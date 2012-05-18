Toshiba bir tanesi 13.3-inç boyutunda dört yeni tablet lanse etti

Toshiba yeni nesil tablet bilgisayarlarını anavatanı Japonya'da duyurdu. Regza serisi altında lanse edilen tabletler, modeline göre 7.7-inç ile 13.3-inç arasında değişen ekran boyutuyla geliyorlar. Dört yeni tablet sunan Toshiba, tüm modellerinde Android 4.0 işletim sisteminin, 1GB RAM kapasitesini, 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile WiFi, Bluetooth, USB 2.0 ve SD kart okuyucusu gibi detayları standart olarak sunuyor.

Toshiba'nın yeni tabletleri arasında en dikkat çekici olan, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan, Regza AT830 modeli. Nvidia'nın 1.4GHz'de çalışan Tegra 3 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, Japonya pazarında 1000$ etiket fiyatıyla çıkıyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Regza AT700 modeli ise 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli TI OMAP işlemcisinden güç alıyor ve 64GB yerleşik kapsaitesi ile geliyor. Regza AT700'ün son kullanıcı satış fiyatI 883$ olarak bildirildi.

Regza AT570 ise 7.7-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 işlemcisinin güç verdiği tablet, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite ile çıkarken, fiyatlar ise modeline göre 744$ ile 883$ arasında değişmekte. Regza serisinin dördüncü üyesi olan AT570 modeli de benzer şekilde 1.3GHz'de çalışan Tegra 3 işlemcisinden güç alıyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan tablet bilgisayarın 32GB'lık modeli için henüz fiyat bilgisi verilmezken, 64GB'lık model 643$'dan sürülüyor.