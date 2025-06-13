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    Anlık Bildirim

    Google, Android deprem bildirim sistemini akıllı saatlere getiriyor

    Google, Android'in hayat kurtarıcı özelliği olan deprem bildirimlerini telefonlardan akıllı saatlere taşıyor. Wear OS akıllı saatler, depremin büyüklüğünü ve merkez üssüne olan uzaklığını gösterecek.

    android wear os akıllı saat deprem bildirimi Tam Boyutta Gör
    Android’in deprem uyarı ve algılama sistemi Türkiye’de 2021’de faaliyete geçti. Bir depremden önce birkaç saniyelik erken uyarı büyük bir fark yaratabileceğinden Android’in en iyi güvenlik özelliklerinden biri. Şimdi Google, bu hayat kurtarıcı özelliği akıllı saatlere getiriyor.

    Wear OS akıllı saatler deprem olmak üzereyken uyaracak

    Google Play hizmetleri 25.21 sürümünde güvenlik bölümünde Wear OS akıllı saat kullanıcılarının deprem anında akıllı saatten uyarı alacağına dair bir ifade yer alıyor. Özellik şu anda aktif değil, resmi olarak duyurulmadı. Bildirim sisteminin Wear OS 6 ile bu yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

    Android telefonlar, şiddete göre iki farklı deprem uyarısı gönderiyor. Merkez üssünden uzaktaysanız ve hafif sarsıntı bekleniyorsa, yalnızca "Dikkat Uyarısı" gönderiyor. Bu uyarı, telefonunuzun Rahatsız Etmeyin, ses veya bildirim ayarlarını geçersiz kılmıyor. "Eylem Uyarısı" ise orta ve şiddetli sarsıntılara neden olabilecek bir depremden birkaç saniye önce çıkıyor. Telefonunuzun Rahatsız Etmeyin ve ses ayarlarını geçersiz kılıyor, yüksek sesli bir alarm ve güvenlik talimatları içeren kırmızı bir ekran gösteriyor.

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    Y
    YouRæk 17 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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