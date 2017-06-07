Toyota İnteraktif Showroom'u denedik "Dünyanın ilk interaktif showroom'u"

Bu videoda Microsoft Hololens'in güç verdiği Toyota İnteraktif Showroom'u, ofisimizde, oturduğumuz yerden deneyimliyor, sonrasında C-HR Hybrid ile test sürüşüne çıkıyoruz.

Herkese merhabalar, ben Donanım Haber’den Burak ŞOLT,

bugün buraya, Çekmeköy’deki Toyota Showroom’una geldim ve tam önündeyim, peki niye?

Doğrusunu söylemek gerekirse bir süredir Toyota CHR’nı Hibrit versiyonunu gözüme kestirmiştim, gerek forumumuzdaki 200 sayfayı aşkın konusu olsun, gerek halihazırdaki kullanıcıların kullanım deneyimleri ve tüketim değerleri hakkındaki yorumları olsun ciddi takipteydim ama bir yetkiliyle görüşmek, en nihayetinde de test sürüşüne çıkmak bence en belirleyici ölçüt.

Nihayet bugün günün yoğun iş temposundan vakit bulup CHR Hibrit’i birebir görmeye geldim, şimdi isterseniz-

Benim gibi acil bir işiniz çıkabilir veya günün yoğun temposundan dolayı zaman ayıramayabilirsiniz, söz konusu gözünüzü kestirdiğiniz araba olsa bile. Toyota da bunu düşünerek, sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanan interaktif bir showroom kurmuş, Dünyada bir ilk olan interaktif showroom için önce bir başvuru yapmamız gerek tabii.

Bir yetkiliyle, bir yetkilinin gözünden Hololens, kullanıcı olarak da biz dizüstümüz ve Skype üzerinden görüşmeye başladık.

“Ben açıkçası CHR şöyle bir çepeçevre görmek istiyorum”

"Şu an görmüş olduğumuz araç C-HR Hybrid'in dinamik paketli versiyonu. Çift renk araçta standart olarak sunulmakta. Alt rengi değişebiliyor, mavi, elmas gümüş gibi renk seçenekleri var. 18 inç alaşım jantlar yine standart olarak sunulanlardan, arka spoyler de aynı şekilde."

“Öne çıkan renk ve motor seçeneklerinden bahsedebilir misiniz?”

"Hemen size aracın renk seçeneklerini göstereyim, mesela şimşek mavi rengi karşımızda."

“Aracın içerisine girebiliyor muyuz?”

"Aracın içerisine geçelim beraber. Anahtarsız çalıştırma sistemiyle, sadece Star tuşuna basarak aracı çalıştırabiliyorsunuz. Ek olarak multimedya ekran hakkında bilgi vermek istiyorum. Ekrandan aracın enerji monitörünü, yakıt tüketimini takip edebiliyor, benzinle veya elektrikle ne kadar gidebileceğinizi görüyorsunuz. Aynı zamanda buradan geri görüş kamerasını takip edebiliyorsunuz, geri vitese aldığımızda arkayı da rahatlıkla görebiliyoruz. Telefonlarınızı araçla Bluetooth üzerinden eşleştirebiliyorsunuz da, telefonunuzdaki müzikleri araçtan dinleyebilirsiniz, USB girişlerinden de aynı şekilde oynatma yapabiliyorsunuz, telefon şarj edebiliyorsunuz. Radyo frekansları da geniş ekranda rahatça görüntülenebiliyor, dinlenebiliyor."

“Arka koltuğa da geçebilir misiniz, diz hizasını görmek istiyorum açıkçası.” “Bagajın hacmini de merak ettim açıkçası”

"1.85 boyunda iki kişi rahatlıkla oturabiliyor arka koltuklara. Aracın içerisine girerek birebir göstereyim. Diz mesafesi gördüğünüz gibi gayet geniş. Şaft çıkıntısı da gayet ufak, yani üçüncü kişi de gayet rahat oturabiliyor."

"Uzun yolculuklara çıkmam gerektiği oluyor, haliyle bagaj hacmini merak ediyorum, gösterebilir misiniz?"

"İki tane valizin rahatlıkla sığabileceği bir boyutu var, 300 litrelik bir bagaj hacminden bahsediyoruz. İki valiz veya bavul, üstüne de bir çocuk arabasını sığdırabilirsiniz mesela."

“Ben showroom deneyiminden memnun kaldım açıkçası ama bir yandan da sürüş deneyimi konusunda merağım arttı, test sürüşü için nereden, nasıl randevu alırız?”

"İstanbul, Anadolu yakasında oturduğunuzu görmekteyim. Anadolu yakasında 3 bayimiz var, Pendik, Yenisahra ve Çekmeköy'de bu bayiler, istediğiniz bayiye görüşme sonunda yönlendirme yapabilirim test sürüşü için. Bayideki arkadaşlara test sürüşü yapmak istediğiniz bilgisini vereceğim, size en kısa sürede dönüş yapacaklardır test sürüşü için."

"Bu araç Toyota'nın C-HR Hybrid modeli. 1.8 motora sahip, 122 HP bir motor aynı zamanda elektrikli motoru da içerisinde bulunduruyor. Tüketim değeri ise 100KM'de 3.8-litre şeklinde. Ekranda aracın bataryasını, elektrikli motorunu ve elektrikli motorunu görüyoruz. Hangisinden güç geldiği, tekerleklere hangisinin güç verdiği takip edilebiliyor.



Toyota’nın interaktif showroom’unu deneyimlemiş olduk, hem Türk kullanıcılar hem de benim için güzel bir ilk oldu, bir fırsatı ve deneyimi Donanım Haber ve kullanıcılarımıza sağladığınız için teşekkür ediyoruz,

...bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

