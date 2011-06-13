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Toshiba'nın Android 3.1'li tablet bilgisayarı Thrive ön-siparişe sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın Android 3.1'li tablet bilgisayarı Thrive ön-siparişe sunuldu
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Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı ve kısa süre içerisinde Android tabanlı cihazlar arasında zirvedeki isimlerden biri olmayı hedefleyen Toshiba, Temmuz ayında pazara sunacağı Thrive isimli yeni tableti için ön-sipariş toplamaya başladı. Android 3.1 işletim sistemiyle gelen ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Adaptivce Display isimli özel teknoloji ile ortam durumuna göre ekran dinamiklerini otomatik olarak ayarlayabilen tablet, 1GHB DDR2 bellek ile geliyor.
16GB ve 32GB olmak üzere iki temel kapasite seçeneğine  ek olarak rekabet ortamında iddialı olabilmek için düşük maliyetli 8GB'lık bir model de hazırlayan Toshiba, aylardır üzerinde çalıştığı yeni tabletine büyük önem veriyor. Aslında Folio 100 isimli modeliyle Nvidia Tegra 2  platformuna sahip ilk tabletlerden birini hazırlayan firma, sınırlı noktada satışa sunulan modeliyle pazarı yoklama fırsatı yakalamıştı. Yeni modele Thrive ise, pazardaki güçlü modellere karşı Toshiba'nın iddiasını yansıtan tablet olarak tanımlanıyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisiyle hem 3D grafik hızlandırma hem de HD video yetenekleri açısından iddialı olan tablette 720MPçözünürlüğünde video kaydı yapabilen ana kameraya ek olarak görüntülü konuşmaya olanak tanıyan 2MP çözünürlüğünde bir ön kamera da bulunuyor. 
Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, jireskop, ivme ölçer, djital pusula, GPS, ortam ışık sensörü, SD kart slotu, mini USB portu ve tam boyutlu USB 2.0 konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. Aynı zamanda HDMI portuna da sahip olan ve  bu sayede HD videoları, HDTV veya LCD monitöre aktarabilen Toshiba Thrive'in ön-sipariş fiyatları 8GB kapasiteli model için 429.99$, 16GB ve 32GB'lık modeller içinse sırasıyla 479.99$ ve 579.99$ olarak telaffuz ediliyor. Temmuz ayı içerisinde ülkemizde de pazara sunulması beklenen Toshiba Thrive, standart olarak Android 3.1 işletim sistemiyle geliyor olması sayesinde fark yaratacak gibi görünüyor ancak yine nasıl bir performans tablosu çizeceğini görmek için bir müddet daha beklememiz gerekecek. 
Toshiba'nın Android 3.1'li tablet bilgisayarı Thrive ön-siparişe sunuldu
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Toshiba'nın Android 3.1'li tablet bilgisayarı Thrive ön-siparişe sunuldu
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khaos 8 yıl
yanılmıyorsam 15.8 mm kalınlığı ve 780 gram ağırlığı vardı 3g tabiki modaya uygun olarak yok şu an için ipad 2 ye en iyi alternatifler asus eee pad ve acer iconia a500 tabi bunlarında 3g lisi çıkarsa
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seawolfs336 8 yıl
siyahtemas
3g desteği olmayan bir mobil cihaz, hiç bir işe yaramaz...

katılıyorum dostum mobil olup 3g olmayınca ne yapayım ben o tableti
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vehbi 8 yıl
Bu cihaz forumlarda belirtildiğine göre tuğla gibi ağır ve kalınmış. Taşıması pek kolay olmayan cihazmış. Ben uzun zamandır araştırıyorum. En sonunda yurt dışından 400 USD'ye 16 GB Asus Transformer getirtmeye karar verdim. Asus'un bu cihaza göre tek dezavantajı değiştirilebilir pili olmaması, avantajları ise fiyatının uygun olması ve dock ile kullanılabilmesi. Standart SD kart yerine micro SD'yi Asus'ta da kullanabiliyorsunuz; micro USB'yi standart USB'ye çeviren aparat ile Asus'ta da USB'den bilgisayarınıza bağlanabiliyorsunuz. Sonuç olarak Toshibanın Asus Transformer'a göre belirgin bir avantajı yok...
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siyahtemas 8 yıl
3g desteği olmayan bir mobil cihaz, hiç bir işe yaramaz...
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redkitt 8 yıl
bu tabletletler arasinda en iyisi ve en kullanislisi , usb 2.0 port , sd kart girisi , hdmi girisi , cok kullanisli ve tableti aldiktan sonra baska hicbirsey almaniza gerek
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alpa07 8 yıl
herkes tablet işine giriyor.vestel bile girmiş
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innformatics 8 yıl
Ne kadar daha bekleyeceğiz bakalım? Beklerken Android 4 felan çıkmasın, 4 çekirdekli mobile işlemciler yolda, vs. Sonra yalan olur cihaz.
"Alırım anahtarlarını Maykkk!!!"
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