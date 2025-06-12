Yeni Audi Q5 e-hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Audi, geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı yeni nesil Q5’in ardından Avrupa pazarında satılacak şarj edilebilir hibrit versiyonlarını duyurdu. Hem standart SUV hem de Sportback versiyonlarda sunulacak modeller, iki farklı güç çıkışıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Audi Q5 e-hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Giriş seviyesi Q5 e-hybrid modeli, 2.0 litrelik TFSI dört silindirli benzinli motor, 25.9 kWsa kapasiteli batarya paketi ve entegre elektrik motoruna sahip yedi ileri çift kavramalı şanzımanla geliyor. Bu kombinasyon, toplamda 295 hp güç ve 450 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.2 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı 250 km/s olarak açıklandı.

Daha fazla performans isteyenler için sunulan üst seviye versiyon ise 362 hp güç ve 500 Nm tork sağlıyor. Bu modelde 0-100 km/s hızlanma süresi 5.1 saniyeye düşerken, maksimum hız yine 250 km/s olarak kalıyor.

Audi, yeni şarj edilebilir hibrit modellerde kullanılan bataryanın bir önceki nesle kıyasla %45 daha büyük olduğunu belirtiyor. Bu sayede, tamamen elektrikli sürüş menzili WLTP'ye göre 82 ila 100 kilometre arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Q5 e-hybrid, önceki modele kıyasla daha yüksek bir AC şarj kapasitesine sahip. Artık 11 kW’a kadar AC şarj desteği sunuluyor ve bu sayede batarya yaklaşık 2.5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Audi, bu sürenin birçok akıllı telefonun şarj süresinden daha kısa olduğuna dikkat çekiyor.

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Yeni şarj edilebilir hibrit Q5 modelleri, S line iç tasarım paketi ile geliyor. Siyah deri spor koltuklar, üç bölgeli otomatik klima, 11.9 inç dijital gösterge paneli ve 14.5 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Ayrıca S spor süspansiyon, kırmızı fren kaliperleri ve 19 inçlik hafif alaşım jantlar da donanım listesinde yer alıyor.

Meksika’da üretilen Q5 e-hybrid modelleri, bu ay itibarıyla Avrupa’da siparişe açılacak. Almanya’da fiyatlar 63.400 euro ile 74.300 euro arasında değişiyor.

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