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Toshiba bir tanesi 13.3-inç boyutunda dört yeni tablet lanse etti

7 yıl
17,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba bir tanesi 13.3-inç boyutunda dört yeni tablet lanse etti
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Toshiba yeni nesil tablet bilgisayarlarını anavatanı Japonya'da duyurdu. Regza serisi altında lanse edilen tabletler, modeline göre 7.7-inç ile 13.3-inç arasında değişen ekran boyutuyla geliyorlar. Dört yeni tablet sunan Toshiba, tüm modellerinde Android 4.0 işletim sisteminin, 1GB RAM kapasitesini, 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile WiFi, Bluetooth, USB 2.0 ve SD kart okuyucusu gibi detayları standart olarak sunuyor. 
Toshiba'nın yeni tabletleri arasında en dikkat çekici olan, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan, Regza AT830 modeli. Nvidia'nın 1.4GHz'de çalışan Tegra 3 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, Japonya pazarında 1000$ etiket fiyatıyla çıkıyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Regza AT700 modeli ise 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli TI OMAP işlemcisinden güç alıyor ve 64GB yerleşik kapsaitesi ile geliyor. Regza AT700'ün son kullanıcı satış fiyatI 883$ olarak bildirildi. 
Regza AT570 ise 7.7-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 işlemcisinin güç verdiği tablet, 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite ile çıkarken, fiyatlar ise modeline göre 744$ ile 883$ arasında değişmekte. Regza serisinin dördüncü üyesi olan AT570 modeli de benzer şekilde 1.3GHz'de çalışan Tegra 3 işlemcisinden güç alıyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan tablet bilgisayarın 32GB'lık modeli için henüz fiyat bilgisi verilmezken, 64GB'lık model 643$'dan sürülüyor.
Toshiba bir tanesi 13.3-inç boyutunda dört yeni tablet lanse etti
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cepni27 6 yıl
KİM NE DERSE DESİN ŞU ZAMANA KADAR KİMSE apple ve samsung KADAR İYİ TABLET ÜRETEMEMİŞTİR.TABİKİ YAZILIM KONUSUNDA DESTEKTEDE GERİDELER.
YANLIŞIM VARSA DÜZELTİNİZ :)
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chilalilin 7 yıl
Ekran büyük diyen mutlaka olacak ama pazar da böyle büyük inli tabletlerin olması bence çok güzel
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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El_domingo 7 yıl
fiyatları gordukce yasasın cin demek geliyor içimden....:DD
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E_Aydin35 7 yıl
Farklı alternatifler ve donanım seçenekleri sunması bunun yanında boyut tasarım farklılıkları gayet güzel olmuş aynı boyutlarda tablet olmadığından ve seçenek olduğundan alıcı bakımından seçilebilir güzel tabletler..
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aziz77 7 yıl
o kadar tablet inceledim hiç biri ipad gibi değil..
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createemir 7 yıl
Altına klavye bağlayıp notebook yerine kullanırım :D O ekran çözünürleri daha yüksek olmalıydı.
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abdulmusavvir 7 yıl
Nihayet büyük tabletler gelmiş, 14 yada 15 bekliyordum ama 13.3", işimi görebilir, 15" dizüstü taşıyorum kimse laf etmiyor, 13.3" tablet taşıyacam garipsiyecekler, bu işi şimdiden sevdim.
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napolyon94 7 yıl
neden 1920*1200 degilki hayir bu cozunurluk kullanan baska android tablet yok??
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Furkaan_ 7 yıl
13 inç, tablet için fazla büyük. kullanışlı olmaz kesinlikle.
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07ugur 7 yıl
Pil ömrü uzun olursa eğer, oyun oynamaya doyum olmaz. :)
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meego 7 yıl
13 inç 1600x900 çözünürlük gerçekten çok güzel bir haber ancak pil ömrünü çok merak ettim.
Ekran büyük diyen mutlaka olacak ama pazar da böyle büyük inli tabletlerin olması bence çok güzel , talep olduktan sonra niye üretmesinler ki...
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