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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan Van'a anlamlı destek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,8b
1
89
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz aylarda yaşadığı deprem ve tsunami felaketleriyle büyük yara olan Japonya'dan, Van'a anlamlı destek. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Japonya merkezli Toshiba, Van'da yaşanan 7.2'lik deprem sonrasında arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katkıda bulunabilmek amacıyla 10 milyon Japon Yeni yani 220 bin dolarlık yardım yapacağını açıkladı.
Bu anlamlı desteğinden ötürü Toshiba'ya, donanimhaber.com ekibi olarak biz de teşekkür ediyor, deprem mağduru vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Photograph 8 yıl en beğenilen
çok güzel bir haber bu. sırf bu yüzden bilgisayarımı değiştirirken bunu göz önünde bulunduracağım.
4 Yanıt Yanıtla +39
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* KıL 8 yıl
ali ağaoğlu niye yardımda bulunmuyo show programlarında tomar tomar deste deste paraları çıkarmayı iyi biliyor ama helikopterler arabalar ile havasını atıyo şimdi göster havanı asıl!
ali ağaoğlu niye yardımda bulunmuyo show programlarında tomar tomar deste deste paraları çıkarmayı iyi biliyor ama helikopterler arabalar ile havasını atıyo şi...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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PC Doktor 8 yıl
Allah Razı Olsun Onlardan'da Tüm Milletlerden'de.

Bu Güzel Haberleri Almamız Çok Mutlu Ediyor

Özellikle ilk Yardımı Yapan Azeri Dostlarımıza Saygılarımı Gonderıyorum
Allah Razı Olsun Onlardan'da Tüm Milletlerden'de.Bu Güzel Haberleri Almamız Çok Mutlu EdiyorÖzellikle ilk Yardımı Yapan Azeri Dostları...
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1 Avatar
greenk 8 yıl
* KıL
ali ağaoğlu niye yardımda bulunmuyo show programlarında tomar tomar deste deste paraları çıkarmayı iyi biliyor ama helikopterler arabalar ile havasını atıyo şimdi göster havanı asıl!

Yapar bu ve bunun gibi para babaları ama eski para ile 10-20 milyar çokmuş gibi.
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diamondbacK 8 yıl
adamlar memleketine yardım yapmış vanda Türkiye haritasına göre uzak doğu sayılır :D
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ilkerring 8 yıl
Onemli olan dusunmeleri tebrikler toshiBa. Zaten laptopum Toshiba. 3.5 senedir tas gibi kullanıyorum.
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Son of Hades 8 yıl
Gerçekten bugünlerde şirketler büyük yardımlar yapıyor.Allah razı olsun hepsinden.
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emre_demir1 8 yıl
Allah razı olsun.
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KANUNI61 8 yıl
* KıL
ali ağaoğlu niye yardımda bulunmuyo show programlarında tomar tomar deste deste paraları çıkarmayı iyi biliyor ama helikopterler arabalar ile havasını atıyo şimdi göster havanı asıl!

(sonradan pişman olacağın konulara yorum yapma nerden biliyorsun yardım gönderdiğini) toshiba kutluyorum 1 battaniyede gönderse büyük bir yardımdır türk milleti icin bu millet yardımıda kösteğide unutmaz teşekürler
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Batuist 8 yıl
yardım edeceklermiş.. gelecek zaman kipi kullanılmış yani henüz etmemişler.. bu yardımın nasıl yapılacağıda haberden anlaşılır bir bilgi değil. yine bir markanın duyarlı olması gerçekten çok hoş..
memleketimizin yerli iş adamları dahi aynı duyarlılığı gösteremiyorken yabancıların dahi okyanus öltesinden gelip bu duyarlılığı göstermesi çok manidar bir durum. Böyle bir tablo karşısında utanmıyorlarmı acaba.. elin adamı geliyor binlerce dolar yardım yapıyorda bizimkiler öylece yerlerinde oturup seyrediyorlar..
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AutumnLeaf 8 yıl Batuist
Batuist

yardım edeceklermiş.. gelecek zaman kipi kullanılmış yani henüz etmemişler.. bu yardımın nasıl yapılacağıda haberden anlaşılır bir bilgi değil. yine bir markanın duyarlı olması gerçekten çok hoş..

memleketimizin yerli iş adamları dahi aynı duyarlılığı gösteremiyorken yabancıların dahi okyanus öltesinden gelip bu duyarlılığı göstermesi çok manidar bir durum. Böyle bir tablo karşısında utanmıyorlarmı acaba.. elin adamı geliyor binlerce dolar yardım yapıyorda bizimkiler öylece yerlerinde oturup seyrediyorlar..

Bildiğim kadarıyla yardım doğrudan bölgenin kalkınmasında kullanılacak teknolojik durumlara özgü. Yani yapacakları miktar aşağı yukarı bu kadar olarak belirtilmiş diyebilirim. Belki hastahanelerin, okulların, yurtların teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacaklar bilinmiyor tabi ki ama şu "Bu para ne ki?" yorumunu yapanları anlamsız buluyorum çünkü o para o bölge için çok önemli. Zaten bir diğer önemli nokta düşünmüş olmaları, orayı görüp yardıma koşmuş olmaları. Sanki adam yardım etmeye mecburmuş gibi konuşuyorsunuz. Yardımın iyisi kötüsü olmaz. Yapılmışsa yapılmıştır. Takdir etmeli. Eğer trilyonlarca imkanı varsa ve yardım etmiyorsa bence onlar için bir şeyler uydurmak lazım.
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GusFring 8 yıl
Ya hu abartmayin sunu iyi etmis guzel etmiste
220 binlira toshibanin elinin kiri bile degil
hatirlayin somaliye yardim toplanirken ali agaoglu 250 binlira yardim yapmistida herkes elestirmisti bir ev parasi diyede adam sonra atvnin kampanyasina iki milyon bagislamisti
velhasili kelam yardimin azi cogu iyisi kotusu olmaz
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İbra Kadabra 8 yıl
Yardımın iyisi kötü olmaz.Toshiba'ya teşekkürler.
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crazyceyo34 8 yıl
Gerçekten taktire şayan..
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aslanemre58 8 yıl
Ülkemdeki bazı zenginler, iş adamları da İstinye Park'larda keyif çatsın yüzlerce Toshiba'lar var nasıl olsa
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TearsForFears 8 yıl
Acilen ünlü sunucular , oyuncular , şarkıcılar vb ile canlı yayın yapılmalıdır.Bazı zenginler hava atmak için herkes duysun diye yardım yapabilir.
Gelelim Toshiba'nın yaptığı 220 bin dolar civarı yardıma.Sırf bu yardımdan dolayı bir daha aldığım ürünlerin Toshiba markalı olmasına dikkat edeceğim.Toshiba para yardımı yapıyorsa niye Samsung yapmıyor veya Apple?
Ramadhan ; sen ne kadar ileri zekalı bir insansın.5 TL yardım bile göndermemişsindir sms atarak gelmişssin Toshiba'nın 220 bin dolar yardımına komik diyorsun.220 bin dolar çadır , battaniye , arama çalışmalarına gidecektir.Sen ne bekliyordun şöyle 2-3 milyon TL gönderseydi de herkes yeniden dairemi alsaydı kendine.
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