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Toshiba'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio F750 3D

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio F750 3D
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Android 3.1 işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan Thrive isimli tabletini pazara sunmaya hazırlanan Toshiba, Qosmio F750 3D isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Gözlük gerektirmeden 3D görüntü sunabilen özel ekranıyla dikkatleri üzerine çeken dizüstü bilgisayar aynı zamanda güçlü donanım özellikleriyle oyun ve çoklu ortam tutkunlarına yüksek performans vaad ediyor.

15.6-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120Hz Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in standart olarak 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen dört çekirdekli Core i7 işlemcisinden güç alıyor. 6GB sistem belleğine ve 640GB kapasiteli sabit diske sahip olan Qosmio F750 3D, Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan 2GB bellekli GeForce GT540M ekran kartıyla geliyor.

Toshiba'nın üst seviyedeki diğer dizüstü bilgisayarları gibi Harman Kardon stereo ses sistemine sahip olan yeni sistemde optik sürücü olarak BD-XL desteği sunan Blu-ray sürücüye yer veriliyor. Göz takip özelliğine sahip olan HD kamera ile donatılan 3D efekt uygulayabilen sistemde ayrıca USB 3.0 ve üç adet USB 2.0 portuna ve kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile Bluetooth 3.0 gibi özelliklere yer veriliyor.

2.8 Kg ağırlığında olan ve sunduğu gözlüksüz 3D deneyimi ile bu sınıftaki en farklı çözümlerden biri olan Toshiba Qosmoio F750 3D, İngiltere'de 2095$ seviyesinden etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunulacak.
Toshiba'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio F750 3D
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Toshiba'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio F750 3D
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Jinnet 8 yıl
berkxy
başlat çubuğu saydam değildandik sistemlerdemi öyle oluyodu

malmısın kardeşim. onu windowstan ayarlıyosun aero özelliği açık değil demekki :D
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gdervisoglu 8 yıl
Bu Qosmio'ların tasarımını hiç beğenmiyorum. Yalnız gözlüksüz 3D gerçekten heyecan verici.

Tabi ürünün Türkiye satış fiyatıda ürünü yanına yaklaşılmaz bir hale getirebilir.
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mczaga 8 yıl
ee ozaman bizde kendi laptopumuzun ekran LCD sini değiştirip 3D yapabiliriz?
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kenjo_kujo 8 yıl
TOSHIBA kalitesi ile her zaman ön planda olan bir teknoloji devi bazen aynı özelikte makınaları göre bılıyoruz ama insan hep markaya yöneliyo kaliteye daha cok önem verıyo yada tecrubesi devreye giriyo tercihde eger aynı özeliikde bir başka firmanın makınası atıyorum 3000tl ise TOSHIBA 4700tl ise 700 tl fark verırım başım agrımaz diyo burda işte guvenırlık kalite ve marka devreye giriyor TOSHIBA bu kaliteyi veren bir firma..
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QART 8 yıl
adamlar gidip gözlüksüz 3d yapıorlar koydukları ekran kartına bak cogu oyunda kasar o.onun yerine gtx580m koysalar birde sli yapsalar dadından yenmez..
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KatanaHero 8 yıl
bu fiyata ekran kartı çok kötü
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aslanemre58 8 yıl
Ekran kartı olmamış
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séquestre 8 yıl
Gayet güzel..
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berkxy 8 yıl
başlat çubuğu saydam değil
dandik sistemlerdemi öyle oluyodu
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