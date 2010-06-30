Toshiba'dan eğitim amaçlı tablet bilgisayar: CM1

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Cloudbook isimli yeni mini-bilgisayarını Ağustos ayında satışa sunmaya hazırlanan Toshiba, öğrenciler için hazırladığı Classmate bilgisayarını tanıttı. Okullarda dağıtılması beklenen eğitim amaçlı sistemin tablet bilgisayar formundaki tasarımıyla farklı disiplinler için daha kolay ve etkin bir kullanım hedefleniyor. Intel Pine Trail platformunu temel alan 1.8 Kg ağırlığında tablet bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan sistem, 2GB bellek, 160GB depolama kapasitesi ve işlemciye entegre GMA 3150 entegre grafik birimiyle geliyor. 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi ve entegre internet kamerası gibi özelliklere sahip olan tablet bilgisayarın 180 derece döndürülebilir ekranı kalemle kullanıma olanak tanıyor. Olası kullanım kazalarına karşı dökülmelere dayanıklık tuş takımının kullanıldığı CM1 kodlu tablet bilgisayar, Windows 7 Professional 32-Bit işletim sistemiyle geliyor.

Ağustos ayında satışa sunulması beklenen Toshiba CM1'in satış fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.