilerine bakalım dönecekler mi? Ayrıca şahsen ben aldığım yer ile de görüşeceğim..
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DH Misafiri 8 yıl
ben de toshiba l655 19c var buda iade edilecek tnb den ne zaman açıklama yapılır ben ardım yok öyle bi şey dediler ütfen cevap verin
iyi günler
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alican09turk 8 yıl

DH Misafiri

ben de toshiba l655 19c var buda iade edilecek tnb den ne zaman açıklama yapılır ben ardım yok öyle bi şey dediler ütfen cevap verin

iyi günler



Arkadaşım senin modelde i5 işlemci var. Hatalı üretim 9 Ocak'tan itibaren piyasaya sürülen işlemcilerde mevcut. Zaten Sandy Bridge işlemciler Türkiye'de henüz pek fazla satışta değil. Belki Satellite'da bazı modellerde mevcut olabilir. Onlar da henüz Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Yukarıdaki model isimleri Amerika'da satışı yapılan modellere ait.
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aspirin_00 8 yıl
fx57:
sağol model no direk a600 diyince şok oldum.
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sendemail 8 yıl
@colins547 ,katılıyorum kardeşim ,bende sandybridge li asus neden almadım dıye hayıflanıordum ,bu haber cok ıyı oldu ,huzursuzluktan olurdum kesın yoksa...
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colins547 8 yıl
Sonunda aradğım sorunun cevabını buldum . en kötü ihtimalle hazirana kadar sandybridge işlemcili laptoplardan uzak durmak lazım.
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DH Misafiri 8 yıl
intel ayıp etti, o kadar mühendis anlayamadı mı sorunlu olduğunu yeni serinin. böyle rezil olurlar işte..
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DriLL3R 8 yıl
Daha yeni bu işlemcili Toshiba aldım, sorun tam olarak neymiş ki ?


Edit: Biraz araştırma yaptım sorunun SATA port 2 ile 5 arasının sorunlu olduğu söyleniyor. Ve çoğu laptop'da HDD ve DVD sürücüsünün port 0 ve port 1 i kulandığını okudum, tam emin olmamakla birlikte. Bundan nasıl emin olabilirim ?
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fx57 8 yıl
@aspirin_00, Sandy Bridge platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlar çağrılıyor ve bu bilgisayarlar geçtiğimiz aydan bu yana satılıyor. Sizinkisi muhtemelen aynı modelin bir önceki platformu kullanan versiyonu.
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