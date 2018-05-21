Toyota, hibrit C-HR için yerli batarya fikrine sıcak bakıyor

Tam Boyutta Gör

Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi CEO’su Hiroshi Kato, 2016 yılından bu yana Türkiye’de üretilen hibrit C-HR modeli hakkında açıklamalarda bulundu. C-HR ve diğer modellerin üretimi için 87 yerli tedarikçi ile çalıştıklarını belirten Kato, bu sayıyı arttırmak istediklerini ve yerli batarya fikrine de sıcak baktıklarını açıkladı.

Hibrit C-HR’ın bataryasını Japonya’dan temin ettiklerini söyleyen Hiroshi Kato, maliyet açısından genellikle Türkiye’deki yerli üreticileri tercih ettiklerinin altını çizdi. Türkiye’de kriterleri karşılayan bir batarya üreticisi olması halinde hibrit C-HR için ilk tercihlerinin bu yönde olacağını ifade etti. Batarya temin ettikleri firmaya çok fazla talep geldiğini de belirten Kato, firmanın yeni bir yatırım peşinde olduğunu, Türkiye’nin de planlar içerisinde yer alabileceğini açıkladı.

Toyota, benzinli ve hibrit C-HR’ın yanı sıra Verso ve Corolla modellerinin de üretimini Türkiye’de gerçekleştiriyor. Yılda 280 bin adet aracı Sakarya tesislerinde banttan indiren Japon üretici, bu araçların 245 binini 100 ülkeye ihraç ediyor. Dizelin evrimini oldukça maliyetli bir süreç olarak değerlendiren Hiroshi Kato, hibritin en iyi alternatif olduğuna inanıyor.

https://www.yenisafak.com/ekonomi/yerli-bataryayatoyota-destegi-3332696