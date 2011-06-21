Toshiba'dan 21"'lik dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar; DX1215

Gün içersinde yeni dizüstü bilgisayarını tanıtan Toshiba, ürün gamına DX1215 isimli dokunmaya duyarlı yeni bir hepsi bir arada bilgisayarı ekledi.

Gücünü Sandy Bridge Core i5 ya da i7 işlemcilerinden alan DX1215, 21.5 inçlik panelinde 1080p çözünürlüğünde görüntü sağlarken; bilgilerini 7200 devir/dk hızında dönebilen 1TB'lık sabit sürücüsünde saklıyor. Windows 7 işletim sistemine sahip olan bilgisayar üzerinde standart olarak dahili DVD yazısı, Sleep & Charge destekli iki adet USB 3.0 portu, 4 adet USB 2.0 portu ve HDMI girişi bulunurken; opsiyon seçenekleri arasında TV alıcısı da yer alıyor. USB 3.0 portlarının desteklediği Sleep & Charge özelliği ise DX1215 kapalı olduğunda telefon gibi akıllı cihazlar şarj edilebilmesine imkan sağlıyor.

Kutu içeriğinde Bluetooth destekli klavye ve farenin de bulunduğu D1215, 930 dolarlık fiyat etiketiyle 3 Temmuz'dan itibaren Amerika'da raflardaki yerini alacak.