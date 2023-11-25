Çinliler akın akın geliyor! İşte yeni Hyundai Tucson - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli otomobillere gelen ÖTV matrah güncellemesi, Türkiye'ye gelen yeni Çinli markalar ve makyajlı Tucson gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Lütfen bize destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:19 - Elektrikli otomobile ÖTV matrah güncellemesi
08:26 - Çinli Shineray Grubu'nun İtalyan markası SWM Türkiye'ye geliyor
12:05 - Çinli elektrikli otomobil markası Neta Türkiye'ye geliyor
16:45 - Makyajlı Hyundai Tucson ortaya çıktı
22:50 - Yeni Toyota Yaris Cross tanıtıldı
29:45 - Stellantis de fabrika çıkışlı 2. el dönemini başlatıyor