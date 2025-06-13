Google, Android deprem bildirim sistemini akıllı saatlere getiriyor

Tam Boyutta Gör Android’in deprem uyarı ve algılama sistemi Türkiye’de 2021’de faaliyete geçti. Bir depremden önce birkaç saniyelik erken uyarı büyük bir fark yaratabileceğinden Android’in en iyi güvenlik özelliklerinden biri. Şimdi Google, bu hayat kurtarıcı özelliği akıllı saatlere getiriyor.

Depremi önceden haber veren uygulamalar: En iyi program hangisi? 1 hf. önce eklendi

Wear OS akıllı saatler deprem olmak üzereyken uyaracak

Google Play hizmetleri 25.21 sürümünde güvenlik bölümünde Wear OS akıllı saat kullanıcılarının deprem anında akıllı saatten uyarı alacağına dair bir ifade yer alıyor. Özellik şu anda aktif değil, resmi olarak duyurulmadı. Bildirim sisteminin Wear OS 6 ile bu yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Android telefonlar, şiddete göre iki farklı deprem uyarısı gönderiyor. Merkez üssünden uzaktaysanız ve hafif sarsıntı bekleniyorsa, yalnızca "Dikkat Uyarısı" gönderiyor. Bu uyarı, telefonunuzun Rahatsız Etmeyin, ses veya bildirim ayarlarını geçersiz kılmıyor. "Eylem Uyarısı" ise orta ve şiddetli sarsıntılara neden olabilecek bir depremden birkaç saniye önce çıkıyor. Telefonunuzun Rahatsız Etmeyin ve ses ayarlarını geçersiz kılıyor, yüksek sesli bir alarm ve güvenlik talimatları içeren kırmızı bir ekran gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: