Toshiba dynabook UX, DDR3 bellek güncellemesi alıyor

Japon elektronik devi Toshiba, popüper netbook modeli dynabook UX'te (NB305) DDR3 bellek güncellemesine gidiyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip olan netbook, yapılan güncelleme kapsamında DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan Atom N455 (1.66GHz) işlemcisiyle güncelleniyor.

1GB DDR3 bellek kapasitesine ve depolama için 250GB'lık sabit diske sahip olan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, WiMAX ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara sahip olan netbook'ta çoklu ortam uygulamaları için entegre kamera da bulunuyor.

dynabook UX/24M adı ile ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen DDR3 bellekli netbook, Windows 7 Starter işletim sistemiyle birlikte 653$ seviyesinden satışa sunuluyor.