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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan Sandy Bridge işlemcili ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, üç boyutlu görüntüleme teknolojisine destek sunan yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ve 15.6-inç büyüklüğünde 120Hz ekran ile geliyor ve bu sayede 3D görüntüleme desteği sunabiliyor.

2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinin güç verdiği dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 750GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 540M 1GB çözümü ile donatılan dizüstü bilgisayarla birlikte bir çift 3D gözlük te veriliyor.

Diğer özellikleri arasında Blu-ray sürücü, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, entegre internet kamerası, USB 3.0 portu ve HDMI konnektörü gibi detaylara yer verilen dynabook T551 isimli dizüstü bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. Japonya satışı Şubat ayında başlayacak sistemin fiyatı ise açıklanmadı.


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Xagdas 8 yıl
Adam gibi 3D Qosmio isterim, dynabook'da neymiş, peh!! F60-11C Qosmio (CPU i7 620, GPU 330M, RAM 4 GB DDR3) 2300 TL'ydi Nisan'da alırken, 3D Qosmio 3000-3300 eder, ama BlueRay ve minimum GT 460-560 olsun. Kıl oluyorum daha alt seyive ekran kartlı bilgisayarları Teknosa Vatan vs vs satış temsilcilerinin "Beyfendiii bunda TAMMM 1 GB paylaşımsız, paylaşımlı olunca da 2,5 GB olan ekran kartı var" demelerine. Kaç MHz core clock diyosun, öyle bir bilgi yok elimizde diyo. Elinizde ne var (ne oldu şu an elinizde) diyosun :)))
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saintroyo 8 yıl

Cagdas dv6196

Adam gibi 3D Qosmio isterim, dynabook'da neymiş, peh!! F60-11C Qosmio (CPU i7 620, GPU 330M, RAM 4 GB DDR3) 2300 TL'ydi Nisan'da alırken, 3D Qosmio 3000-3300 eder, ama BlueRay ve minimum GT 460-560 olsun. Kıl oluyorum daha alt seyive ekran kartlı bilgisayarları Teknosa Vatan vs vs satış temsilcilerinin "Beyfendiii bunda TAMMM 1 GB paylaşımsız, paylaşımlı olunca da 2,5 GB olan ekran kartı var" demelerine. Kaç MHz core clock diyosun, öyle bir bilgi yok elimizde diyo. Elinizde ne var (ne oldu şu an elinizde) diyosun :)))



''öbür elimizde ne var öbür elimizde... üçün biri var üçün biri..''

Allah rahmet eylesin...
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theyapici 8 yıl
ekran kartı dandik ekranı da daha iyi olabilir miş
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sendemail 8 yıl
3000 tl ortalama dıyorsunuz arkadaslar...
cok pahalı , o kadar para cıkacak bır arkadas gıtsın sony alsın da evladıyelık malı olsun...
haber gozumu actı .
hedefım Allah kısmet ederse Asus'un aynı donanıma sahıp fakat 2000tl maksımumunda bır modelı var onu beklıyorum
gercı yenı bılg. aldım ama taktık kafayı bır kere.
bu arada 3d kullanma deneyımıne sahıp bır arkaas var mı far yaratıyor mu harbıden??
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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaşlar 3700 tl asağı olmaz bakın Sony Vavio fiyatlarına Toshiba Her zaman Sony'nin fiyatlarını dikkate alarak pazara sürüyor... aynı tarihde Sony Yeni F serisi 3D laptoplarını sunuyor... 2500+ 3000 tl olsa gözüm kapalı alirim... ve incelemesinide paylaşırım:D
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Batuist 8 yıl
çok çok kaliteli notebooklar üreten bir firma.. hatta çok elit bir kısımda bulunduğuu düşünürüm.. sony, toshiba gibi japon markalarının notebookları gerçekten oldukça kaliteli oluyorlar.. ürünün özelliklerini okurken madem dedim 3D özelliği var şu internet kamerasının olduğu yere bir değil 2 kamera koy 3D destekli çekim yapsın dedim.. bence çok harika olurdu..
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MxFxOx 8 yıl
ekran kartı idare eder. fiyatı 2500-3000 tl arası olacağı kesin. 3000 +++ olabilir.
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reco_83 8 yıl
Herşey güzel de.Niye 2.sınıf bir ekran kartı kullanılmış acaba.
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saintroyo 8 yıl

reco_83

Herşey güzel de.Niye 2.sınıf bir ekran kartı kullanılmış acaba.


toshiba bu her zaman yapıyor bunu.
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