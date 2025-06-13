Google, Android deprem bildirim sistemini akıllı saatlere getiriyor

Wear OS akıllı saatler deprem olmak üzereyken uyaracak
Google Play hizmetleri 25.21 sürümünde güvenlik bölümünde Wear OS akıllı saat kullanıcılarının deprem anında akıllı saatten uyarı alacağına dair bir ifade yer alıyor. Özellik şu anda aktif değil, resmi olarak duyurulmadı. Bildirim sisteminin Wear OS 6 ile bu yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.
Android telefonlar, şiddete göre iki farklı deprem uyarısı gönderiyor. Merkez üssünden uzaktaysanız ve hafif sarsıntı bekleniyorsa, yalnızca "Dikkat Uyarısı" gönderiyor. Bu uyarı, telefonunuzun Rahatsız Etmeyin, ses veya bildirim ayarlarını geçersiz kılmıyor. "Eylem Uyarısı" ise orta ve şiddetli sarsıntılara neden olabilecek bir depremden birkaç saniye önce çıkıyor. Telefonunuzun Rahatsız Etmeyin ve ses ayarlarını geçersiz kılıyor, yüksek sesli bir alarm ve güvenlik talimatları içeren kırmızı bir ekran gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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