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Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detayları ve fiyatını açıkladı

Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detaylarıyla birlikte fiyatını da paylaştı. Açıklamaya göre, çift motorlu Model 3 normal dört çeker ve performans olarak iki versiyonda satılacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detayları ve fiyatını açıkladı
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Geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın resmi olarak Türkiye’ye geleceğini duyuran Elon Musk, bu kez de Twitter hesabı üzerinden çift motorlu Tesla Model 3’ün bazı teknik detaylarını ve fiyat bilgisini paylaştı. Şirketin merakla beklenen çift motorlu Model 3’ü, normal AWD (dört çeker) ve performans paketi olmak üzere iki versiyonla satışa sunulacak.

Elon Musk, yaptığı açıklamalarda güç değerleri hakkında bilgi vermese de bazı teknik bilgileri takipçileriyle paylaştı. Buna göre, normal çift motorlu AWD Model 3’ün 0-100 km/s hızlanma süresi 4.5 saniye olacak ve maksimum 225 km/s hıza ulaşabilecek. Çift motorlu Tesla Model 3’ün menzili standart tek motorlu Model 3 ile aynı, yani yaklaşık 500 kilometre olacak. Müşterilerin dört çeker özelliğini getiren ikinci motor için fazladan 5 bin dolar ödemesi gerekecek.

"Performans versiyonu BMW M3'ten hızlı olacak" 

Çift motorlu Model 3’ün diğer bir versiyonunda ise daha yüksek güce sahip performans paketi bulunacak. Önde ve arkada daha güçlü motorlara sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayacak. Maksimum 250 km/s hıza ulaşabilecek performans versiyonunda yine yaklaşık 500 kilometre menzil olacak.

Karbon fiber spoiler, 20 inç performans jantları ve siyah/beyaz iç döşeme gibi özelliklere sahip olacak performans versiyonunun fiyatı oto pilot hariç 78 bin dolar olacak. Elon Musk, performans paketli Model 3’ün BMW M3 modelinden %15 daha hızlı ve daha iyi bir yol tutuşa sahip olduğunu iddia ediyor.

Elon Musk’ın açıklamalarına göre çift motorlu Tesla Model 3’ün motorlarından biri güç, diğeri de menzil için optimize edilmiş olacak. Bu motorlardan biri herhangi bir nedenden dolayı bozulduğunda, sürücüler diğer motorla güvenli bir şekilde yoluna devam edebilecek. Çift motorlu Model 3’ün teslimatlarına Temmuz ayında başlanması bekleniyor.



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xxxx1 1 yıl en beğenilen
1 milyonluk ve üzeri araçlar bu değerlere hatta daha yukarı ulaşıyor :0-100km 3,5 saniye .tek şarj,500 km muazzam veriler. Tesla harikasın.






Almanlar, japonlar, Us :bu rakamlara bu araçları hayatta vermezdi, geberiyorlar kıskançlıklarından hepsi!





1 milyonluk ve üzeri araçlar bu değerlere hatta daha yukarı ulaşıyor :0-100km 3,5 saniye .tek şarj,500 km muazzam veriler. Tesla harikasın.
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tkblack 1 yıl
Giris fiyati 500 bin TL olur bizde.
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haberelectro 1 yıl
M3 ten hizliymis performansi 0-100 den ibaret saniyor herhalde
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darkmet86 1 yıl
arabada 0-100 şanzıman, 100 den sonra motor performansı etkiler.
Tesla iyi is cikarmis olabilir, M3 un goruntusu, motor sesi, yanlamasi yeter ??
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aycibin 1 yıl
normal versiyon çok yavaş.225kmh max hız nedir?en az 240kmh demeleri lazım.c180 bile 1.6 motarla düzlükte 230kmh yapıyor,meyil aşağı 245'i zorluyor.
performans modelinin m3'le aşık atması içinse 280-290kmh yapması lazım.viraj kabiliyetinin de yine m3'le yarışacak seviyede olacağının sanmam.elektrikli araçların ağırlığı çok fazla oluyor.
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yigidoumit 1 yıl
78000 dolar + kdv + ötv = abooo
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ufuks36 1 yıl bozok_53_45
Elektrik motorlarının inanılmaz torku sebebi ile ağırlık farkı pek önemli değil, önemli olan ağırlık merkezi o da elektrikli araçlarda olabilecek en aşağı seviyede, Model 3 bilmiyorum ama Model S'de teker orta göbek seviyesinin altında kalıyor :)
M departmanı da artık eski M departmanı değil hocam, saf sürüş zevki yerine "emisyon kriterlerini nasıl tuttururuz " ve "standart araçlara hangi aksesuarı satarız" işlerine bakıyorlar.
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Mertcan-39 1 yıl
bu aracın iç tasarımı bana çok iğrenç geliyor nedense
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labtek38 1 yıl
Gündemde kalma çabaları. 6 ay sonra üretime başlanacak modelin özelliklerini kim merak ediyor acaba? Halihazırda üretim adetlerini karşılayamıyorlar. Merakla bekleyenlerdenim bu arada. Fakat umutlarım sönüyor. Mevcut döviz kuruyla almak hayalden imkansıza doğru gidiyor benim için.
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bozok_53_45 1 yıl
m3 den iyi yol tutacak demek anlıyorum..
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ufuks36 1 yıl bozok_53_45
tabanın neredeyse tamamının pil olması, aracın eksenel yarısının üzerinde ağırlık olmaması, elektrik motorlarının konumlandırılması ve tabi ki 4 çeker olması sebebi ile M3'ten daha iyi yol tutmaması ayıp olur,
He bi M3 keyfini verir mi? orası tartışılır.
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haberelectro 1 yıl
Temmuzda teslimat yapacakmis ulan once yarim milyon siparisi bi teslim et herseyi balon bu adamin.
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haberelectro 1 yıl
M3 ten hizliymis performansi 0-100 den ibaret saniyor herhalde
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darkaura 1 yıl haberelectro
elon musk in kendi iddiasi yaris pistinde klasmanindaki her araci yenecegi yonunde. haksiz olmasi icinde neden yok, nitekim elektrikli araclarin tek artisi yuksek tork degil, 4x4 modelinde tekerlekler arasindaki guc dagilimini mili saniyenin altinda zamanlarda yapabilir. elektrik motorlarinda kontrol cok daha kolay ve hassas. ayrica klasik araclara gore agirlik merkezi cok daha asagida. buda asagidaki videoda gorelecegi uzere savrulmasinin ve devrilmesinin daha zor olacagi anlamina geliyor. kisaca cok daha iyi yol tutusu olacaktir. klasik icten yanmali araclarin devri kapaniyor artik. batarya teknolojisi gelistikce muzede buharli lokomotiflerinin yaninda yerlerini alacaktar.

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OverClocK1ng 1 yıl
"Elon Musk, performans paketli Model 3’ün BMW M3 modelinden %15 daha hızlı ve daha iyi bir yol tutuşa sahip olduğunu iddia ediyor."
Bu adamlar bu kadar güzel araba ve innovasyon yaptıkları sürece Tesla batmaz arkadaş...
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