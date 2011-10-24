Toshiba'dan Van'a anlamlı destek

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı deprem ve tsunami felaketleriyle büyük yara olan Japonya'dan, Van'a anlamlı destek. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Japonya merkezli Toshiba, Van'da yaşanan 7.2'lik deprem sonrasında arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katkıda bulunabilmek amacıyla 10 milyon Japon Yeni yani 220 bin dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Bu anlamlı desteğinden ötürü Toshiba'ya, donanimhaber.com ekibi olarak biz de teşekkür ediyor, deprem mağduru vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.