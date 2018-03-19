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Toyota, otonom sürüş için 2.8 milyar dolar yatırımla yeni bir şirket kurdu

Otonom sürüş teknolojilerine hız kazandırmayı amaçlayan Toyota, 2.8 milyar dolarlık yatırımla bin kişilik yazılım mühendisinin görev yapacağı TRI-AD adında yeni bir şirket kurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota, otonom sürüş için 2.8 milyar dolar yatırımla yeni bir şirket kurdu
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Elektrikli otomobillerin son yıllarda otomotiv sektörünün gözdesi olduğu su götürmez bir gerçek. Ama bunun yanında gün geçtikçe adından daha çok söz ettiren bir şey daha varsa, o da otonom sürüş teknolojileri. Bu gelişmenin farkında olarak çalışmalarına hız kazandırmayı amaçlayan Toyota, Toyota Research Instute-Advanced Development (TRI-AD) adlı yeni bir şirket kurdu.

2016 yılında yapay zeka, otonom sürüş ve robotik alanında araştırmalar yapılması amacıyla Kuzey Amerika’da Toyota Research Institue Inc’i kuran Japon üretici, bu alandaki çalışmalarına hız kazandırması adına Toyota Aisin ve Denso şirketleriyle birlikte 2.8 milyar dolarlık yeni bir yatırıma imza attı.

Dr. James Kuffner’in CEO görevine getirildiği TRI-AD şirketinde üst düzey yazılım mühendislerinden oluşan 1.000 kişilik ekip görev yapacak. Şirkette öncelik, otonom sürüş için gerekli Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak olacak. Verileri analiz edip kullanım yeteneğini geliştirecek olan mühendisler, böylece son ürün uygulamalarına yön vermiş olacaklar.

Otomotiv sektörünün çok ciddi bir teknolojik dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Kuffner, otonom sürüş teknolojilerindeki kritik başarı faktörünün üretime hazır kalitede yazılımları çok hızlı geliştirebilmek olduğunun altını çizdi. Kuffner, bunu Toyota Grubu’na yaraşır bir şekilde dünyanın en iyi yazılım mühendisleriyle birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.


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