Toshiba'nın Android 3.1'li tablet bilgisayarı Thrive ön-siparişe sunuldu

Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı ve kısa süre içerisinde Android tabanlı cihazlar arasında zirvedeki isimlerden biri olmayı hedefleyen Toshiba, Temmuz ayında pazara sunacağı Thrive isimli yeni tableti için ön-sipariş toplamaya başladı. Android 3.1 işletim sistemiyle gelen ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Adaptivce Display isimli özel teknoloji ile ortam durumuna göre ekran dinamiklerini otomatik olarak ayarlayabilen tablet, 1GHB DDR2 bellek ile geliyor.

16GB ve 32GB olmak üzere iki temel kapasite seçeneğine ek olarak rekabet ortamında iddialı olabilmek için düşük maliyetli 8GB'lık bir model de hazırlayan Toshiba, aylardır üzerinde çalıştığı yeni tabletine büyük önem veriyor. Aslında Folio 100 isimli modeliyle Nvidia Tegra 2 platformuna sahip ilk tabletlerden birini hazırlayan firma, sınırlı noktada satışa sunulan modeliyle pazarı yoklama fırsatı yakalamıştı. Yeni modele Thrive ise, pazardaki güçlü modellere karşı Toshiba'nın iddiasını yansıtan tablet olarak tanımlanıyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisiyle hem 3D grafik hızlandırma hem de HD video yetenekleri açısından iddialı olan tablette 720MPçözünürlüğünde video kaydı yapabilen ana kameraya ek olarak görüntülü konuşmaya olanak tanıyan 2MP çözünürlüğünde bir ön kamera da bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, jireskop, ivme ölçer, djital pusula, GPS, ortam ışık sensörü, SD kart slotu, mini USB portu ve tam boyutlu USB 2.0 konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. Aynı zamanda HDMI portuna da sahip olan ve bu sayede HD videoları, HDTV veya LCD monitöre aktarabilen Toshiba Thrive'in ön-sipariş fiyatları 8GB kapasiteli model için 429.99$, 16GB ve 32GB'lık modeller içinse sırasıyla 479.99$ ve 579.99$ olarak telaffuz ediliyor. Temmuz ayı içerisinde ülkemizde de pazara sunulması beklenen Toshiba Thrive, standart olarak Android 3.1 işletim sistemiyle geliyor olması sayesinde fark yaratacak gibi görünüyor ancak yine nasıl bir performans tablosu çizeceğini görmek için bir müddet daha beklememiz gerekecek.