Toshiba, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını geri çağırıyor

Intel'in 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen SATA sorunu, Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil dizüstü bilgisayarları da etkilemiş durumda. Asus, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarını iade alacağını açıklarken, Toshiba da Satellite, Portege ve Qosmio serileri altında pazara sunduğu Sandy Bridge işlemcili tüm dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor. Satışları askıya alan firma, Ocak ayının başından bu zamana kadar satılan tüm modelleri toplatarak, kullanıcılarına paralarını iade edeceğini belirtiyor.

Kullanıcılardan verilerini yedeklemelerini ve kişisel dosyalarını silmelerini isteyen Toshiba, geri çağırdığı dizüstü bilgisayarların bir listesini de yayınladı;

- Satellite A660

- Satellite A665 (models S5176, S5177, S5182, S5183, S5184, S5185, S5187, S5189, S6100)

- Satellite A665 3D Edition (3DV10, 3DV11, 3DV12)

- Satellite E305 S1990

- Satellite L655 (S5161, S5161BN, S5161RD, S5161WH, S5162, S5166, S5166BN, S5166RD, S5166WH, S5167)

- Satellite M645 (S4116, S4118)

- Portege R835 (P50, P55, P56)

- Qosmio X500 Q930

- Qosmio X505 (Q8100, Q8102, Q8104)

Bu açıklama Toshiba'dan yapılmakla birlikte, Toshiba dizüstü bilgisayarlarını Türkiye'ye getiren TNB A.Ş'nin ise konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yollamadığını belirtelim.