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Toshiba'dan düşük maliyetli ikisi bir arada bilgisayar: Satellite Click 10

3 yıl
3,3b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Toshiba'dan düşük maliyetli ikisi bir arada bilgisayar: Satellite Click 10
 
Daha önce Asus ve Lenovo gibi önemli bilgisayar üreticilerinin bazı hibrit modellerini piyasada gördük. Bu modeller hem notebook hem de tabletlerin arasında kalırken bu kez Toshiba benzer bir modelle karşımıza çıkıyor. Satellite Click 10 adındaki ürünün en ayırıcı özelliği ise düşük maliyetli olması.

Klavye kısmıyla birlikte yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki Satellite Click 10 klavyeden ayrıldığında 9 mmlik bir kalınlığa ve 550 gram ağırlığa sahip bir tablete dönüşüyor. Teknik özelliklere baktığımızda Intel Atom X5 işlemci, 2 GB bellek, 8 MP arka 2 MP ön kamera, 32/64 GB SSD depolama alanı ve 10" dokunmatik ekranda 1,900 x 1,200 piksel çözünürlüğü görüyoruz. Micro SD kart slotu, Micro HDMI portu ve stereo hoparlör de unutulmamış.
Windows 10 işletim sistemiyle birlikte gelen ürün 349 dolarlık fiyat etiketine sahip. Bu fiyat benzer diğer ürünlere ve üst seviye tabletlere göre düşük sayılır. Satellite Click 10 taşınabilirliği ön planda tutanlar ve tablet ihtiyacı hissedenler için önemli bir seçenek olacaktır.

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El_domingo 3 yıl
çinli ureticiler olaya bir el atsa fiyatlar daha da geriler gibi geliyor..

alibaba.com/...

çinlililer harbi hızlıymıs bide x5 li stick buldum..

alibaba.com/...
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kadirirdem 3 yıl
batarya yok heralde bunun güzel olmuş genel olarak....
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oktayakgoz 3 yıl
Yayginlassinlarda hem telefonu hem bilgisayarı w10 olarak mutlu mesut kullanalim
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canguler917 3 yıl
çok hoşuma gidiyor şöyle şeyler
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elmek6 3 yıl
hafta sonu chuwi vi10 aldim, yari fiyatina bakalim nasil cikacak.
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1BilimAdamı 3 yıl
350 dolar uygun fiyat değildir
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fuujitsu 3 yıl
Güzel bir cihaz olmuş bence. Yalniz batarya ne alemde bataryası yok mu bunun?
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