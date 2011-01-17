Toshiba'dan Sandy Bridge işlemcili ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar

Japon elektronik devi Toshiba, üç boyutlu görüntüleme teknolojisine destek sunan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ve 15.6-inç büyüklüğünde 120Hz ekran ile geliyor ve bu sayede 3D görüntüleme desteği sunabiliyor.

2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinin güç verdiği dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 750GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 540M 1GB çözümü ile donatılan dizüstü bilgisayarla birlikte bir çift 3D gözlük te veriliyor.

Diğer özellikleri arasında Blu-ray sürücü, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, entegre internet kamerası, USB 3.0 portu ve HDMI konnektörü gibi detaylara yer verilen dynabook T551 isimli dizüstü bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. Japonya satışı Şubat ayında başlayacak sistemin fiyatı ise açıklanmadı.