Çinliler akın akın geliyor! İşte yeni Hyundai Tucson - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli otomobillere gelen ÖTV matrah güncellemesi, Türkiye'ye gelecek yeni Çinli markalar ve makyajlı Tucson gibi haftanın öne çıkan konularını konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli otomobillere gelen ÖTV matrah güncellemesi, Türkiye'ye gelen yeni Çinli markalar ve makyajlı Tucson gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Lütfen bize destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:19 - Elektrikli otomobile ÖTV matrah güncellemesi

08:26 - Çinli Shineray Grubu'nun İtalyan markası SWM Türkiye'ye geliyor

12:05 - Çinli elektrikli otomobil markası Neta Türkiye'ye geliyor

16:45 - Makyajlı Hyundai Tucson ortaya çıktı

22:50 - Yeni Toyota Yaris Cross tanıtıldı

29:45 - Stellantis de fabrika çıkışlı 2. el dönemini başlatıyor

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