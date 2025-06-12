Yeni Audi Q5 e-hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Audi, geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı yeni nesil Q5’in ardından Avrupa pazarında satılacak şarj edilebilir hibrit versiyonlarını duyurdu. Hem standart SUV hem de Sportback versiyonlarda sunulacak modeller, iki farklı güç çıkışıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Audi Q5 e-hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
Daha fazla performans isteyenler için sunulan üst seviye versiyon ise 362 hp güç ve 500 Nm tork sağlıyor. Bu modelde 0-100 km/s hızlanma süresi 5.1 saniyeye düşerken, maksimum hız yine 250 km/s olarak kalıyor.
Audi, yeni şarj edilebilir hibrit modellerde kullanılan bataryanın bir önceki nesle kıyasla %45 daha büyük olduğunu belirtiyor. Bu sayede, tamamen elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 82 ila 100 kilometre arasında değişiyor.
Yeni şarj edilebilir hibrit Q5 modelleri, S line iç tasarım paketi ile geliyor. Siyah deri spor koltuklar, üç bölgeli otomatik klima, 11.9 inç dijital gösterge paneli ve 14.5 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Ayrıca S spor süspansiyon, kırmızı fren kaliperleri ve 19 inçlik hafif alaşım jantlar da donanım listesinde yer alıyor.
Meksika’da üretilen Q5 e-hybrid modelleri, bu ay itibarıyla Avrupa’da siparişe açılacak. Almanya’da fiyatlar 63.400 euro ile 74.300 euro arasında değişiyor.
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