Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detayları ve fiyatını açıkladı

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Geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın resmi olarak Türkiye’ye geleceğini duyuran Elon Musk, bu kez de Twitter hesabı üzerinden çift motorlu Tesla Model 3’ün bazı teknik detaylarını ve fiyat bilgisini paylaştı. Şirketin merakla beklenen çift motorlu Model 3’ü, normal AWD (dört çeker) ve performans paketi olmak üzere iki versiyonla satışa sunulacak.

Elon Musk, yaptığı açıklamalarda güç değerleri hakkında bilgi vermese de bazı teknik bilgileri takipçileriyle paylaştı. Buna göre, normal çift motorlu AWD Model 3’ün 0-100 km/s hızlanma süresi 4.5 saniye olacak ve maksimum 225 km/s hıza ulaşabilecek. Çift motorlu Tesla Model 3’ün menzili standart tek motorlu Model 3 ile aynı, yani yaklaşık 500 kilometre olacak. Müşterilerin dört çeker özelliğini getiren ikinci motor için fazladan 5 bin dolar ödemesi gerekecek.

"Performans versiyonu BMW M3'ten hızlı olacak"

Çift motorlu Model 3’ün diğer bir versiyonunda ise daha yüksek güce sahip performans paketi bulunacak. Önde ve arkada daha güçlü motorlara sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayacak. Maksimum 250 km/s hıza ulaşabilecek performans versiyonunda yine yaklaşık 500 kilometre menzil olacak.

Karbon fiber spoiler, 20 inç performans jantları ve siyah/beyaz iç döşeme gibi özelliklere sahip olacak performans versiyonunun fiyatı oto pilot hariç 78 bin dolar olacak. Elon Musk, performans paketli Model 3’ün BMW M3 modelinden %15 daha hızlı ve daha iyi bir yol tutuşa sahip olduğunu iddia ediyor.

Elon Musk’ın açıklamalarına göre çift motorlu Tesla Model 3’ün motorlarından biri güç, diğeri de menzil için optimize edilmiş olacak. Bu motorlardan biri herhangi bir nedenden dolayı bozulduğunda, sürücüler diğer motorla güvenli bir şekilde yoluna devam edebilecek. Çift motorlu Model 3’ün teslimatlarına Temmuz ayında başlanması bekleniyor.