Toshiba'dan gözlüksüz 3D deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar; Qosmio F750 3D

Android 3.1 işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan Thrive isimli tabletini pazara sunmaya hazırlanan Toshiba, Qosmio F750 3D isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Gözlük gerektirmeden 3D görüntü sunabilen özel ekranıyla dikkatleri üzerine çeken dizüstü bilgisayar aynı zamanda güçlü donanım özellikleriyle oyun ve çoklu ortam tutkunlarına yüksek performans vaad ediyor.





15.6-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120Hz Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in standart olarak 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen dört çekirdekli Core i7 işlemcisinden güç alıyor. 6GB sistem belleğine ve 640GB kapasiteli sabit diske sahip olan Qosmio F750 3D, Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan 2GB bellekli GeForce GT540M ekran kartıyla geliyor.





Toshiba'nın üst seviyedeki diğer dizüstü bilgisayarları gibi Harman Kardon stereo ses sistemine sahip olan yeni sistemde optik sürücü olarak BD-XL desteği sunan Blu-ray sürücüye yer veriliyor. Göz takip özelliğine sahip olan HD kamera ile donatılan 3D efekt uygulayabilen sistemde ayrıca USB 3.0 ve üç adet USB 2.0 portuna ve kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile Bluetooth 3.0 gibi özelliklere yer veriliyor.





2.8 Kg ağırlığında olan ve sunduğu gözlüksüz 3D deneyimi ile bu sınıftaki en farklı çözümlerden biri olan Toshiba Qosmoio F750 3D, İngiltere'de 2095$ seviyesinden etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunulacak.