Toshiba'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: Tecra R940 ve Tecra R950

Toshiba, küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef alan Tecra serisi iki yeni dizüstü bilgisayarının basın duyurusunu gerçekleştirdi: R940 ve R950

R940 ile R950 arasında ekran boyutu farkı göze çarpıyor. R940'da 14-inç boyutunda LED arka aydınlatmalı ekrana; R950'de ise 15.6-inç boyutunda LED arka aydınlatmalı ekrana ekrana yer verilmiş. Ekran çözünürlüğünün isteğe bağlı olarak 1366 x 768 piksel veya 1600 x 900 piksel olarak seçilebildiğini belirtelim.



Darbelere karşı fiberglass ile güçlendirilmiş kasa yapılarıyla ve sıvı dökülmesine karşı dayanıklı klavyeleriyle ön plana çıkan yeni dizüstü bilgisayarların, iş dünyası için geniş bir konfigürasyon seçeneği sunduğunu söylemek mümkün. Intel Core i3-2370M, Core i5-3210M, Core i7-3520M işlemci seçeneklerinden ve 16 GB'a kadar DDR3-1600 MHz RAM'den güç alan dizüstü bilgisayarlar isteğinize göre Intel HD grafik birimiyle veya 1 GB AMD Radeon HD 7570M ekran kartıyla geliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda depolama alanı olarak 750 GB'a kadar sabit disk veya 512 GB'a kadar SSD'den yana tercih yapılabiliyor. 320 GB'lık veya 500 GB'lık sabit diskten yana tercih yaparsanız sabit diskin kaç devir / dakika hızında çalışacağını dahi (5400 RPM veya 7200 RPM) seçebiliyorsunuz.

1.0 megapiksel / 2.0 megapiksel web kamera, Bluetooth 4.0 bağlantısı, Wi-Fi 802.11n, kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di, 6 hücreli / 9 hücreli batarya ve parmak izi okuyucu dizüstü bilgisayarların dikkat çeken diğer teknik özellikleri arasında bulunuyor. Tecra R940'ın ve R950'nin fiyatı 599.99$'dan başlıyor.



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http://www.engadget.com/2012/07/12/toshiba-tecra-r940-and-r950-for-small-business/